Участие Дембеле в матче с «Монако» в ЛЧ под вопросом. Вингер «ПСЖ» почувствовал дискомфорт в ноге на тренировке

Усман Дембеле может пропустить матч с «Монако».

Вингер «ПСЖ » Усман Дембеле может пропустить игру с «Монако » в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира. Первый матч состоится завтра, 17 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

28-летний футболист почувствовал дискомфорт в ноге во время сегодняшней тренировки, пишет L’Equipe. Он сделал ускорение, чтобы понять свое состояние, и поговорил с врачом команды. Его участие в завтрашней игре находится под вопросом.

Отмечается, что Дембеле жаловался на дискомфорт еще после матча с «Ренном» (1:3) в пятницу.