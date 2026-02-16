Сильянов о ЦСКА: «Предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. А мне было 18-19 лет, надо было начинать зарабатывать. Гончаренко спрашивал обо мне, но я уже ушел в «Локо»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов объяснил, почему покинул ЦСКА.
Сильянов выступал за молодежную команду ЦСКА, откуда в 2019 году перешел в «Локомотив».
– Из «Крылья Советов» ты перешел в молодежку ЦСКА. Как тебя заметили?
– Ко мне подошел тренер «Крыльев», сказал, что есть вариант с ЦСКА, хотят просмотреть. Я поехал, меня просматривали три месяца. Колоссальное различие в уровне было. На первой тренировке вошел в квадрат, меня там так отвозили. Думал, что все, сейчас домой поеду.
Повезло, что поменялся тренер в тот момент, когда я пришел. И он дал мне шанс, потому что по первым тренировкам я бы сам себя выгнал. Когда из молодежки переходишь в основу, нужно определенное время, чтобы привыкнуть к уровню – тут то же самое. Новый тренер мне дал три месяца, после этого все стало супер.
– Но потом ты перешел в «Локомотив». Твой первый тренер даже говорил, что не понимает, как ЦСКА упустил такого игрока.
– Да. Я тренировался с основой ЦСКА, и когда ушел, Виктор Гончаренко тоже спрашивал: «Где Сильянов?» А я уже тогда ушел в «Локомотив». Мне предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. Даже не молодежный, а любительский. А мне было 18-19 лет, надо было начинать зарабатывать, – сказал 24-летний Сильянов.
Конечно "Где Сильянов?", если человек в Беларуси с выключенным телефоном сидит – тут ещё и Акинфеева не увидишь.