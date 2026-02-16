  • Спортс
  • Президент «Зари» о включении клуба во Вторую лигу: «Исторический момент для ЛНР. Ждем, когда сможем играть на стадионе, где стали чемпионами СССР»
Президент «Зари» о включении клуба во Вторую лигу: «Исторический момент для ЛНР. Ждем, когда сможем играть на стадионе, где стали чемпионами СССР»

Глава «Зари» высказался о вхождении клуба в систему российского футбола.

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян высказался о вхождении клуба в систему российского футбола.

Ранее стало известно, что команда из ЛНР получила аттестат ФНЛ и выступит в новом сезоне Второй лиги Б.

«Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях. Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в третьей лиге мы привозили 5-6 автобусов с фанатами.

Мы ждем тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972 «Заря» стала чемпионом Советского Союза», – сказал Асатрян.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
25 комментариев
Какой статус? Какие профессионалы? Специально для таких вот команд с "новых территорий" вывели вторую лигу Б из подчинения РФС, чтобы УЕФА не устроила нам тотальный бан. Это самообман, никогда никакая Заря или псевдоШахтер не повысит свой статус, никогда им не разрешат играть в Кубке.
Ответ bomzerub
Какой статус? Какие профессионалы? Специально для таких вот команд с "новых территорий" вывели вторую лигу Б из подчинения РФС, чтобы УЕФА не устроила нам тотальный бан. Это самообман, никогда никакая Заря или псевдоШахтер не повысит свой статус, никогда им не разрешат играть в Кубке.
Комментарий скрыт
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Когда скоро?
Президент луганской «Зари» Араик Асатрян

Уже смешно.
з.ы. Никаких претензий и попыток оскорбить или унизить армян. Без малейшего желания обидеть.
Ответ Дмитрий Рабко
Президент луганской «Зари» Араик Асатрян Уже смешно. з.ы. Никаких претензий и попыток оскорбить или унизить армян. Без малейшего желания обидеть.
Галицкий опять же
Теперь УЕФе/ФИФе можно и повод не искать для продления бана?
Ответ Bdv68
Теперь УЕФе/ФИФе можно и повод не искать для продления бана?
а они искали?
Ответ Ape1sin
а они искали?
так они и спровоцировали СВО, что бы забанить наших футболистов
Какие то двойные стандарты.
Где донецкий Шахтер ?
И почему его не исключают упл ?
Значит будут два Шахтёра .
Вопросов тысяча ответов нет. Почему Заря? Почему во вторую? Где Остальные? Что будет делать УЕФА думали? Да уж...
"Заря-МАЛС" вроде последнее название было?
А так - с Ворошиловграда Заваров, Юран вышли!
