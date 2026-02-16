В АПЛ и других лигах Англии будут паузы во время Рамадана. Останавливать матчи на перекус будут во время ударов от ворот, штрафных или вбрасываний
Премьер-лига и другие футбольные лиги Англии возобновят паузы на время Рамадана. Матчи будут ненадолго приостановлены, чтобы позволить мусульманским игрокам и арбитрам прервать пост. Они смогут восполнить запасы жидкости, перекусить или использовать специальные энергетические гели.
Рамадан начинается на этой неделе и продлится месяц. В течение этого времени мусульмане традиционно воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.
Как и в предыдущие годы, капитаны клубов вместе с арбитрами будут искать подходящую возможность, чтобы приостановить игру. Команды и судьи заранее обсудят необходимость паузы, ими будет согласовано приблизительное время перерыва. Остановки будет осуществляться не в разгар игры, а в удобный момент во время удара от ворот, штрафного удара или вбрасывания.
Соглашение, позволяющее мусульманским игрокам прерывать пост во время матчей Премьер-лиги, было достигнуто в 2021 году.
Нарушается спортивный принцип в угоду интересам нескольких игроков исповедующих ислам, при всëм уважении к их вере и обычаям.
Об этом говорили футбольные чиновники, тренеры, игроки.
А тут из-за религии оказывается нужно будет остановки делать. Кто-то из них выскажется против таких остановок? Хотя ВАР, в отличие от сомнительных религиозных норм, актуальность которых сегодня остаются под большим вопросом, делает игру справедливее. Из-за ВАР остановки делать нормально. Делать паузы из-за религии - дурость, которая мешает спорту и зрелищу.
А ещё немного времени спустя по улицам Лондона станут ходить шариатские патрули.
Закат Европы, увы.
Да ладно. Закат это когда экономика падает, население уезжает, армия не может воевать, а власть боится сказать слово против «мирной религии». Это не про Англию. Это про страну, где за 3 года «второй армии мира» не может взять город в 40 км от границы, где IT-шники бегут миллионами, где средний бизнес душат налогами и проверками, где за шутку в интернете можно сесть.Так что пока ты сидишь и пугаешь себя «шариатскими патрулями в Лондоне через 20 лет», в Лондоне спокойно пьют пиво, смотрят футбол и смеются над такими же паникёрами, как ты.А у нас
запреты на «пропаганду ЛГБТ»,уголовка за «дискредитацию армии»,блокировка счетов за постыцензура в интернете
Кто ближе к «закату» и потере свобод догадайся сам.
Или ты дальше будешь пугать «мусульманскими патрулями», пока наша страна сама себя загоняет в средневековье под лозунгом «традиционных ценностей»?