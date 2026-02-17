Ямаль не забил пенальти «Жироне», попав в штангу, Гассанига не двинулся с места. 11-метровый «Барсы» заработал Ольмо, которому шипами наступил на ногу Блинд
Ямаль не забил пенальти в матче с «Жироной».
«Барселона» заработала, но не смогла реализовать пенальти в игре «Жироной».
Команды играют в 24-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке 1-го тайма защитник «Жироны» Дэйли Блинд наступил шипами на ногу хавбеку «Барсы» Дани Ольмо, не успев вступить в отбор после передачи на ход испанцу.
Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил одиннадцатиметровый.
Вингер каталонцев Ламин Ямаль пробил низом и попал в штангу, вратарь Пауло Гассанига не двинулся с места.
каталонский Стерлинг держит марку
Стерлинг был примерным семьянином в этом возрасте, дочке уже два года было. Никаких вечеринок с карликами и украшений за охулиард. Ямаль - это комета, горела ярко, но быстро. Почему то никто так не следит за Нико, хотя на том ЧЕ он был ни разу не хуже. Ну и конечно же давать бить пенальти Ямалю, когда в команде столько исполнителей - просто пиар молодого пацана.
ничего страшного, тяу тяу тяу тяу
Ямяль стал играть всё хуже и хуже. Толи дело в усталости, толи постепенно стал превращаться в звезду ночных клубов.
Я зашел, чисто спросить, а что теперь за мода, писать в загаловке всю новость и подробности? В принципе, мне нравится, но как-то в новинку пока. Заходишь чисто за комментами
Не надо давать ему бить пенальти. Он не забивной и играет без года неделю, а это погоня за личной статой. Футбол командная игра. Пока один самоутверждается, страдает весь коллектив. Поражение по вине Флика, позволяющего эту дичь с подачи Лапорты.
Ждём комментарий от бати!
Распиарили школьника после одного нормального сезона 🤣 был Ямалька и нет Ямальки🤣хорошо хоть ума не хватило Золотой мяч отдать
Мбаппе бы забил. Никто не виноват что школьник их не забивает
Когда же вы уже поймёте,левоногому нельзя бить пенальти
надо было бить паненкой)
