У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13

«Жирона» превзошла «Барселону» по точным ударам.

«Барселона» проиграла в гостях «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги .

Каталонцы нанесли 27 ударов по воротам Пауло Гассаниги , однако лишь 4 из них пришлись в створ.

Команда Мичела Санчеса 13 раз пробила по воротам Жоана Гарсии , попав в створ 9 раз.

«Барселона » заработала 7 угловых против 3 у соперника и больше владела мячом (71 против 29%), показатель xG (ожидаемых голов) также в пользу «блауграны» – 2,93 против 2,76.