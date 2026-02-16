В АПЛ и других лигах Англии будут паузы во время Рамадана. Останавливать матчи на перекус будут во время ударов от ворот, штрафных или вбрасываний

  • Спортс
В АПЛ и других лигах Англии будут действовать паузы во время Рамадана.

Премьер-лига и другие футбольные лиги Англии возобновят паузы на время Рамадана. Матчи будут ненадолго приостановлены, чтобы позволить мусульманским игрокам и арбитрам прервать пост. Они смогут восполнить запасы жидкости, перекусить или использовать специальные энергетические гели.

Рамадан начинается на этой неделе и продлится месяц. В течение этого времени мусульмане традиционно воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Как и в предыдущие годы, капитаны клубов вместе с арбитрами будут искать подходящую возможность, чтобы приостановить игру. Команды и судьи заранее обсудят необходимость паузы, ими будет согласовано приблизительное время перерыва. Остановки будет осуществляться не в разгар игры, а в удобный момент во время удара от ворот, штрафного удара или вбрасывания.

Соглашение, позволяющее мусульманским игрокам прерывать пост во время матчей Премьер-лиги, было достигнуто в 2021 году.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Разве мусульманам разрешено бегать в шортах на радость и потеху десяткам тысяч кафиров, которые смотрят на них на стадионе? Если они истинные муслимы, они не будут бегать в шортах и играть в футбол. Ну если они бегают так, значит им плевать на этот запрет, а раз им плевать на этот запрет, наверное они ни такие уж и мусульмане? А раз они не такие уж и мусульмане, то чего вдруг столько шума вокруг Рамадана?
Ответ Mr. PresiDent
Разве мусульманам разрешено бегать в шортах на радость и потеху десяткам тысяч кафиров, которые смотрят на них на стадионе? Если они истинные муслимы, они не будут бегать в шортах и играть в футбол. Ну если они бегают так, значит им плевать на этот запрет, а раз им плевать на этот запрет, наверное они ни такие уж и мусульмане? А раз они не такие уж и мусульмане, то чего вдруг столько шума вокруг Рамадана?
ждем ответа
Ответ Mr. PresiDent
Разве мусульманам разрешено бегать в шортах на радость и потеху десяткам тысяч кафиров, которые смотрят на них на стадионе? Если они истинные муслимы, они не будут бегать в шортах и играть в футбол. Ну если они бегают так, значит им плевать на этот запрет, а раз им плевать на этот запрет, наверное они ни такие уж и мусульмане? А раз они не такие уж и мусульмане, то чего вдруг столько шума вокруг Рамадана?
Ну они же дерутся полуголые на потеху народу за деньги, а тут вообще другое)
А почему должны останавливать игру? Если есть необходимость перекуса именно во время матча, пусть разрешат желающим уйти с поля, поесть - попить и вернуться обратно, а матч тем временем продолжится своим чередом, без остановки. Незапланированная остановка всегда негативно влияет на ход игры, выигрывающая команда теряет победный настрой, а проигрывающая наоборот имеет возможность собраться, придти в себя.
Нарушается спортивный принцип в угоду интересам нескольких игроков исповедующих ислам, при всëм уважении к их вере и обычаям.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А почему должны останавливать игру? Если есть необходимость перекуса именно во время матча, пусть разрешат желающим уйти с поля, поесть - попить и вернуться обратно, а матч тем временем продолжится своим чередом, без остановки. Незапланированная остановка всегда негативно влияет на ход игры, выигрывающая команда теряет победный настрой, а проигрывающая наоборот имеет возможность собраться, придти в себя. Нарушается спортивный принцип в угоду интересам нескольких игроков исповедующих ислам, при всëм уважении к их вере и обычаям.
Потому что вместе с ними, кушать будут и болельщики на трибунах нового Лондона, коих очень много!
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А почему должны останавливать игру? Если есть необходимость перекуса именно во время матча, пусть разрешат желающим уйти с поля, поесть - попить и вернуться обратно, а матч тем временем продолжится своим чередом, без остановки. Незапланированная остановка всегда негативно влияет на ход игры, выигрывающая команда теряет победный настрой, а проигрывающая наоборот имеет возможность собраться, придти в себя. Нарушается спортивный принцип в угоду интересам нескольких игроков исповедующих ислам, при всëм уважении к их вере и обычаям.
Комментарий удален модератором
Ничего удивительного, как и должно быть в любой мусульманской стране.
Ответ Ale88io
Ничего удивительного, как и должно быть в любой мусульманской стране.
Через пару лет введут и у нас, негоже отставать от метрополии в мультикультурализме
Через год два запретят играть в шортах и ходить женщинам на матчи
Ответ Дядя ТУРА
Через год два запретят играть в шортах и ходить женщинам на матчи
В Бирмингеме и Мальмё уже пытаются что-то подобное делать
Ответ Дядя ТУРА
Через год два запретят играть в шортах и ходить женщинам на матчи
Комментарий скрыт
Я не понял, разве в Рамадан можно есть в течение дня? Или все матчи после захода солнца?
Ответ Левый куль
Я не понял, разве в Рамадан можно есть в течение дня? Или все матчи после захода солнца?
Тоже не понял. Что мешает поесть после игры?
Ответ Vito74
Тоже не понял. Что мешает поесть после игры?
Отсутствие здравого смысла, светскости и уважения к тем кто прогибается
Болельщикам с трибун можно будет официально кинуть игроку мусульманину из Африки банан 😁
Ответ Streetbor
Болельщикам с трибун можно будет официально кинуть игроку мусульманину из Африки банан 😁
Комментарий скрыт
Ответ Streetbor
Болельщикам с трибун можно будет официально кинуть игроку мусульманину из Африки банан 😁
Сожрёт не задумываясь. Они на бананы реагируют как и европейцы, пофигистично. Всё что касается их религии, приводит к неадеквату с их стороны
Странно что там ещё не пришла в голову идея на Рамадан тормозить чемпионат )
Ответ Аврал
Странно что там ещё не пришла в голову идея на Рамадан тормозить чемпионат )
Саудиты занесут, и начнут останавливать.
А останавливать матч для проведения намаза что - не будут???
Ответ Kibaw
А останавливать матч для проведения намаза что - не будут???
Дикари.
Есть те, кто считает, что ВАР якобы тормозит игру. Мол надо меньше пауз, нужно ускоряться.
Об этом говорили футбольные чиновники, тренеры, игроки.
А тут из-за религии оказывается нужно будет остановки делать. Кто-то из них выскажется против таких остановок? Хотя ВАР, в отличие от сомнительных религиозных норм, актуальность которых сегодня остаются под большим вопросом, делает игру справедливее. Из-за ВАР остановки делать нормально. Делать паузы из-за религии - дурость, которая мешает спорту и зрелищу.
Ответ Evgeny Valyaev
Есть те, кто считает, что ВАР якобы тормозит игру. Мол надо меньше пауз, нужно ускоряться. Об этом говорили футбольные чиновники, тренеры, игроки. А тут из-за религии оказывается нужно будет остановки делать. Кто-то из них выскажется против таких остановок? Хотя ВАР, в отличие от сомнительных религиозных норм, актуальность которых сегодня остаются под большим вопросом, делает игру справедливее. Из-за ВАР остановки делать нормально. Делать паузы из-за религии - дурость, которая мешает спорту и зрелищу.
Сколько времени нужно,чтобы закинуть батончик в топку и попить? Несколько секунд.Так и сейчас в матчах это можно увидеть.Вообще нет проблем в паузе что-то перекусить быстренько.Некоторые валяются больше времени из-за симуляций.Никто особо и не заметит этих пауз.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сколько времени нужно,чтобы закинуть батончик в топку и попить? Несколько секунд.Так и сейчас в матчах это можно увидеть.Вообще нет проблем в паузе что-то перекусить быстренько.Некоторые валяются больше времени из-за симуляций.Никто особо и не заметит этих пауз.
Раз проблем нет, то зачем на этом акцентировать внимание? 🤷‍♂️
Пройдет ещё десяток-другой лет, и в Англии в рамадан станут закрывать кафе и рестораны, чтобы не оскорбить самую мирную религию.
А ещё немного времени спустя по улицам Лондона станут ходить шариатские патрули.
Закат Европы, увы.
Ответ Филин73
Пройдет ещё десяток-другой лет, и в Англии в рамадан станут закрывать кафе и рестораны, чтобы не оскорбить самую мирную религию. А ещё немного времени спустя по улицам Лондона станут ходить шариатские патрули. Закат Европы, увы.
Ну почему "увы", они это заслужили.
Ответ Филин73
Пройдет ещё десяток-другой лет, и в Англии в рамадан станут закрывать кафе и рестораны, чтобы не оскорбить самую мирную религию. А ещё немного времени спустя по улицам Лондона станут ходить шариатские патрули. Закат Европы, увы.
Закат Европы?
Да ладно. Закат это когда экономика падает, население уезжает, армия не может воевать, а власть боится сказать слово против «мирной религии». Это не про Англию. Это про страну, где за 3 года «второй армии мира» не может взять город в 40 км от границы, где IT-шники бегут миллионами, где средний бизнес душат налогами и проверками, где за шутку в интернете можно сесть.Так что пока ты сидишь и пугаешь себя «шариатскими патрулями в Лондоне через 20 лет», в Лондоне спокойно пьют пиво, смотрят футбол и смеются над такими же паникёрами, как ты.А у нас
запреты на «пропаганду ЛГБТ»,уголовка за «дискредитацию армии»,блокировка счетов за постыцензура в интернете
Кто ближе к «закату» и потере свобод догадайся сам.
Или ты дальше будешь пугать «мусульманскими патрулями», пока наша страна сама себя загоняет в средневековье под лозунгом «традиционных ценностей»?
