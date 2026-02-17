«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке

«Барселона» проиграла два матча подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика уступила «Жироне» со счетом 1:2 в 24-м туре Ла Лиги . 12 февраля она проиграла «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).

После сегодняшней игры «блауграна» опустилась на 2-е место в Ла Лиге, на ее счету 58 очков. 22 февраля каталонцы примут «Леванте».