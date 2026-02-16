Камавинга – журналисту о том, что «Реалу» нужен плеймейкер: «Не думаю, у нас есть игроки такого типа. Но я поговорю с президентом, если вы считаете это необходимым»

Камавинга о подписании плеймейкера: в «Реале» есть игроки такого типа.

Полузащитник «Реала » Эдуардо Камавинга в ходе пресс-конференции оригинально ответил на вопрос, нужно ли команде подписать плеймейкера.

Камавинга: Что думаете вы? Я хочу знать ваше мнение. Скажите, что вы думаете, и я отвечу.

Журналист: Да?

Камавинга: Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я все равно поговорю с президентом [Пересом ], если вы считаете это необходимым.