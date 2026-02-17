  • Спортс
  • У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13

«Жирона» превзошла «Барселону» по точным ударам.

«Барселона» проиграла в гостях «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Каталонцы нанесли 27 ударов по воротам Пауло Гассаниги, однако лишь 4 из них пришлись в створ. 

Команда Мичела Санчеса 13 раз пробила по воротам Жоана Гарсии, попав в створ 9 раз.

«Барселона» заработала 7 угловых против 3 у соперника и больше владела мячом (71 против 29%), показатель xG (ожидаемых голов) также в пользу «блауграны» – 2,93 против 2,76.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Не забудьте, Фермина в Челси за миллиард продадим и он лучше Винисиуса и прочие галоперидоловые фантазии каталонцев про этого середняка
Марафон нытья бчк объявляю открытым)
Если не корявый Ванат, Жирона наиграла 3-4 гола.
Ответ Zemanuha
Если не корявый Ванат, Жирона наиграла 3-4 гола.
+++
И Цыганков, что заруинил атак 5-6 как минимум
Ответ Zemanuha
Если не корявый Ванат, Жирона наиграла 3-4 гола.
Комментарий скрыт
Это высокая линия виновата явно, она мешает игрокам бить точно и отдавать нормальный последний пас.
У Барсы очередной требл в сезоне, но есть нюанс: пенальти в ворота соперника, удаление, и 10 добавленных минут к матчу)
Ответ Иван Баланар
У Барсы очередной требл в сезоне, но есть нюанс: пенальти в ворота соперника, удаление, и 10 добавленных минут к матчу)
Мадридский стартер пак получается👍
Жирона просто убойно выбегала на Гарсию каждую вторую атаку
Только на гении Жоана держалась интрига, а местные на судью валят)) судью, который откуда-то 7 минут нашёл и свистнул вообще на 11ой

P.s. Вообще, любая команда (кроме Реала Анчи) создает много моментов против бчк, просто слабые команды их не реализуют, а такие как матрасня и челси - все в сетку отправляют

Оборона Барсы без Иньиго - дыра знатная
Ответ King_X
Жирона просто убойно выбегала на Гарсию каждую вторую атаку Только на гении Жоана держалась интрига, а местные на судью валят)) судью, который откуда-то 7 минут нашёл и свистнул вообще на 11ой P.s. Вообще, любая команда (кроме Реала Анчи) создает много моментов против бчк, просто слабые команды их не реализуют, а такие как матрасня и челси - все в сетку отправляют Оборона Барсы без Иньиго - дыра знатная
а при чем тут защита?)атака у них хромает.у них было в 1 тайме 4 железных моментов и 0 голов.да они могли игру сделать еще к перерыву,если бы не пижонили
Ответ King_X
Жирона просто убойно выбегала на Гарсию каждую вторую атаку Только на гении Жоана держалась интрига, а местные на судью валят)) судью, который откуда-то 7 минут нашёл и свистнул вообще на 11ой P.s. Вообще, любая команда (кроме Реала Анчи) создает много моментов против бчк, просто слабые команды их не реализуют, а такие как матрасня и челси - все в сетку отправляют Оборона Барсы без Иньиго - дыра знатная
А Разве у РМ Анчи с Мбаппе не было много моментов?
Нужно было дать перебить все 27 ударов!
Ответ Sides of RA
Нужно было дать перебить все 27 ударов!
Да ты с ума сошел??? Это тебе не реал
Ответ blauvamos
Да ты с ума сошел??? Это тебе не реал
Он без ума)
Не, ну это однозначно судейский заговор)
Очень плохой матч. Педри приди, порядок наведи
опять виноват Флорентино Перес, что Ямаль не забил🧐
