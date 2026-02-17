  • Спортс
  «Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла

«Реал» опередил «Барселону» в Ла Лиге.

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге. 

Команда Альваро Арбелоа одержала победу над «Реал Сосьедад» в 24-м туре чемпионата Испании (4:1) и занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков.

«Барселона», потерпевшая поражение от «Жироны» (1:2), опустилась на 2-ю строчку. На ее счету 58 баллов. 

На третьей позиции располагается «Вильярреал», на четвертой – «Атлетико». Они набрали по 45 очков, но у команды Марселино Гарсии Тораля лучше разница мячей и есть матч в запасе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ужасный сезон Реала.
Потрясающий сезон Барселоны под руководством гения Флика.
Ужасный сезон Реала. Потрясающий сезон Барселоны под руководством гения Флика.
справедливости ради,нынешний сезон Реала - третий лучший показатель по набору очков в чемпионате в ИСТОРИИ клуба! после сезона 11-12 и 23-24. так что кризис с кризисом а Реал очки набирает будь здоров)
Ужасный сезон Реала. Потрясающий сезон Барселоны под руководством гения Флика.
Да да) роботы Флика и ужаснейший сезон Реала где клуб меняет тренера и решает внутренние противоречия)
В поражении Барсы от Жироны есть пара виновных. Перес и Реал. Это попурри из комментов на ветке .
В поражении Барсы от Жироны есть пара виновных. Перес и Реал. Это попурри из комментов на ветке .
А как же социологический мадридизм ?
В поражении Барсы от Жироны есть пара виновных. Перес и Реал. Это попурри из комментов на ветке .
Хватит смотреть мадрид тв🤣
Жирона подтвердила статус главного Каталонского
Жирона подтвердила статус главного Каталонского
Так БЧК ещё не подтвердили, что достойны звания второго каталонского.
Жирона подтвердила статус главного Каталонского
Не в первую им)
Барса была ужасна. Но винят снова Реал и судейство
Барса была ужасна. Но винят снова Реал и судейство
Если зайти на ветку Барселоны после любого проигранного матча, то там 90% комментариев будет про судейство и остальные 10% про Переса.
Если зайти на ветку Барселоны после любого проигранного матча, то там 90% комментариев будет про судейство и остальные 10% про Переса.
Комментарий скрыт
Ахахаха, Барсе по 100 минут дают играть, лишь бы отыгралась. Еще и красную вместо желтой жиронцу дали )
Ахахаха, Барсе по 100 минут дают играть, лишь бы отыгралась. Еще и красную вместо желтой жиронцу дали )
Комментарий скрыт
Ахахаха, Барсе по 100 минут дают играть, лишь бы отыгралась. Еще и красную вместо желтой жиронцу дали )
Комментарий скрыт
Барселонские вчера весь вечер поливали Атлетико, увольняли Симеоне, даже не посмотрев, что Атлетико почти всю команду сменил, а сегодня им пришла карма: сами позорно влетели Жироне.
Пока Реал Мадрид все похоронили после ноябрь-декарбьского периода, он вновь забрался на 1-е место с серией 8 побед к ряду. Вот это менталитет!

Осталось только щей от Бенфики не отхватить и начало года положено)
Пока Реал Мадрид все похоронили после ноябрь-декарбьского периода, он вновь забрался на 1-е место с серией 8 побед к ряду. Вот это менталитет! Осталось только щей от Бенфики не отхватить и начало года положено)
Комментарий скрыт
Пока Реал Мадрид все похоронили после ноябрь-декарбьского периода, он вновь забрался на 1-е место с серией 8 побед к ряду. Вот это менталитет! Осталось только щей от Бенфики не отхватить и начало года положено)
Комментарий скрыт
Ждём ригобеку, с статистикой левых заработанных очков Реала из за симуляций, пенальти и кабинета.
Ждём ригобеку, с статистикой левых заработанных очков Реала из за симуляций, пенальти и кабинета.
Днем только почитаем. Сейчас он спит. К первому уроку как ни как вставать)
Днем только почитаем. Сейчас он спит. К первому уроку как ни как вставать)
Да не спит он
Наконец то хейтеры на время приутихнут
Наконец то хейтеры на время приутихнут
Где они приутихли? Вся ветка загажена. Одни ушли, пришли другие
Рекомендуем