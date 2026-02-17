  • Спортс
  Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138

Ямаль – лучший по обводкам в топ-5 лиг Европы.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, совершившим 100 обводок.

Для этого 18-летнему футболисту понадобилось 199 попыток. 

Успешных у испанца было на 26 больше, чем у Яна Диоманде, занимающего второе место в этом рейтинге.

Нападающий «Лейпцига» реализовал 74 обводки, предприняв 138 попыток.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
Это все неплохо, но лучше бы пенку забил и помог Барселоне выиграть. А теперь еще и такой Реал вперед пропустят
Ответ #SharkTeam
Это все неплохо, но лучше бы пенку забил и помог Барселоне выиграть. А теперь еще и такой Реал вперед пропустят
Окстись, еретик! Последователи Круифа и свидетели Гвардиолы предают тебя анафеме! Обводки ваше всё ;)
Так держать Ямаль. Продолжай так же играть и ты точто станешь самым молодым футболистом который всех обыгрывает но нихера не делает на поле, как бы парадоксально это не звучало.
Ответ MortalVombat
Так держать Ямаль. Продолжай так же играть и ты точто станешь самым молодым футболистом который всех обыгрывает но нихера не делает на поле, как бы парадоксально это не звучало.
👍😂
сейчас футбол превратился в личных статистик. Все больше футболистов работают на себя чем на клуб. личная статистика стало важнее чем 3 очка завоеванием клубом. сейчас все пытаются кого-то догнать ,перегнать забывая о самым главным, что клуб превыше всего.
В этом плане мне игры 20 летней давности нравились больше.( прошу строго не судить, это мое сугубо личное мнение)
Стерильные обводки, которые ни к чему не приводят. Уже проходили.
эти статистики никчему если команда проигрывает. самое главное это 3 очка, и победа любой ценой.
Ничего хорошего. Это показатель того, что у Барсы самый большой уклон в сторону одного игрока среди всех клубов. И игрок этот тупо любит мотаться.
По сути это узнаваемый колхозный футбол с первым парнем на деревне. Надо избавляться от таких вещей, не хотелось бы видеть Барсу подобной.
Первым совершил 1000 обводок, первым отдал 1000 пасов, первым 1000 раз упал на газон. Ох уж эти современные новости статистики.
Ну и что с этих обводок? Голы забивай, а твои обводки себя в одно место
Рекомендуем