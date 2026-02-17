  • Спортс
  • Глейзеры были «в ужасе» от слов Рэтклиффа про мигрантов. Клуб сознательно пытался дистанцироваться от этих высказываний в своем заявлении (BBC)
Глейзеры были «в ужасе» от слов Рэтклиффа про мигрантов. Клуб сознательно пытался дистанцироваться от этих высказываний в своем заявлении (BBC)

Глейзеры были в ужасе от слов Рэтклиффа про мигрантов.

Стало известно, как Глейзеры отреагировали на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

Сам клуб опубликовал заявление, в котором ни разу напрямую не упомянул Рэтклиффа и его реплику: «Гордимся, что являемся гостеприимным клубом. Придерживаемся передовых стандартов АПЛ в области равенства, разнообразия и инклюзивности».

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в «Юнайтед», это заявление было сознательной попыткой дистанцироваться от высказываний Рэтклиффа. Его одобрили «на самом высоком уровне». 

Отмечается, что семья Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций клуба, была «в ужасе» от слов своего партнера и сочла их «пренебрежением к их делу». 

Источник считает, что основная причина, по которой Глейзеры поддерживают инклюзивные инициативы, такие как All Red All Equal, заключается в том, что они рассматривают клуб как бренд, который нужно развивать и активно коммерциализировать. Поэтому они не заинтересованы в высказываниях, которые могут заставить спонсоров пересмотреть свое сотрудничество с «Юнайтед».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Политика
Джим Рэтклифф
Глейзеры
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Правда в Великопакистании не в почёте
Ответ Трент Резнор
Правда в Великопакистании не в почёте
В стране, которой аналогов нет , правда в почете?
Ответ Трент Резнор
Правда в Великопакистании не в почёте
как и у тебя
67% пакистанцев ОФИЦИАЛЬНО сидят на пособиях. Это правда, а Глейзеры лучше бы ужаснулись от того во что превратился некогда великий клуб под их управлением
Ответ Igor Cholomitski
67% пакистанцев ОФИЦИАЛЬНО сидят на пособиях. Это правда, а Глейзеры лучше бы ужаснулись от того во что превратился некогда великий клуб под их управлением
Комментарий скрыт
Ответ mvpaq
Комментарий скрыт
Но не сидят же. А ты откуда вылез, пресс-секретарь Глейзеров? Строчишь всем тут, боевой такой)
просто он забыл уточнить что речь шла о исламских мигрантов а не о всех, только эти мигранты притворяются жертвами по любому поводу но в тоже время самые агрессивные и наглые
базовый соевый пиар: кто-то говорит что-то вопреки конъюнктуре, демонстративно возмущаешься — ловишь дешевые респекты
Еще бы (((они))) не были в ужасе - это же (((их))) цель и есть
Глэйзерам надо было Жирика нанять себе в клуб, чтобы не быть в ужасе от слов Рэтклиффа.
Ответ Zlatan Ibra
Глэйзерам надо было Жирика нанять себе в клуб, чтобы не быть в ужасе от слов Рэтклиффа.
ага, прям все на пособии сидят
да мы сами тут в шоке да?
Глейзеры же америкосы вроде. У них там разве пиндостан не колонизировали латиносы и китайцы?
Ответ Dark.Babysitter
Глейзеры же америкосы вроде. У них там разве пиндостан не колонизировали латиносы и китайцы?
так они сами понаехавшие перебившие коренное население
Повестку с Эпштейном перебили лихо
