Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона

Дарвин Нуньес забил два мяча в матче азиатской Лиги чемпионов.

Нападающий «Аль-Хилаля» отличился в матче против «Аль-Вахды» в 8-м туре общего этапа соревнования (2:1). Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт .

На 18-й минуте Дарвин Нуньес открыл счет, на 32-й Браима Диарра сравнял. На 77-й минуте Нуньес сделал дубль.

«Аль-Хилаль» финишировал первым по итогам общего этапа и досрочно вышел в плей-офф, команда Симоне Индзаги оторвалась от «Аль-Ахли» на пять очков. Это вторая победа «Аль-Хилаля» подряд, 13 февраля обыграли «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии (2:0).

Дарвин Нуньес забил два мяча в одном матче впервые с 18 октября 2025-го: тогда он сделал дубль против «Аль-Иттифака» (5:0). Это его восьмой и девятый голы в сезоне, также на его счету пять ассистов в 23 матчах.

Напомним, 12 февраля уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», вывели из заявки на сезон в чемпионате Саудовской Аравии после трансфера Карима Бензема. Таким образом, Нуньес не может играть во внутреннем чемпионате, но может выступать в Лиге чемпионов Азии.