Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
Комментатор Константин Генич не считает, что нынешний состав «Спартака» обеспечит команде успешные результаты.
«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. Рябчука хотят отдать. Есть Маркиньос, окей, но у тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне.
Ты считаешь, что Джику и Ву – это прямо два суперигрока обороны? Максименко – прямо супернадежный вратарь? Наиль Умяров – это прямо суперигрок под чемпионство?
На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 млн евро из «Ференцвароша».
Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам плюс-минус все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который бы максимум из этих футболистов вытаскивал. Это удается сделать Мусаеву [в «Краснодаре»]», – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
в воротах супернадежный Ребров
на флангах Кобмаров и Ещенко, без комментариев
хрустальный Таски и Бокетти псле аренды на грани ухода
зеленый Зобнин
Глушаков - прям суперигрок под чемпионство
итого: Квинси и плюс-минус толстый Фернандо
короче, не все решают имена на бумаге, важны командные действия на поле