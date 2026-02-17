Ямаль не забил пенальти «Жироне», попав в штангу, Гассанига не двинулся с места. 11-метровый «Барсы» заработал Ольмо, которому шипами наступил на ногу Блинд

Ямаль не забил пенальти в матче с «Жироной».

«Барселона » заработала, но не смогла реализовать пенальти в игре «Жироной».

Команды играют в 24-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке 1-го тайма защитник «Жироны» Дэйли Блинд наступил шипами на ногу хавбеку «Барсы» Дани Ольмо , не успев вступить в отбор после передачи на ход испанцу.

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил одиннадцатиметровый.

Вингер каталонцев Ламин Ямаль пробил низом и попал в штангу, вратарь Пауло Гассанига не двинулся с места.