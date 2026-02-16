  • Спортс
  Моратти об удалении Калулу: «Теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Они немного переборщили с протестами, история итальянского футбола не помнит их такими»
Моратти об удалении Калулу: «Теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Они немного переборщили с протестами, история итальянского футбола не помнит их такими»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти отреагировал на полемику вокруг матча миланцев с «Ювентусом» (3:2) в Серии А, где был удален Пьер Калулу.

На 42-й минуте защитник туринцев Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

Позже стало известно, что Джон Элканн, гендиректор владеющего «Ювентусом» холдинга Exor, звонил главе FIGC Габриэлю Гравине после матча с «Интером».

О реакции «Ювентуса»

«Джон Элканн звонил Габриэле Гравине? Времена изменились, теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Думаю, они немного переборщили с протестами, как будто «Ювентус» – ужасная жертва итальянского футбола, хотя история итальянского футбола не помнит их такими. Я вспоминаю старые истории».

О Бастони

«Симуляции раздражают, даже когда кто-то получает удар в грудь и притворяется, что получил удар в лицо. Дриблинг Бастони был энергичным, он сделал невероятный прыжок после того, как соперник вытянул руку. Это позволило Бастони воспользоваться ситуацией. Скажем так, парень был в восторге от этой возможности, что в итоге оказалось несправедливо, Калулу не совершил серьезного фола».

О том, что Бастони не заслуживает отстранения из сборной Италии

«Бастони сейчас в центре скандала, бедный парень. Думаю, Гаттузо может обойтись без наказания. Для Бастони нападки, которым он подвергается со всех сторон, справедливо или нет, уже являются наказанием. Бастони совершил ошибку, я не думаю, что Гаттузо стоит вмешиваться, поскольку у него и так не очень сильная национальная сборная», – сказал Моратти в эфире Radio Anch’io Sport.

Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
61 комментарий
Когда титулы Ювентуса применяли к себе не так сильно об истории вспоминали
Ты про те титулы что были выиграны не совсем спортивно?
Да это уже край. Какая по счету результативная ошибка против Ювентуса??? Ему бы помолчать и заниматься своей командой.
Давай в этом сезоне: Пенальти Жоао Марио и невыданная красная карточка Орбана в Вероне; удар по ноге Консейсау от Хилы; отменённый пенальти Влаховича во Флоренции; Лукуми против Опенды в Болонье; Хила против Кабаля; симуляция Бастони
Уж точно не Массимо Моратти обвинять Юве в нытье!
Всю свою бытность будучи президентом он ныл и жаловался не переставая!
Видно возраст берёт своё и он уже подзабыл это!
Нет не были. А вот сам картон избежал наказания за "работу" с судьями.
Моратти звони Транкетти, вспомни молодость))
С введением VAR (с сезона 2017/18) Интер действительно является абсолютным лидером по количеству пенальти за 8 сезонов — 80 всего (Ювентус 67). Ниже приведена детальная разбивка по сезонам на основе данных Transfermarkt, NumeriCalcio и официальных источников Lega Serie A.
Итого за 8 сезонов: 80 пенальти. В среднем — 10 пенальти за сезон, что значительно выше среднего по лиге (6–8).
Интер — наименее "грязная" команда среди указанных (на 16!! красных меньше Juventus).
В сезоне 2025/26 Inter сохраняет идеальную дисциплину (0 красных после 25 матчей).
За период с сезона 2017/18 по 2024/25 (8 сезонов, с введением VAR)
Inter — 22
Napoli — 26
Milan — 29
Juventus — 38
Количество назначенных пенальти против (rigori a sfavore) в Serie A
За период с сезона 2017/18 по 2024/25 (8 сезонов, с введением VAR)
Данные агрегированы из официальных источников, включая NumeriCalcio (актуально на конец января 2026 года). Список отсортирован от наименьшего к наибольшему количеству пенальти против для ключевых клубов:
Inter — 35
Napoli — 36
Atalanta — 43
Roma — 46
Milan — 48
Juventus — 51
Lazio — 53
Fiorentina — 61

Одна команда получает больше всего пенальти за, меньше всего против и реже всех удаляется, совпадение? не думаю)
Ответ Dzhansug Bukiya
С введением VAR (с сезона 2017/18) Интер действительно является абсолютным лидером по количеству пенальти за 8 сезонов — 80 всего (Ювентус 67). Ниже приведена детальная разбивка по сезонам на основе данных Transfermarkt, NumeriCalcio и официальных источников Lega Serie A. Итого за 8 сезонов: 80 пенальти. В среднем — 10 пенальти за сезон, что значительно выше среднего по лиге (6–8). Интер — наименее "грязная" команда среди указанных (на 16!! красных меньше Juventus). В сезоне 2025/26 Inter сохраняет идеальную дисциплину (0 красных после 25 матчей). За период с сезона 2017/18 по 2024/25 (8 сезонов, с введением VAR) Inter — 22 Napoli — 26 Milan — 29 Juventus — 38 Количество назначенных пенальти против (rigori a sfavore) в Serie A За период с сезона 2017/18 по 2024/25 (8 сезонов, с введением VAR) Данные агрегированы из официальных источников, включая NumeriCalcio (актуально на конец января 2026 года). Список отсортирован от наименьшего к наибольшему количеству пенальти против для ключевых клубов: Inter — 35 Napoli — 36 Atalanta — 43 Roma — 46 Milan — 48 Juventus — 51 Lazio — 53 Fiorentina — 61 Одна команда получает больше всего пенальти за, меньше всего против и реже всех удаляется, совпадение? не думаю)
Это лишь подчеркивает качество игры Интера, навыки состава, работу тренеров в эти годы.
В еврокубках же похожая статистика, значит дело совсем не в ресурсе, на который Вы пытаетесь намекнуть, когда говорите о итальянской статистике?
В отрыве от контекста это попытка выдать желаемое за действительное, статистику по забитым в этих же сезонах должна прилагаться к подобной аналитике
Интер забивал на порядок больше остальных в серии а,
Когда команда болталась между 5 и 7 местом никто почему то статистику не поднимал и не кричал
Какая же пропасть между Ювентусом и Интером… Элканн звонит Гравине и не говорит как обиженный школьник , он говорит , понятно , ошибка судьи , давайте думать как этого в будущем избежать , давайте думать над решениями. А Моратти и другие интеристы, говорят , понятно парень ошибся (только потому что там явно парень с говнецом) , но Ювентус строит из себя жертву и тд.. я вижу большой клуб , больших аристократичных бизнесменов в Турине , и просто шайку цыган в Милане. Мэр Милана так вообще , решил вспомнить симуляции ДП или Кьеллини. Дель Пьеро получал по ногам столько , сколько следовало бы настучать по голове этому мэру.
Очень забавно читать про благородство в Турине, особенно от монобрового
О, возмутитель спокойствия😡🤬 тоже решил высказаться.🤮 Пусть лучше наймёт охрану для симулянта.🥶
ага, после рассмотрения дела уберут из футбола Комоли и Элканна и Ювентус по классике лишат очков?
Ювентус все купил.....с 85 года по 95 ювентус не мог выиграть серию а, потом были титулы серии а 95, 97, 98, потом 4 года без серии а опять, дальше 02, 03 взяли, потом 05, 06. дальше кальчополи объявляет, что ювентус якобы назначал судей себе, но для чего? но не только ювентус это делал - милан, лацио, фиорентина, потом оказалось, что сам интер, но раз 5 лет прошло, то интер наказать уже нельзя))))))) Те выходит, что буквально вся верхушка серии а общалась с руководством лиги и высказывала свои пожелания по поводу назначения судей, а дальше было абсурдное решение - чемпионат 05 мы отменяем, но как же так? это что все клубы всех купили? все 20 клубов? Как это работает? Каким образом ни в чем не виноватые клубы не получили скудетто? хоть ГДЕТО на планете земля был еще до или после такой же безумный случай? Нет, не было, а в сезоне 05-06 мы снимем с юве все 91 очко, а с милана столько, чтобы интер стал первым и дадим им скудетто)))) Но ведь это все продолжается, мафия состарилась, но некуда не делась, буквально все клубы завышают/занижают стоимость игроков, но ювентус наказывают на очки и не пускают в лч уефа, вынуждают подписать договор с уефа и лигой и пропустить сезон, чтобы наказать Аньелли за проект суперлиги, и его продвижение оного, с реалом же и барсой просто договорились без санкций, хотя именно Перес был основателем проекта суперлиги
Вся перхоть повылезала на защиту Бастони. Хотя, кто их поимённо не знал до этого.
Рекомендуем