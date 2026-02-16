  • Спортс
  • Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»

Энрике о словах Дембеле: вокруг «ПСЖ» всегда много шума, мы привыкли.

Тренера «ПСЖ» Луиса Энрике снова попросили прокомментировать слова Усмана Дембеле после матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3) на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против «Монако».

Вингер парижан заявил, что «если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать».

После этого испанский специалист сказал: «Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них. Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба».

«Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Нужно с этим смириться и... На этом все.

То, что я сказал, совершенно ясно. Вокруг «ПСЖ» всегда много шума, и мы к этому привыкли», – заявил Энрике.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Надеюсь Дембеле это про себя сказал) Самокритичный Усман
Усман, с золотым мячем, уходит на дно. Там уже друзья и всё окружение шутит над ним, где забитые мячи, где победы котрые ты приносишь, где ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ обладатель, золотого мяча.
Ответ Alexsandr Golubev
Усман, с золотым мячем, уходит на дно. Там уже друзья и всё окружение шутит над ним, где забитые мячи, где победы котрые ты приносишь, где ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ обладатель, золотого мяча.
откуда ты знаешь как шутят его друзья?
Ответ Alexsandr Golubev
Усман, с золотым мячем, уходит на дно. Там уже друзья и всё окружение шутит над ним, где забитые мячи, где победы котрые ты приносишь, где ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ обладатель, золотого мяча.
С головой всё в порядке? Он тащит ПСЖ, забивает шедевры.
Это нормально.
У Энрике клубы год стоят. Даже Барселона выдала у него один супер сезон.
Вот и ПСЖ даже в своем фермер чемпионате уже не лидер даже. Хотя в Лиге 1, и Зенит не затерялся бы.
