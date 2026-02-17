У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
«Жирона» превзошла «Барселону» по точным ударам.
«Барселона» проиграла в гостях «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.
Каталонцы нанесли 27 ударов по воротам Пауло Гассаниги, однако лишь 4 из них пришлись в створ.
Команда Мичела Санчеса 13 раз пробила по воротам Жоана Гарсии, попав в створ 9 раз.
«Барселона» заработала 7 угловых против 3 у соперника и больше владела мячом (71 против 29%), показатель xG (ожидаемых голов) также в пользу «блауграны» – 2,93 против 2,76.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
И Цыганков, что заруинил атак 5-6 как минимум
Только на гении Жоана держалась интрига, а местные на судью валят)) судью, который откуда-то 7 минут нашёл и свистнул вообще на 11ой
P.s. Вообще, любая команда (кроме Реала Анчи) создает много моментов против бчк, просто слабые команды их не реализуют, а такие как матрасня и челси - все в сетку отправляют
Оборона Барсы без Иньиго - дыра знатная