Президент «Зари» о включении клуба во Вторую лигу: «Исторический момент для ЛНР. Ждем, когда сможем играть на стадионе, где стали чемпионами СССР»

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян высказался о вхождении клуба в систему российского футбола.

Ранее стало известно , что команда из ЛНР получила аттестат ФНЛ и выступит в новом сезоне Второй лиги Б.

«Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях. Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в третьей лиге мы привозили 5-6 автобусов с фанатами.

Мы ждем тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972 «Заря» стала чемпионом Советского Союза», – сказал Асатрян.