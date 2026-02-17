«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток

У «Барсы» три промаха с пенальти в этом сезоне Ла Лиги.

«Барселона » не реализовала 3 пенальти из 7 в текущем сезоне чемпионата Испании . Столько же одиннадцатиметровых не забила «Валенсия », заработавшая 5 попыток.

Таким образом, каталонцы забили с пенальти четырежды – 2 раза отличился Ламин Ямаль , по одному Роберт Левандовски и Рафинья.

Из 3 промахов 2 на счету Левандовского, 1 – у Ямаля.

Ламин не реализовал удар с точки в матче с «Жироной» (1:2, второй тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.