Тренер «Галатасарая» Бурук о Чалханоглу: «Мы ждем его с распростертыми объятиями. Я хорошо знаю Хакана, он болеет за наш клуб»

В «Галатасарае» по-прежнему хотят подписать Чалханоглу.

Главный тренер «Галатасарая » Окан Бурук высказался об интересе клуба к полузащитнику «Интера » Хакану Чалханоглу .

Прошлым летом клубы вели переговоры о трансфере футболиста, но сделка в итоге не состоялась.

«Я хорошо знаю Хакана Чалханоглу: он болеет за «Галатасарай».

Болельщики были бы рады видеть его здесь. Можно сказать, мы ждем его с распростертыми объятиями», – заявил Бурук в интервью La Gazzetta dello Sport.