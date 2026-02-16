Президент «Зари» о включении клуба во Вторую лигу: «Исторический момент для ЛНР. Ждем, когда сможем играть на стадионе, где стали чемпионами СССР»
Глава «Зари» высказался о вхождении клуба в систему российского футбола.
Президент луганской «Зари» Араик Асатрян высказался о вхождении клуба в систему российского футбола.
Ранее стало известно, что команда из ЛНР получила аттестат ФНЛ и выступит в новом сезоне Второй лиги Б.
«Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях. Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в третьей лиге мы привозили 5-6 автобусов с фанатами.
Мы ждем тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972 «Заря» стала чемпионом Советского Союза», – сказал Асатрян.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
25 комментариев
Уже смешно.
з.ы. Никаких претензий и попыток оскорбить или унизить армян. Без малейшего желания обидеть.
Где донецкий Шахтер ?
И почему его не исключают упл ?
А так - с Ворошиловграда Заваров, Юран вышли!