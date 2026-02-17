Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138

Ямаль – лучший по обводкам в топ-5 лиг Европы.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, совершившим 100 обводок.

Для этого 18-летнему футболисту понадобилось 199 попыток.

Успешных у испанца было на 26 больше, чем у Яна Диоманде , занимающего второе место в этом рейтинге.

Нападающий «Лейпцига » реализовал 74 обводки, предприняв 138 попыток.