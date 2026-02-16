У перешедшего в «Фейеноорд» Стерлинга еще нет разрешения на работу в Нидерландах. Команда проведет несколько тренировок в Бельгии

«Фейеноорд» будет тренироваться в Бельгии из-за Рахима Стерлинга.

«Фейеноорду » придется провести несколько тренировок в другой стране, так как у Рахима Стерлинга нет разрешения на работу в Нидерландах.

Английский вингер перешел в клуб из Роттердама 12 февраля. Он не смог принять участие в матче с «Гоу Эхед Иглс» 15 февраля из-за отсутствия разрешения на работу и не имеет права тренировать со своей командой в этой стране.

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси сообщил, что на этой неделе команда проведет короткий тренировочный сбор в Бельгии.

«Тренироваться можно за границей. Мы делаем это ради него [Стерлинга], но я также хочу поработать над развитием нашей команды. Мы можем приятно пообщаться и повеселиться вместе.

Он приступит к тренировкам послезавтра [во вторник]. Каждую неделю мы будем следить за тем, насколько он готов играть. Это займет некоторое время, но мне это кажется логичным, потому что он не играл полгода», – сказал ван Перси.