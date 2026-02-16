В АПЛ и других лигах Англии будут паузы во время Рамадана. Останавливать матчи на перекус будут во время ударов от ворот, штрафных или вбрасываний

В АПЛ и других лигах Англии будут действовать паузы во время Рамадана.

Премьер-лига и другие футбольные лиги Англии возобновят паузы на время Рамадана. Матчи будут ненадолго приостановлены, чтобы позволить мусульманским игрокам и арбитрам прервать пост. Они смогут восполнить запасы жидкости, перекусить или использовать специальные энергетические гели.

Рамадан начинается на этой неделе и продлится месяц. В течение этого времени мусульмане традиционно воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Как и в предыдущие годы, капитаны клубов вместе с арбитрами будут искать подходящую возможность, чтобы приостановить игру. Команды и судьи заранее обсудят необходимость паузы, ими будет согласовано приблизительное время перерыва. Остановки будет осуществляться не в разгар игры, а в удобный момент во время удара от ворот, штрафного удара или вбрасывания.

Соглашение, позволяющее мусульманским игрокам прерывать пост во время матчей Премьер-лиги, было достигнуто в 2021 году.