  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сильянов о ЦСКА: «Предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. А мне было 18-19 лет, надо было начинать зарабатывать. Гончаренко спрашивал обо мне, но я уже ушел в «Локо»
26

Сильянов о ЦСКА: «Предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. А мне было 18-19 лет, надо было начинать зарабатывать. Гончаренко спрашивал обо мне, но я уже ушел в «Локо»

Сильянов о ЦСКА: предлагали любительский контракт во время тренировок с основой.

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов объяснил, почему покинул ЦСКА.

Сильянов выступал за молодежную команду ЦСКА, откуда в 2019 году перешел в «Локомотив».

– Из «Крылья Советов» ты перешел в молодежку ЦСКА. Как тебя заметили?

– Ко мне подошел тренер «Крыльев», сказал, что есть вариант с ЦСКА, хотят просмотреть. Я поехал, меня просматривали три месяца. Колоссальное различие в уровне было. На первой тренировке вошел в квадрат, меня там так отвозили. Думал, что все, сейчас домой поеду.

Повезло, что поменялся тренер в тот момент, когда я пришел. И он дал мне шанс, потому что по первым тренировкам я бы сам себя выгнал. Когда из молодежки переходишь в основу, нужно определенное время, чтобы привыкнуть к уровню – тут то же самое. Новый тренер мне дал три месяца, после этого все стало супер.

– Но потом ты перешел в «Локомотив». Твой первый тренер даже говорил, что не понимает, как ЦСКА упустил такого игрока.

– Да. Я тренировался с основой ЦСКА, и когда ушел, Виктор Гончаренко тоже спрашивал: «Где Сильянов?» А я уже тогда ушел в «Локомотив». Мне предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. Даже не молодежный, а любительский. А мне было 18-19 лет, надо было начинать зарабатывать, – сказал 24-летний Сильянов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Сильянов
logoМатч ТВ
logoЦСКА
деньги
logoКрылья Советов
logoВиктор Гончаренко
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В ЦСКА 2017-2020 годов была полная разруха, Да и вплоть до ухода Федотова была какая-то физруковая гегемония – один тренер с истерик к себе домой уезжает и на телефон не отвечает, другой легенда клуба без тренерского портфолио (спасибо Березуцкому за раскрытие Бийола как защитника), третьего назначили и сняли, не успев к чемпионату приступить, четвёртый (как раз Федотов) выпускает не по спортивному принципу, а просто кого хочет/кого не хочет.
Конечно "Где Сильянов?", если человек в Беларуси с выключенным телефоном сидит – тут ещё и Акинфеева не увидишь.
Ответ Посетитель Зоопарка
В ЦСКА 2017-2020 годов была полная разруха, Да и вплоть до ухода Федотова была какая-то физруковая гегемония – один тренер с истерик к себе домой уезжает и на телефон не отвечает, другой легенда клуба без тренерского портфолио (спасибо Березуцкому за раскрытие Бийола как защитника), третьего назначили и сняли, не успев к чемпионату приступить, четвёртый (как раз Федотов) выпускает не по спортивному принципу, а просто кого хочет/кого не хочет. Конечно "Где Сильянов?", если человек в Беларуси с выключенным телефоном сидит – тут ещё и Акинфеева не увидишь.
Всё верно написали. Только не до ухода Федотова процесс шёл. Сербский физрук из той же оперы. После ухода Слуцкого сейчас у нас первый тренер появился, а не очередной физрук.
Лол, а я думал, что он воспитанник Локо
Ответ Сергей Зотов
Лол, а я думал, что он воспитанник Локо
Справедливости ради, он воспитанник Локо и цска)
Ответ Сергей Зотов
Лол, а я думал, что он воспитанник Локо
Частично да. 1 год в молодежке и два в Казанке.
Помню в молодежке был в какой-то момент лучшим, играл левого вингера, латераля. Но контракт отдали Елееву, который проиграл ему конкуренцию. Почему - очень странно, потом несколько лет ЦСКА не мог придумать куда сплавить Еелеева.
Карпин в Ростове его уровень поднял прилично.
Ответ zanuda59
Карпин в Ростове его уровень поднял прилично.
Валера что-то поднял? Не смеши. Просто Сильянов взрослее стал, мозги начали правильно работать.
Ответ igor.igorev
Валера что-то поднял? Не смеши. Просто Сильянов взрослее стал, мозги начали правильно работать.
Так можно про любого тренера сказать, что нет его заслуги в развитии футболиста, просто игрок повзрослел.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Сильянова о будущем: «Расставание с «Локомотивом» не планируется, конкретного интереса от других клубов нет»
7 января, 18:23
Сильянов о машинах: «У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал – так проще, незнакомые люди могут обмануть. Мечта – Lamborghini Huracan или Aventador»
14 октября 2025, 13:22
Сильянов о словах Слуцкого, что он «средний игрок»: «Это его мнение. Сильные качества? У меня их нет – раз так сказали, что сделаешь»
6 сентября 2025, 09:29
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
15 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
38 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
5 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
50 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем