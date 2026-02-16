  • Спортс
  Гурцкая о Боселли в «Краснодаре»: «Катастрофа. Мы не знаем, умеет ли он играть с краю, но он не способен на комбинационный футбол. Летом будет искать другую команду»
16

Гурцкая о Боселли в «Краснодаре»: «Катастрофа. Мы не знаем, умеет ли он играть с краю, но он не способен на комбинационный футбол. Летом будет искать другую команду»

Гурцкая о Боселли в «Краснодаре»: катастрофа, он не умеет играть в комбинации.

Агент Тимур Гурцкая назвал катастрофой трансфер Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

Уругвайский нападающий перешел в краснодарский клуб 11 февраля. Сумма трансфера составила 60 млн рублей плюс бонусы.

«Для меня переход Боселли в «Краснодар» – это просто катастрофа. Это не замена Перрену. Я не помню, чтобы он играл где-то крайнего нападающего хорошо. Насколько он умеет хорошо играть, допустим, с краю – мы вообще об этом ничего не знаем.

Может ли он заменить Кордобу? Не знаю. Мне не нравится Мозес, он точно не уровень «Краснодара». Но он больше готов к игре «Краснодара». Он больше готов к комбинационной игре, чем Боселли. Потому что мне кажется, что Боселли – это вообще не игрок, который в комбинационный футбол может играть.

Я не понимаю, для чего вообще это. Хоть для сегодняшнего футбола 650 тысяч евро, или сколько там, 65 млн рублей – это не такие большие деньги, но просто зачем? Для того, чтобы он летом поехал куда-то искать себе команду», – сказал Гурцкая в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
16 комментариев
это хороший знак, Гурцкая вечно ошибается в игроках, для него Батчи и Са слабые игроки, Ленини тоже, хотя в чемпионском сезоне он был хорош)
Боселли ещё ни одной игры не успел сыграть, откуда гурцкая знает подходит он или нет?! лишь бы языком потрепаться, везде свою хлеборезку запихнёт
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Боселли ещё ни одной игры не успел сыграть, откуда гурцкая знает подходит он или нет?! лишь бы языком потрепаться, везде свою хлеборезку запихнёт
"Как говорил один мой знакомый — покойник — я слишком много знал!" 😁
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Боселли ещё ни одной игры не успел сыграть, откуда гурцкая знает подходит он или нет?! лишь бы языком потрепаться, везде свою хлеборезку запихнёт
Это точно
"На месте его агента должен быть я!"
Ответ Dooomer
"На месте его агента должен быть я!"
"Напьёшься - будешь". 😁
Похоже, Гурцкая хотел впарить Краснодару кого-то вместо Боселли.
Боселли в Краснодаре очень успешная на мой взгляд сделка, даже если не будет иметь регулярной практики, то способен успешно выходить и забивать...не плох на стандартах..)
Ответ </c/>
Боселли в Краснодаре очень успешная на мой взгляд сделка, даже если не будет иметь регулярной практики, то способен успешно выходить и забивать...не плох на стандартах..)
Согласен с тобой полностью он заменит Петрова у него серьёзная травма в этом сезоне он не будет играть как сказал тренер Краснодар а Мусаев
Своего клиента на продал, обида.
Как будто не Тимур ,а Диана...
не знаю, не знаю. На все интервью одни слова
Да какая это катастрофа за такие деньги не большие?Гурцкая ничего не знает но уже ставит крест на нем.Специалист блин.А если он заиграет то что скажет этот агентишка?
