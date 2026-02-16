Судье матча «Интер» – «Ювентус» угрожали убийством в соцсетях. Ла Пенна обратился в полицию
Судье матча «Интер» – «Ювентус» угрожали убийством.
Футбольный судья Федерико Ла Пенна обратился в полицию из-за угроз.
Арбитр обслуживал матч между «Интером» и «Ювентусом» в 25-м туре Серии А (3:2). На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
После этой игры судья подвергся оскорблениям в соцсетях, ему также угрожали убийством. В связи с этим Ла Пенна решил подать жалобу в полицию Рима, которая начала расследование.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ANSA
Интересный факт из статистики этого субьекта. Федерико Ла Пенна отсудил 12 матчей Интера, в 11 из которых Интер одержал победы! 🤣Такой статистики нет ни у одного арбитра в Серии А!
Как думаете, это случайный факт или совпадение? 🤣🤣🤣
Забил бы стрелу у Колизея, обкашляли бы вопросик.
Глянь повтор от лица арбитра. Ты бы не поставил фол там?
"Арбитры должны брать паузу, а не бежать с карточкой за 25 метров. Можно потратить десять секунд, чтобы подумать. Если даже есть лёгкий контакт в верхней части корпуса, ноги не могут разлетаться так, как у Бастони».
В целом, у меня претензии к Ла Пене не из-за удаления, судьи тоже люди и могут ошибаться, а из-за отсутствия последовательности в трактовке эпизодов. Игрокам Юве он с легкостью раздавал карточки, а игрокам интре прощал и более грубые фолы срывавшие атаки. Не говоря уже о двух эпизодах в штрафной интре, когда его игроки даже не пытались играть в мяч, любой из этих единоборств в центре поля был бы интерпретирован судьёй как нарушение. Так вот если ты так легко раздавал карточки Калюлю хотя ни в одном из эпизодов он не нарушал правила, то будь добр соответствовать установленной планке, когда каждое подозрение на фол - им и фиксируется.
Сдаётся мне, случись они в штрафной Юве, Ла Пена указал бы на 11 метров.