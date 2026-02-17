  • Спортс
  • Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
55

«Барселона» должна была перебить пенальти в матче с «Жироной», считает экс-судья.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Барселона» должна была перебить пенальти в игре с «Жироной». 

Команды проводят матч в рамках 24-го тура Ла Лиги. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке 1-го тайма защитник «Жироны» Дэйли Блинд наступил шипами на ногу хавбеку «Барсы» Дани Ольмо, не успев вступить в отбор после передачи на ход испанцу. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил одиннадцатиметровый.

Вингер каталонцев Ламин Ямаль пробил низом и попал в штангу, вратарь Пауло Гассанига не двинулся с места.

«Это явный пенальти, он наступает ему на ногу, тот падает. Можно было увидеть, как игрок «Жироны» закрыл лицо руками от разочарования.

Кстати, такой пенальти в нынешнюю эпоху ВАР нужно было перебить, потому что некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени. Если пенальти перебивают из-за того, что вратари выходят со своей линии, то и с этим пенальти должно быть то же самое. CTA должен объяснить это завтра, если сможет», – сказал Итурральде.

Фото: кадр из трансляции DAZN

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЖирона
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoсудьи
Сесар Сото Градо
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
у 2 игроков барсы нога уже в пределах штрафной, но обведен игрок жироны))
Ответ AltHurrep
у 2 игроков барсы нога уже в пределах штрафной, но обведен игрок жироны))
Это по каталонски
Ответ AltHurrep
у 2 игроков барсы нога уже в пределах штрафной, но обведен игрок жироны))
Вот интересно даже, кто минусы ставит, они что здесь конкретно отрицают и с чем не согласны?)
Да-да, нужно перебивать пенальти, пока Ямаль не забьет )
А двух вбежавших барселонцев по соседству он не заметил? Это всё, что нужно знать об этом экс-арбитре.
Ответ viktorpavlov70
А двух вбежавших барселонцев по соседству он не заметил? Это всё, что нужно знать об этом экс-арбитре.
Комментарий скрыт
Ответ dinamo39
Комментарий скрыт
это ты изучи правила пробития пенальти. Если пенальти не забит и в штрафную вбежали игроки обеих команд, то пенальти перебивается только в случае влияния вбежавшего игрока на эпизод. В остальных случаях пенальти не перебивается. Вбежавший защитник никак не повлиял на эпизод, пенальти не перебивается. А Итурральде показал себя необъективным челом, не знающим правил
Ахахахах 😂😂 нужно было не играть, сразу 3 очка записать Барсе.
Нужно всегда перебивать пенальти, если барса не забила, а если забила все равно нужно дать пробить еще раз
Ответ Sides of RA
Нужно всегда перебивать пенальти, если барса не забила, а если забила все равно нужно дать пробить еще раз
В прошлом сезоне так и делали, любой незабитыйгол Левандовски с пенальти перебивался
Ответ Sides of RA
Нужно всегда перебивать пенальти, если барса не забила, а если забила все равно нужно дать пробить еще раз
Нужно перебивать пенальти, если Барселона забила, а если нет, то можно и продолжить игру.
Нужно было просто забить
Ответ Chyngyz Orozaliev
Нужно было просто забить
Надо было перебивать до тех пор, пока Ямаль не забьет
Вообще пора бы уже отменить добивания. Просто пенальти: забили - гол, не забили - розыгрыш от ворот.
Точно в такой же позиции находился и игрок Барселоны. А значит, если бы был забит гол, то его нельзя было засчитывать. Итурральде что-то явно топит за Барсуков, сын Негреды?
Бить надо лучше и всего лишь.
Потому многие Барселону и не любят за двойные стандарты. Когда у них 6-1 с ПСЖ это честный камбек, а пенальти надо перебить, потому что его не забили.
Нужно было просто забить
