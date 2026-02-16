Тренер «Галатасарая» Бурук о Чалханоглу: «Мы ждем его с распростертыми объятиями. Я хорошо знаю Хакана, он болеет за наш клуб»
В «Галатасарае» по-прежнему хотят подписать Чалханоглу.
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался об интересе клуба к полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу.
Прошлым летом клубы вели переговоры о трансфере футболиста, но сделка в итоге не состоялась.
«Я хорошо знаю Хакана Чалханоглу: он болеет за «Галатасарай».
Болельщики были бы рады видеть его здесь. Можно сказать, мы ждем его с распростертыми объятиями», – заявил Бурук в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Get Italian Football News
