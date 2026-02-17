Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»

«Барселона» должна была перебить пенальти в матче с «Жироной», считает экс-судья.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Барселона » должна была перебить пенальти в игре с «Жироной».

Команды проводят матч в рамках 24-го тура Ла Лиги . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи .

В концовке 1-го тайма защитник «Жироны» Дэйли Блинд наступил шипами на ногу хавбеку «Барсы» Дани Ольмо, не успев вступить в отбор после передачи на ход испанцу. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил одиннадцатиметровый.

Вингер каталонцев Ламин Ямаль пробил низом и попал в штангу , вратарь Пауло Гассанига не двинулся с места.

«Это явный пенальти, он наступает ему на ногу, тот падает. Можно было увидеть, как игрок «Жироны» закрыл лицо руками от разочарования.

Кстати, такой пенальти в нынешнюю эпоху ВАР нужно было перебить, потому что некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени. Если пенальти перебивают из-за того, что вратари выходят со своей линии, то и с этим пенальти должно быть то же самое. CTA должен объяснить это завтра, если сможет», – сказал Итурральде.

Фото: кадр из трансляции DAZN