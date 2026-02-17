122

«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке

«Барселона» проиграла два матча подряд.

«Барселона» потерпела второе поражение подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика уступила «Жироне» со счетом 1:2 в 24-м туре Ла Лиги. 12 февраля она проиграла «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).

После сегодняшней игры «блауграна» опустилась на 2-е место в Ла Лиге, на ее счету 58 очков. 22 февраля каталонцы примут «Леванте». 

Так, ну тут 10 добавленных минут к основному времени болельщиков Барсы вроде устроило))
Так, ну тут 10 добавленных минут к основному времени болельщиков Барсы вроде устроило))
10 добавленных есть, пенальти есть, красная карточка есть. не понимаю, откуда возмущение
Так, ну тут 10 добавленных минут к основному времени болельщиков Барсы вроде устроило))
Опять судьи виноваты,при негрейре такой фигни не было
Опять судьи виноваты,при негрейре такой фигни не было
Когда бчк упустит эту лл, а она упустит, тут вони будет и на ветках и в каждом 2м материале на главной как убивали барселонку, запасаемся попкорном☺️
Опять судьи виноваты,при негрейре такой фигни не было
Подлые 4 гола от Атлетико и 2 от Жироны ломают игру нашей Барсы.
Подлые 4 гола от Атлетико и 2 от Жироны ломают игру нашей Барсы.
😂😂😂😂😂😂😂🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Подлые 4 гола от Атлетико и 2 от Жироны ломают игру нашей Барсы.
РМ пропустил от АТМ 5 и с Жироной ничья.
Но это вечное у фанатов РМ и Барсы троллить друг друга при каждом, когда сами не лучше..)
Вы вот смеётесь, а ведь офсайд в игре против Атлетико не позволил Барсе сегодня унести очко в матче с Жироной.
Вы вот смеётесь, а ведь офсайд в игре против Атлетико не позволил Барсе сегодня унести очко в матче с Жироной.
Очко они давно не уносят...)))
👃 Ямаль в первом тайме против «Жироны»:

❌ 0 голов
❌ 0 ассистов
❌ 0 успешных ободок
❌ 0 точных диагоналей
❌ 1 из 4 попаданий в створ
❌ 1 нарушение правил
❌ 2 упущенных голевых момента
❌ 1 незабитый пенальти

Икефе!
👃 Ямаль в первом тайме против «Жироны»: ❌ 0 голов ❌ 0 ассистов ❌ 0 успешных ободок ❌ 0 точных диагоналей ❌ 1 из 4 попаданий в створ ❌ 1 нарушение правил ❌ 2 упущенных голевых момента ❌ 1 незабитый пенальти Икефе!
Очередной бестолковый матч от Ламина, каких было много и в прошлом году
Но 1-2 ярких матча в конце сезона, какого-нибудь заща типа Ди Марко повозит и снова будет хайп))
👃 Ямаль в первом тайме против «Жироны»: ❌ 0 голов ❌ 0 ассистов ❌ 0 успешных ободок ❌ 0 точных диагоналей ❌ 1 из 4 попаданий в створ ❌ 1 нарушение правил ❌ 2 упущенных голевых момента ❌ 1 незабитый пенальти Икефе!
Это на 3 соло тиктока хватит ! И 4й с батей)
Педри - градообразующий игрок Барселоны. Без него проблемы
Оба матча Барса заслужено проиграла. Более того, Барса и там и тут должна была получать минимум по 5 голов в свои ворота.
Судья назначил пенальти в ворота соперников и удалил их игрока, но даже это не помогло Барсе сыграть даже в ничью.
Пару дней назад говорили Реалу добааили аж 7 или 8 минут.Это же недопустимо😁.Тут 10 минут даже добавили.))Но это же другое или как,Лапорта?)
Пару дней назад говорили Реалу добааили аж 7 или 8 минут.Это же недопустимо😁.Тут 10 минут даже добавили.))Но это же другое или как,Лапорта?)
Я про это писал в другом посте

Но в случае с Лапортой- он популист
Его делать говорить то, что хочет слышать большинство
За счет этих качество он в свое время и пришел на пост президента
И все началось с обещания удержать Месси
Что было дальше, думаю, известно всем
Я про это писал в другом посте Но в случае с Лапортой- он популист Его делать говорить то, что хочет слышать большинство За счет этих качество он в свое время и пришел на пост президента И все началось с обещания удержать Месси Что было дальше, думаю, известно всем
Но ведь люди же ведутся на этот популизм.
Ну вот и все, еще месяц назад барсе медали вешали, а реал хоронили, а оно вон как обернулось.
Ну вот и все, еще месяц назад барсе медали вешали, а реал хоронили, а оно вон как обернулось.
ну а сейчас все наоборот))послушай болел Реала .они команде чуть ли не победу в ЛЧ предрекают,не говоря уже про чемпионат.точно так же и болелы Барсы вещали пару месяцев назад.
ну а сейчас все наоборот))послушай болел Реала .они команде чуть ли не победу в ЛЧ предрекают,не говоря уже про чемпионат.точно так же и болелы Барсы вещали пару месяцев назад.
Ну почему болела, не может желать своей команде вершины?
Жирона - красавцы. Все по делу
