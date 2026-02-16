Камавинга – журналисту о том, что «Реалу» нужен плеймейкер: «Не думаю, у нас есть игроки такого типа. Но я поговорю с президентом, если вы считаете это необходимым»
Камавинга о подписании плеймейкера: в «Реале» есть игроки такого типа.
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга в ходе пресс-конференции оригинально ответил на вопрос, нужно ли команде подписать плеймейкера.
Камавинга: Что думаете вы? Я хочу знать ваше мнение. Скажите, что вы думаете, и я отвечу.
Журналист: Да?
Камавинга: Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я все равно поговорю с президентом [Пересом], если вы считаете это необходимым.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот, а ещё говорят, что в Мадриде нет спортивного директора.
подключайте каму к пресс-конференциям больше !
Я передам это Флорентино. (c)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем