Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»

Генич о составе «Спартака»: есть Барко и Маркиньос, остальные не супер.

Комментатор Константин Генич не считает, что нынешний состав «Спартака» обеспечит команде успешные результаты.

«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. Рябчука хотят отдать. Есть Маркиньос, окей, но у тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне.

Ты считаешь, что Джику и Ву – это прямо два суперигрока обороны? Максименко – прямо супернадежный вратарь? Наиль Умяров – это прямо суперигрок под чемпионство?

На мой взгляд, у «Спартака » есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 млн евро из «Ференцвароша».

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам плюс-минус все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который бы максимум из этих футболистов вытаскивал. Это удается сделать Мусаеву [в «Краснодаре»]», – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.