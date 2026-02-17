«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла

«Реал» опередил «Барселону» в Ла Лиге.

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге.

Команда Альваро Арбелоа одержала победу над «Реал Сосьедад» в 24-м туре чемпионата Испании (4:1) и занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков.

«Барселона », потерпевшая поражение от «Жироны» (1:2), опустилась на 2-ю строчку. На ее счету 58 баллов.

На третьей позиции располагается «Вильярреал », на четвертой – «Атлетико ». Они набрали по 45 очков, но у команды Марселино Гарсии Тораля лучше разница мячей и есть матч в запасе.