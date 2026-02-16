«Защитный шлем делал меня похожим на сотрудника McDonald’s. Партнеры по «Барсе» называли меня официантом «Мака». Кубарси об игре с травмой лица

Кубарси рассказал, почему партнеры по команде называли его официантом McDonald’s.

«Перед ответным матчем с «Наполи » в 1/8 финала [Лиги чемпионов в 2024 году] Хави сказал мне, что я выйду в старте, несмотря на то, что я не сыграл ни минуты на выезде. Против меня играл Осимхен, один из лучших нападающих мира. Я старался быть агрессивным, но спокойным, хорошо защищаться и хорошо выводить мяч. У нас было несколько очень хороших единоборств. Когда в раздевалке мне сказали, что я признан лучшим игроком матча, мне было трудно осознать это.

Еще один момент, который останется в памяти, – это матч против «Црвены Звезды ». Во время единоборства я опустил голову, соперник поднял ногу и коснулся моего лица. Я увидел, как потекла кровь, мои партнеры по команде заволновались и позвали доктора.

В перерыве он сказал мне, что нужно будет наложить швы. Сначала я попросил его позволить мне сделать селфи, чтобы отправить его моей маме и сказать ей, что со мной все в порядке, но также и оставить на память (улыбается). Чтобы через несколько дней сыграть против «Реал Сосьедад», мне пришлось надеть защитный шлем, который делал меня похожим на сотрудника McDonald’s. Мои партнеры по команде называли меня официантом «Мака», – смеясь сказал Кубарси.