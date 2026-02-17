  • Спортс
  Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
51

Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»

Генич о составе «Спартака»: есть Барко и Маркиньос, остальные не супер.

Комментатор Константин Генич не считает, что нынешний состав «Спартака» обеспечит команде успешные результаты.

«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. Рябчука хотят отдать. Есть Маркиньос, окей, но у тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне.

Ты считаешь, что Джику и Ву – это прямо два суперигрока обороны? Максименко – прямо супернадежный вратарь? Наиль Умяров – это прямо суперигрок под чемпионство?

На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 млн евро из «Ференцвароша».

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам плюс-минус все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который бы максимум из этих футболистов вытаскивал. Это удается сделать Мусаеву [в «Краснодаре»]», – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
51 комментарий
генич супераналитик или суперкомментатор?
генич супераналитик или суперкомментатор?
С языка снял :)
генич супераналитик или суперкомментатор?
Комментарий скрыт
У Жедсона уровень виден,Солари прибавил.Я не вижу что состав у ЦСКА и Локомотива сильнее,но они выше в таблице.
У Жедсона уровень виден,Солари прибавил.Я не вижу что состав у ЦСКА и Локомотива сильнее,но они выше в таблице.
Я удивлен,что с таким составом Спартак так низко,но состав да, может и на чемпионство претендовать,многое от тренера зависит,все знают,что эти игроки могут играть сильнее,как тот же Угальде.
Есть Минин и плюс-минус Моссаковский. Шнякин- прямо суперкомментатор для суперспортивного суперканала под Тэфи? Журавель и Нагучев - супержурналисты? Черданцев - суперведущий аналитических программ?
Звезда медиафутбола , что плюхнулась на днях под весом собственного пуза, пытаясь вратаря обыграть, еще про Максименко что-то говорит ? ))
Звезда медиафутбола , что плюхнулась на днях под весом собственного пуза, пытаясь вратаря обыграть, еще про Максименко что-то говорит ? ))
Так Геничу почти 50 лет, а Максименко является мешком, будучи в 2 раза моложе
А Генич мегакомментатор для федерального канала ?
2016/17:
в воротах супернадежный Ребров
на флангах Кобмаров и Ещенко, без комментариев
хрустальный Таски и Бокетти псле аренды на грани ухода
зеленый Зобнин
Глушаков - прям суперигрок под чемпионство
итого: Квинси и плюс-минус толстый Фернандо

короче, не все решают имена на бумаге, важны командные действия на поле
Рано рассуждать о Джику и Ву, сейчас начнутся официальные матчи и там будет видно кто они такие, причин много, адаптация в первую очередь. Но то что это качественные игроки сомнений нет. Барко, Жедсон, Мартинс игроки высокого уровня, нападающий нужен, конкурент для Угальде, в Ливай вообще не верю, он такой какой есть и ждать лучшего от него не приходится. А вот с паспортистами просто беда, они не соответствуют высоким задачам и просто обычные заурядные игроки.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Рано рассуждать о Джику и Ву, сейчас начнутся официальные матчи и там будет видно кто они такие, причин много, адаптация в первую очередь. Но то что это качественные игроки сомнений нет. Барко, Жедсон, Мартинс игроки высокого уровня, нападающий нужен, конкурент для Угальде, в Ливай вообще не верю, он такой какой есть и ждать лучшего от него не приходится. А вот с паспортистами просто беда, они не соответствуют высоким задачам и просто обычные заурядные игроки.
Кстати да, мне кажется оба неплохие игроки. Особенно Ву, который бесплатно перешел. Надеюсь он ещё прибавит в будущем
Есть минус Генич
Для чемпионства мне тоже кажется надо составчик поменять: вместо Максименко Донарумма, вместо Умярова Родри, вместо Маркиньоса Винни. Ну и еще заболотного можно поменять на Холланда... Какой же Генич тупой
Максименко надо менять при первой возможности, с ним никакой борьбы за чемпионство не будет.
