8

Непомнящий о Дзюбе: «Сильнейший нападающий в России, это факт. Артем мог бы играть в Европе, но у него судьба другая»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре Артема Дзюбы в этом сезоне.

По данным телеграм-канала «РУСТАТ», 37-летний нападающий «Акрона» выигрывает 14,9 единоборств в среднем за 90 минут.

«Я не знал, что Дзюба – лидер по количеству удачных единоборств среди игроков топ-5 чемпионатов и РПЛ. Но мне еще со временем совместной работы в «Томи» известно, что он прекрасно борется за мяч.

По моему мнению, ему было бы по силам выступать в Европе, но у него судьба другая. При этом то, что Артем является сильнейшим нападающим в России, – это факт.

Но, пожалуйста, не надо преувеличивать мой вклад в его карьеру. У нас было взаимовыгодное сотрудничество (смеется)! Я давал игровое время, а он приносил результат. Забить 10 голов за «Томь» не каждый смог бы», – заявил Непомнящий.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Акрон».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Непомнящий утомил своей любовью к игрочишке. Он даже в Турции обделался, какая ему Европа? )
Уже играл в Турции
Она хотела бы жить на Манхэттене..
Ну в определенных фильмах играть Артёма бы взяли в Европу
