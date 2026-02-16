  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Защитница «Ниццы» Лорье снялась в шоу «Женитьба с первого взгляда»: «Я всегда посвящала жизнь футболу, пора найти баланс между карьерой и мечтой о замужестве. Я решила поверить в любовь»

Защитница «Ниццы» снялась в шоу «Женитьба с первого взгляда», чтобы найти мужа.

Защитница «Ниццы» Эстель Лорье стала участницей шоу «Женитьба с первого взгляда» на французском канале M6.

26-летняя футболистка объяснила свое решение подписчикам в социальных сетях.

«Пришло время поделиться с вами одной особенной и уникальной новостью.

Мне посчастливилось пережить необыкновенный опыт, приняв участие в 10-м сезоне шоу «Женитьба с первого взгляда».

Это решение далось мне нелегко... Я всегда посвящала свою жизнь футболу, и пришло время найти баланс между спортивной карьерой и мечтой о замужестве.

В жизни есть возможности, которые нужно смело использовать, чтобы двигаться вперед и достигать своих целей. Поэтому я решила довериться неизвестному, поверить в науку, но прежде всего – поверить в любовь.

Присоединяйтесь ко мне каждый понедельник, начиная с 23 февраля, чтобы открыть для себя это приключение, полное надежды, сомнений и сильных эмоций», – написала Лорье в соцсети.

Фото: instagram.com/estelle_mapr10

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
девушки и спорт
телевидение
logoНицца
соцсети
женский футбол
logoД2 Франция
logoлига 1 Франция
светская хроника
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Странно, что у нее нет парня. Так то она симпатичная
На Сару Джессику Паркер чем-то похожа.
Спойлер будет, кто гол забил? А вдруг хет-трик?
Зубы хорошие.
