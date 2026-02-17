  • Спортс
  Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
11

Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена

Александр Зинченко пропустит чемпионат мира.

Александр Зинченко не сможет сыграть на чемпионате мира.

Украинский футболист, перешедший из «Арсенала» в зимнее трансферное окно, получил травму колена в начале первого матча в стартовом составе «Аякса». Сегодня нидерландский клуб сообщил, что Зинченко выбыл до конца сезона. 

По информации Фабрицио Романо, защитник пропустит 6-7 месяцев. Таким образом, Александр не сможет принять участие в ЧМ-2026, если сборная Украины пробьется в финальную часть турнира. 

В стыковых матчах квалификации ЧМ-2026 украинцы встретятся с командой Швеции. В случае победы они сыграют с победителем пары Польша – Албания. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
11 комментариев
Потрясающий трансфер Аякса. Причём, очередной
Он уже последние года два из лазарета не вылазит. Если чемпионат Нидерландов в первом матче его сломал, то хз какой чемпионат ему подойдёт
Ответ Андрей Карпенко
Он уже последние года два из лазарета не вылазит. Если чемпионат Нидерландов в первом матче его сломал, то хз какой чемпионат ему подойдёт
Я уже писал - РПЛ.
Ответ Андрей Карпенко
Он уже последние года два из лазарета не вылазит. Если чемпионат Нидерландов в первом матче его сломал, то хз какой чемпионат ему подойдёт
Он на поле провел 6 минут и сломался
Не выйдут они никуда
Считаю что нужно поплакать, чтобы турнир перенесли, иначе это просто заговор против украины
Я прям надеюсь что укр не попадёт меньше ныт, я будет и спокойнее чм.
