Глейзеры были «в ужасе» от слов Рэтклиффа про мигрантов. Клуб сознательно пытался дистанцироваться от этих высказываний в своем заявлении (BBC)

Стало известно, как Глейзеры отреагировали на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед » заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

Сам клуб опубликовал заявление , в котором ни разу напрямую не упомянул Рэтклиффа и его реплику: «Гордимся, что являемся гостеприимным клубом. Придерживаемся передовых стандартов АПЛ в области равенства, разнообразия и инклюзивности».

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в «Юнайтед», это заявление было сознательной попыткой дистанцироваться от высказываний Рэтклиффа. Его одобрили «на самом высоком уровне».

Отмечается, что семья Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций клуба, была «в ужасе» от слов своего партнера и сочла их «пренебрежением к их делу».

Источник считает, что основная причина, по которой Глейзеры поддерживают инклюзивные инициативы, такие как All Red All Equal, заключается в том, что они рассматривают клуб как бренд, который нужно развивать и активно коммерциализировать. Поэтому они не заинтересованы в высказываниях, которые могут заставить спонсоров пересмотреть свое сотрудничество с «Юнайтед».

Рэтклифф извинился за слова про мигрантов перед Глейзерами. Они обеспокоены тем, как высказывание Джима повлияет на отношения со спонсорами (Mirror)