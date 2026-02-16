  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка Англии, «Ливерпуль» – с «Вулвс», «Арсенал» – с «Мэнсфилдом», «Челси» – с «Рексхэмом»
31

«Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка Англии, «Ливерпуль» – с «Вулвс», «Арсенал» – с «Мэнсфилдом», «Челси» – с «Рексхэмом»

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» узнали своих соперников по Кубку Англии.

Определены пары 1/8 финала Кубка Англии. 

Сегодня состоялась жеребьевка турнира. На следующей стадии Кубка будут проведены такие матчи:

«Фулхэм» – «Саутгемптон»;

«Порт Вейл» или «Бристоль Сити» – «Сандерленд»;

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»;

«Лидс» – «Норвич Сити»;

«Мэнсфилд Таун» – «Арсенал»;

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»;

«Рексхэм» – «Челси»;

«Вест Хэм» – «Мэкклсфилд» или «Брентфорд».

Эти матчи пройдут 7-8 марта. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
logoКубок Англии
logoЛидс
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoНорвич Сити
logoСандерленд
logoМэнсфилд Таун
logoМэкклсфилд
logoчемпионшип
logoВест Хэм
logoЧелси
logoД3 Англия
logoРексхэм
logoБрентфорд
logoНьюкасл
logoБристоль Сити
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoПорт Вейл
logoВулверхэмптон
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот англичане пещерные люди, конечно. Проводят кубок уже более полутора веков, а путь графств до сих пор не догадались придумать.
Что-то шейхи недокрутили...причём с обеих сторон.
Осталось теперь только в ЛЧ еще пересечься для полного счастья.
А то 5 матчей за сезон маловато как-то.
Ответ Олег Лисицын
Что-то шейхи недокрутили...причём с обеих сторон. Осталось теперь только в ЛЧ еще пересечься для полного счастья. А то 5 матчей за сезон маловато как-то.
Шейхи очень хотели шейх-дерби
Ответ Английский_пациент
Шейхи очень хотели шейх-дерби
Да на выходных и так будет, зачем еще одно. Плюс недавно Ньюкасл с ПСЖ играли. Перебор эль - шейхико уже
Да сколько можно с Сити играть?!
Ответ sintenced
Да сколько можно с Сити играть?!
Хотят чтобы у Арсенала было лёгкий календарь, поэтому стараются
как же Челси фартит с жеребьёвкой, просто жесть
Рексхэм и Арсенал - на классе!
сорокам только клубы АПЛ достаются
Ответ CCCP{{BOOM}}
А где маню?
у них свой плей офф с тотенхэмом до 4 побед
Ответ CCCP{{BOOM}}
А где маню?
там 👉💩
Ну как так, опять прогнозы на слабого соперника Сити не сработали у хейтеров. Да ещё и Арсеналу подпортило. Готовят к квадруплу!
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ну как так, опять прогнозы на слабого соперника Сити не сработали у хейтеров. Да ещё и Арсеналу подпортило. Готовят к квадруплу!
Просто ученик лысого начал более эффективно заносить
Как-то очень много Ньюкасла в 2026м. Но, впрочем, если все будет с тем же результатом, то пусть.
Ответ serginn
Как-то очень много Ньюкасла в 2026м. Но, впрочем, если все будет с тем же результатом, то пусть.
С каким? В чемпионате дома Ньюкасл выиграл.
Ответ RembaXXX
С каким? В чемпионате дома Ньюкасл выиграл.
Ну я поэтому и написал "в 2026м"
Если Сити и Ньюкасл вдруг встретятся в ЛЧ, это будет их 6 и 7 встреча в сезоне
Ответ Английский_пациент
Если Сити и Ньюкасл вдруг встретятся в ЛЧ, это будет их 6 и 7 встреча в сезоне
если в одной части сетки окажутся и пройдут до полуфинала, что на вряд ли
Ответ Английский_пациент
Если Сити и Ньюкасл вдруг встретятся в ЛЧ, это будет их 6 и 7 встреча в сезоне
Ну Челси с Арсеналом тоже могут 7 матчей отыграть
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
15 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
38 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
5 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
50 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем