Гурцкая о Боселли в «Краснодаре»: «Катастрофа. Мы не знаем, умеет ли он играть с краю, но он не способен на комбинационный футбол. Летом будет искать другую команду»

Гурцкая о Боселли в «Краснодаре»: катастрофа, он не умеет играть в комбинации.

Агент Тимур Гурцкая назвал катастрофой трансфер Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

Уругвайский нападающий перешел в краснодарский клуб 11 февраля. Сумма трансфера составила 60 млн рублей плюс бонусы.

«Для меня переход Боселли в «Краснодар » – это просто катастрофа. Это не замена Перрену . Я не помню, чтобы он играл где-то крайнего нападающего хорошо. Насколько он умеет хорошо играть, допустим, с краю – мы вообще об этом ничего не знаем.

Может ли он заменить Кордобу ? Не знаю. Мне не нравится Мозес , он точно не уровень «Краснодара». Но он больше готов к игре «Краснодара». Он больше готов к комбинационной игре, чем Боселли. Потому что мне кажется, что Боселли – это вообще не игрок, который в комбинационный футбол может играть.

Я не понимаю, для чего вообще это. Хоть для сегодняшнего футбола 650 тысяч евро, или сколько там, 65 млн рублей – это не такие большие деньги, но просто зачем? Для того, чтобы он летом поехал куда-то искать себе команду», – сказал Гурцкая в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»