«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
У «Барсы» три промаха с пенальти в этом сезоне Ла Лиги.
«Барселона» не реализовала 3 пенальти из 7 в текущем сезоне чемпионата Испании. Столько же одиннадцатиметровых не забила «Валенсия», заработавшая 5 попыток.
Таким образом, каталонцы забили с пенальти четырежды – 2 раза отличился Ламин Ямаль, по одному Роберт Левандовски и Рафинья.
Из 3 промахов 2 на счету Левандовского, 1 – у Ямаля.
Ламин не реализовал удар с точки в матче с «Жироной» (1:2, второй тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
6 комментариев
Ждем комментариев от болел барсы, что пенали забивать легко , каждый может, и считать в статистике их не нужно))
Ямаль пижон,шел бить на расслабоне!Почему не Рафа бил?
Рафа отдал Ламину. Пробил нормально, в угол низко. Попал в штангу, бывает.
Почему нельзя бить на силу как Холланд или Салах,чтоб без шансов для вратаря
