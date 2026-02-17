«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
«Барселона» проиграла два матча подряд.
«Барселона» потерпела второе поражение подряд.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика уступила «Жироне» со счетом 1:2 в 24-м туре Ла Лиги. 12 февраля она проиграла «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).
После сегодняшней игры «блауграна» опустилась на 2-е место в Ла Лиге, на ее счету 58 очков. 22 февраля каталонцы примут «Леванте».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Но это вечное у фанатов РМ и Барсы троллить друг друга при каждом, когда сами не лучше..)
❌ 0 голов
❌ 0 ассистов
❌ 0 успешных ободок
❌ 0 точных диагоналей
❌ 1 из 4 попаданий в створ
❌ 1 нарушение правил
❌ 2 упущенных голевых момента
❌ 1 незабитый пенальти
Икефе!
Но 1-2 ярких матча в конце сезона, какого-нибудь заща типа Ди Марко повозит и снова будет хайп))
Судья назначил пенальти в ворота соперников и удалил их игрока, но даже это не помогло Барсе сыграть даже в ничью.
Но в случае с Лапортой- он популист
Его делать говорить то, что хочет слышать большинство
За счет этих качество он в свое время и пришел на пост президента
И все началось с обещания удержать Месси
Что было дальше, думаю, известно всем