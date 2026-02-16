Моратти об удалении Калулу: «Теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Они немного переборщили с протестами, история итальянского футбола не помнит их такими»
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти отреагировал на полемику вокруг матча миланцев с «Ювентусом» (3:2) в Серии А, где был удален Пьер Калулу.
На 42-й минуте защитник туринцев Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
Позже стало известно, что Джон Элканн, гендиректор владеющего «Ювентусом» холдинга Exor, звонил главе FIGC Габриэлю Гравине после матча с «Интером».
О реакции «Ювентуса»
«Джон Элканн звонил Габриэле Гравине? Времена изменились, теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Думаю, они немного переборщили с протестами, как будто «Ювентус» – ужасная жертва итальянского футбола, хотя история итальянского футбола не помнит их такими. Я вспоминаю старые истории».
О Бастони
«Симуляции раздражают, даже когда кто-то получает удар в грудь и притворяется, что получил удар в лицо. Дриблинг Бастони был энергичным, он сделал невероятный прыжок после того, как соперник вытянул руку. Это позволило Бастони воспользоваться ситуацией. Скажем так, парень был в восторге от этой возможности, что в итоге оказалось несправедливо, Калулу не совершил серьезного фола».
О том, что Бастони не заслуживает отстранения из сборной Италии
«Бастони сейчас в центре скандала, бедный парень. Думаю, Гаттузо может обойтись без наказания. Для Бастони нападки, которым он подвергается со всех сторон, справедливо или нет, уже являются наказанием. Бастони совершил ошибку, я не думаю, что Гаттузо стоит вмешиваться, поскольку у него и так не очень сильная национальная сборная», – сказал Моратти в эфире Radio Anch’io Sport.
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
Всю свою бытность будучи президентом он ныл и жаловался не переставая!
Видно возраст берёт своё и он уже подзабыл это!
Итого за 8 сезонов: 80 пенальти. В среднем — 10 пенальти за сезон, что значительно выше среднего по лиге (6–8).
Интер — наименее "грязная" команда среди указанных (на 16!! красных меньше Juventus).
В сезоне 2025/26 Inter сохраняет идеальную дисциплину (0 красных после 25 матчей).
За период с сезона 2017/18 по 2024/25 (8 сезонов, с введением VAR)
Inter — 22
Napoli — 26
Milan — 29
Juventus — 38
Количество назначенных пенальти против (rigori a sfavore) в Serie A
За период с сезона 2017/18 по 2024/25 (8 сезонов, с введением VAR)
Данные агрегированы из официальных источников, включая NumeriCalcio (актуально на конец января 2026 года). Список отсортирован от наименьшего к наибольшему количеству пенальти против для ключевых клубов:
Inter — 35
Napoli — 36
Atalanta — 43
Roma — 46
Milan — 48
Juventus — 51
Lazio — 53
Fiorentina — 61
Одна команда получает больше всего пенальти за, меньше всего против и реже всех удаляется, совпадение? не думаю)
В еврокубках же похожая статистика, значит дело совсем не в ресурсе, на который Вы пытаетесь намекнуть, когда говорите о итальянской статистике?
Интер забивал на порядок больше остальных в серии а,
Когда команда болталась между 5 и 7 местом никто почему то статистику не поднимал и не кричал