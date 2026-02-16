«Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка Англии, «Ливерпуль» – с «Вулвс», «Арсенал» – с «Мэнсфилдом», «Челси» – с «Рексхэмом»
«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» узнали своих соперников по Кубку Англии.
Определены пары 1/8 финала Кубка Англии.
Сегодня состоялась жеребьевка турнира. На следующей стадии Кубка будут проведены такие матчи:
«Фулхэм» – «Саутгемптон»;
«Порт Вейл» или «Бристоль Сити» – «Сандерленд»;
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»;
«Лидс» – «Норвич Сити»;
«Мэнсфилд Таун» – «Арсенал»;
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»;
«Рексхэм» – «Челси»;
«Вест Хэм» – «Мэкклсфилд» или «Брентфорд».
Эти матчи пройдут 7-8 марта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
