Судье матча «Интер» – «Ювентус» угрожали убийством в соцсетях. Ла Пенна обратился в полицию

Судье матча «Интер» – «Ювентус» угрожали убийством.

Футбольный судья Федерико Ла Пенна обратился в полицию из-за угроз.

Арбитр обслуживал матч между «Интером » и «Ювентусом » в 25-м туре Серии А (3:2). На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После этой игры судья подвергся оскорблениям в соцсетях, ему также угрожали убийством. В связи с этим Ла Пенна решил подать жалобу в полицию Рима, которая начала расследование.