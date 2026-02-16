  • Спортс
Судье матча «Интер» – «Ювентус» угрожали убийством в соцсетях. Ла Пенна обратился в полицию

Судье матча «Интер» – «Ювентус» угрожали убийством.

Футбольный судья Федерико Ла Пенна обратился в полицию из-за угроз.

Арбитр обслуживал матч между «Интером» и «Ювентусом» в 25-м туре Серии А (3:2). На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После этой игры судья подвергся оскорблениям в соцсетях, ему также угрожали убийством. В связи с этим Ла Пенна решил подать жалобу в полицию Рима, которая начала расследование.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ANSA
происшествия
logoИнтер
logoЮвентус
Федерико Ла Пенна
logoсудьи
logoАлессандро Бастони
logoсерия А Италия
Пусть футболисты Интера станут кольцом вокруг его жилища🤢🤮 и охраняют.🥳🥳😁😄😃😀
Ответ Футбол, хоккей итд
Пусть футболисты Интера станут кольцом вокруг его жилища🤢🤮 и охраняют.🥳🥳😁😄😃😀
С Мароттой и Киву во главе 🤣🤣🤣
Ему надо временно спрятаться в картонной коробке на базе Интера
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ему надо временно спрятаться в картонной коробке на базе Интера
Классная шутка )))
Привык беспредельничать безнаказанно и деньги брать, так привыкай и отвечать за свой беспредел!
Интересный факт из статистики этого субьекта. Федерико Ла Пенна отсудил 12 матчей Интера, в 11 из которых Интер одержал победы! 🤣Такой статистики нет ни у одного арбитра в Серии А!
Как думаете, это случайный факт или совпадение? 🤣🤣🤣
Ответ Petter Hegre
Привык беспредельничать безнаказанно и деньги брать, так привыкай и отвечать за свой беспредел! Интересный факт из статистики этого субьекта. Федерико Ла Пенна отсудил 12 матчей Интера, в 11 из которых Интер одержал победы! 🤣Такой статистики нет ни у одного арбитра в Серии А! Как думаете, это случайный факт или совпадение? 🤣🤣🤣
Nu esli on vseqda sudit kak v etom matce, to konecno ne sovpadenie)
Ответ Petter Hegre
Привык беспредельничать безнаказанно и деньги брать, так привыкай и отвечать за свой беспредел! Интересный факт из статистики этого субьекта. Федерико Ла Пенна отсудил 12 матчей Интера, в 11 из которых Интер одержал победы! 🤣Такой статистики нет ни у одного арбитра в Серии А! Как думаете, это случайный факт или совпадение? 🤣🤣🤣
Ну может быть потому что интер чаще выигрывает чем проигрывает? Посмотри какие матчи и с кем играл интер когда он судил и никогда никаких скандалов не было. Человек ошибся, а вы не можете успокоиться второй день и готовы убить его
так бастони же защитник, пусть своего хозяина защищает
Ответ JIEOMEC
так бастони же защитник, пусть своего хозяина защищает
Не получится. "Бедный парень" слишком бурно праздновал, все силы на это потратил
А зачем обращаться в полицию ? Может нужно извиниться за свою работу и поведение , а то ходил важный как павлин ) дешевка
Ответ Сигара Липпи
А зачем обращаться в полицию ? Может нужно извиниться за свою работу и поведение , а то ходил важный как павлин ) дешевка
Правильно, Мусориться не по понятиям.
Забил бы стрелу у Колизея, обкашляли бы вопросик.
Ответ Сигара Липпи
А зачем обращаться в полицию ? Может нужно извиниться за свою работу и поведение , а то ходил важный как павлин ) дешевка
история из испанских(помоему) СМИ, мущина подал заявление в полицию, то ли в суд на то что его избила женщина, в ходе следствия выяснилось, что он мигрант и карманник, а она туристка из России...
Лучше бы к окулисту обратился.
Ответ Sarazino Genovese
Лучше бы к окулисту обратился.
Сколько отборного юмора под этой новостью)
Вот чтобы судье не угрожали убийством, что само по себе чудовищно, местный судейский комитет должен был мгновенно отстранить судью до конца сезона от работы в Серии А.
С такой злой и надменной рожей решения принимал… а теперь просто щенок ручной
Ровно год назад, 15 февраля 2025 года, Федерико Ла Пенна был отстранен от работы в Серии А на два месяца и отправлен в Серию B за судейство в матче «Интер» – «Фиорентина»: «низкое качество судейства в матче, закончившемся победой «Интера» со счетом 2:1, где решения Ла Пенны были признаны неудовлетворительными и влияющими на исход встречи». Отбыв дисквалификацию и вернувшись к работе в Серии А, арбитр практически сразу получил назначение на матч с участием ... «Интера»: после той скандальной игры Ла Пенна обслуживал матчи «Интера» еще четыре раза, все завершились победой «нерадзурри».
Ответ vel
Ровно год назад, 15 февраля 2025 года, Федерико Ла Пенна был отстранен от работы в Серии А на два месяца и отправлен в Серию B за судейство в матче «Интер» – «Фиорентина»: «низкое качество судейства в матче, закончившемся победой «Интера» со счетом 2:1, где решения Ла Пенны были признаны неудовлетворительными и влияющими на исход встречи». Отбыв дисквалификацию и вернувшись к работе в Серии А, арбитр практически сразу получил назначение на матч с участием ... «Интера»: после той скандальной игры Ла Пенна обслуживал матчи «Интера» еще четыре раза, все завершились победой «нерадзурри».
www.reddit.com/r/soccer/comments/1r4v7c5/inter_1_1_juventus_kalulu_2nd_yellow_card_42/
Глянь повтор от лица арбитра. Ты бы не поставил фол там?
Ответ Vanila Panda
www.reddit.com/r/soccer/comments/1r4v7c5/inter_1_1_juventus_kalulu_2nd_yellow_card_42/ Глянь повтор от лица арбитра. Ты бы не поставил фол там?
Этот момент хорошо проанализировать Дель Пьеро:
"Арбитры должны брать паузу, а не бежать с карточкой за 25 метров. Можно потратить десять секунд, чтобы подумать. Если даже есть лёгкий контакт в верхней части корпуса, ноги не могут разлетаться так, как у Бастони».

В целом, у меня претензии к Ла Пене не из-за удаления, судьи тоже люди и могут ошибаться, а из-за отсутствия последовательности в трактовке эпизодов. Игрокам Юве он с легкостью раздавал карточки, а игрокам интре прощал и более грубые фолы срывавшие атаки. Не говоря уже о двух эпизодах в штрафной интре, когда его игроки даже не пытались играть в мяч, любой из этих единоборств в центре поля был бы интерпретирован судьёй как нарушение. Так вот если ты так легко раздавал карточки Калюлю хотя ни в одном из эпизодов он не нарушал правила, то будь добр соответствовать установленной планке, когда каждое подозрение на фол - им и фиксируется.

Сдаётся мне, случись они в штрафной Юве, Ла Пена указал бы на 11 метров.
надо карьеру судьи завершать - самое время...
