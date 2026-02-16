Моратти об удалении Калулу: «Теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Они немного переборщили с протестами, история итальянского футбола не помнит их такими»

Моратти об удалении Калулу: «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву.

Бывший президент «Интера » Массимо Моратти отреагировал на полемику вокруг матча миланцев с «Ювентусом» (3:2) в Серии А, где был удален Пьер Калулу .

На 42-й минуте защитник туринцев Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

Позже стало известно , что Джон Элканн, гендиректор владеющего «Ювентусом » холдинга Exor, звонил главе FIGC Габриэлю Гравине после матча с «Интером».

О реакции «Ювентуса»

«Джон Элканн звонил Габриэле Гравине? Времена изменились, теперь «Ювентус» жалуется и изображает из себя жертву. Думаю, они немного переборщили с протестами, как будто «Ювентус» – ужасная жертва итальянского футбола, хотя история итальянского футбола не помнит их такими. Я вспоминаю старые истории».

О Бастони

«Симуляции раздражают, даже когда кто-то получает удар в грудь и притворяется, что получил удар в лицо. Дриблинг Бастони был энергичным, он сделал невероятный прыжок после того, как соперник вытянул руку. Это позволило Бастони воспользоваться ситуацией. Скажем так, парень был в восторге от этой возможности, что в итоге оказалось несправедливо, Калулу не совершил серьезного фола».

О том, что Бастони не заслуживает отстранения из сборной Италии

«Бастони сейчас в центре скандала, бедный парень. Думаю, Гаттузо может обойтись без наказания. Для Бастони нападки, которым он подвергается со всех сторон, справедливо или нет, уже являются наказанием. Бастони совершил ошибку, я не думаю, что Гаттузо стоит вмешиваться, поскольку у него и так не очень сильная национальная сборная», – сказал Моратти в эфире Radio Anch’io Sport.

Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»