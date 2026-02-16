Участие Дембеле в матче с «Монако» в ЛЧ под вопросом. Вингер «ПСЖ» почувствовал дискомфорт в ноге на тренировке
Усман Дембеле может пропустить матч с «Монако».
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле может пропустить игру с «Монако» в Лиге чемпионов.
Команды встретятся в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира. Первый матч состоится завтра, 17 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
28-летний футболист почувствовал дискомфорт в ноге во время сегодняшней тренировки, пишет L’Equipe. Он сделал ускорение, чтобы понять свое состояние, и поговорил с врачом команды. Его участие в завтрашней игре находится под вопросом.
Отмечается, что Дембеле жаловался на дискомфорт еще после матча с «Ренном» (1:3) в пятницу.
