«Рост цен опережает рост зарплат. Санкции не могут не сказаться, людям все труднее жить. 10 тысяч рублей за газ дорого при моей пенсии в 24 тысячи. Остается терпеть». Наумов о повышении цен

Наумов о ценах и коммуналке: людям будет жить все труднее, но остается терпеть.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о росте цен и повышении оплаты коммунальных услуг.

«Не было же никогда, чтобы цены снижались. Это естественное движение общества вперед, когда растут цены и коммуналка. Как растет цена на жилье и все остальное. Они и дальше будут расти, никогда не будут снижаться. Другой вопрос, насколько рост цен опережает рост наших зарплат. Вот тут большая проблема.

Санкции, все те 19 пакетов, они не могут не сказаться. Экономика имеет инерцию, поначалу это не так сказывается, но дальше – все хуже и хуже. Читаем, как наше авиастроение проваливается, мы не можем построить свои самолеты. Хотя раньше в этой отрасли были первыми.

Людям будет жить все труднее и труднее. Пока в мире все не уладится. Я это и по себе замечаю. У меня на даче газ. Когда его проводили, то он стоил 3,5 за кубометр, а сейчас – 9. В такие морозы я сжигаю 1500 кубов – примерно 10 тысяч рублей. Это дорого при моей пенсии в 24 тысячи.

Думаю, я не исключение, как и все люди, которые живут в России, видят это. В этом сейчас есть одна объективная причина, которая влечет дополнительные затраты, это все сказывается на экономике. Нам остается терпеть. А что нам еще остается? Только затягивать пояса», – заявил Наумов.