  • Камавинга – журналисту о том, что «Реалу» нужен плеймейкер: «Не думаю, у нас есть игроки такого типа. Но я поговорю с президентом, если вы считаете это необходимым»
Камавинга – журналисту о том, что «Реалу» нужен плеймейкер: «Не думаю, у нас есть игроки такого типа. Но я поговорю с президентом, если вы считаете это необходимым»

Камавинга о подписании плеймейкера: в «Реале» есть игроки такого типа.

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга в ходе пресс-конференции оригинально ответил на вопрос, нужно ли команде подписать плеймейкера.

Камавинга: Что думаете вы? Я хочу знать ваше мнение. Скажите, что вы думаете, и я отвечу.

Журналист: Да?

Камавинга: Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я все равно поговорю с президентом [Пересом], если вы считаете это необходимым.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
4 комментария
Ну вот, а ещё говорят, что в Мадриде нет спортивного директора.
подключайте каму к пресс-конференциям больше !
Я передам это Флорентино. (c)
Рекомендуем