Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
Ямаль – лучший по обводкам в топ-5 лиг Европы.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, совершившим 100 обводок.
Для этого 18-летнему футболисту понадобилось 199 попыток.
Успешных у испанца было на 26 больше, чем у Яна Диоманде, занимающего второе место в этом рейтинге.
Нападающий «Лейпцига» реализовал 74 обводки, предприняв 138 попыток.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В этом плане мне игры 20 летней давности нравились больше.( прошу строго не судить, это мое сугубо личное мнение)
По сути это узнаваемый колхозный футбол с первым парнем на деревне. Надо избавляться от таких вещей, не хотелось бы видеть Барсу подобной.