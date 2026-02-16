  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рост цен опережает рост зарплат. Санкции не могут не сказаться, людям все труднее жить. 10 тысяч рублей за газ дорого при моей пенсии в 24 тысячи. Остается терпеть». Наумов о повышении цен
267

«Рост цен опережает рост зарплат. Санкции не могут не сказаться, людям все труднее жить. 10 тысяч рублей за газ дорого при моей пенсии в 24 тысячи. Остается терпеть». Наумов о повышении цен

Наумов о ценах и коммуналке: людям будет жить все труднее, но остается терпеть.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о росте цен и повышении оплаты коммунальных услуг.

«Не было же никогда, чтобы цены снижались. Это естественное движение общества вперед, когда растут цены и коммуналка. Как растет цена на жилье и все остальное. Они и дальше будут расти, никогда не будут снижаться. Другой вопрос, насколько рост цен опережает рост наших зарплат. Вот тут большая проблема. 

Санкции, все те 19 пакетов, они не могут не сказаться. Экономика имеет инерцию, поначалу это не так сказывается, но дальше – все хуже и хуже. Читаем, как наше авиастроение проваливается, мы не можем построить свои самолеты. Хотя раньше в этой отрасли были первыми.    

Людям будет жить все труднее и труднее. Пока в мире все не уладится. Я это и по себе замечаю. У меня на даче газ. Когда его проводили, то он стоил 3,5 за кубометр, а сейчас – 9. В такие морозы я сжигаю 1500 кубов – примерно 10 тысяч рублей. Это дорого при моей пенсии в 24 тысячи.

Думаю, я не исключение, как и все люди, которые живут в России, видят это. В этом сейчас есть одна объективная причина, которая влечет дополнительные затраты, это все сказывается на экономике. Нам остается терпеть. А что нам еще остается? Только затягивать пояса», – заявил Наумов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Политика
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
logoСоветский спорт
бизнес
267 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что все внезапно разнылись ? Все идет по плану, нечего лодку раскачивать. Наверху не дураки сидят, без вас разберутся.
Ну как-то так)
Ответ RealAlex7
Что все внезапно разнылись ? Все идет по плану, нечего лодку раскачивать. Наверху не дураки сидят, без вас разберутся. Ну как-то так)
потому что агенты запада повсюду, всем заплатили, все хотят развалить страну и только один он, тот самый о ком вы подумали, словно спайдермен держит этот поезд готовый сорваться вниз
Ответ Slava Mill
потому что агенты запада повсюду, всем заплатили, все хотят развалить страну и только один он, тот самый о ком вы подумали, словно спайдермен держит этот поезд готовый сорваться вниз
Комментарий скрыт
Может причина повышения цен кроется вовсе не в санкциях, а в том, что деньги, в том числе с наших налогов, направляются не на развитие страны, а на разрушение другой?
Ответ Александр Исаев
Может причина повышения цен кроется вовсе не в санкциях, а в том, что деньги, в том числе с наших налогов, направляются не на развитие страны, а на разрушение другой?
Комментарий скрыт
Ответ Александр Исаев
Может причина повышения цен кроется вовсе не в санкциях, а в том, что деньги, в том числе с наших налогов, направляются не на развитие страны, а на разрушение другой?
Да не, бред какой-то...)
Самое замечательное, что вот запад вводит санкции... А российские власти : "пфф, мы сами вам и Ютуб и телегу заблочим, автомобили вздёрнем, ЖКХ повысим, учитесь, сопляки" )
И опубликуют эти все нововведения в телеге/инсте через Айфоню)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самое замечательное, что вот запад вводит санкции... А российские власти : "пфф, мы сами вам и Ютуб и телегу заблочим, автомобили вздёрнем, ЖКХ повысим, учитесь, сопляки" ) И опубликуют эти все нововведения в телеге/инсте через Айфоню)
Ну телегу они ж русской считают)
Хотя там из русского только Паша, который имеет уже три гражданства, помимо русского, и возвращаться открыто не собирается
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самое замечательное, что вот запад вводит санкции... А российские власти : "пфф, мы сами вам и Ютуб и телегу заблочим, автомобили вздёрнем, ЖКХ повысим, учитесь, сопляки" ) И опубликуют эти все нововведения в телеге/инсте через Айфоню)
Комментарий скрыт
Роскомнадзор заявил что не будет замедлять рост цен
Наумов живёт на пенсию в 24 т.р. ... Так и запишем
Ответ Рубин2003
Наумов живёт на пенсию в 24 т.р. ... Так и запишем
И говорит о зарплатах 💁‍♂️
Какой рост цен инфляция 2% , так дедушка из Ленинграда сказал , а вот в Эвропе 146% норвежцы и австрийцы голодают
Ответ Сигара Липпи
Какой рост цен инфляция 2% , так дедушка из Ленинграда сказал , а вот в Эвропе 146% норвежцы и австрийцы голодают
да вымерзли они там подчистую.
Ответ Сигара Липпи
Какой рост цен инфляция 2% , так дедушка из Ленинграда сказал , а вот в Эвропе 146% норвежцы и австрийцы голодают
Комментарий скрыт
А что случилось? я просто не интересуюсь политикой, на выборы не хожу
Ответ Dzhansug Bukiya
А что случилось? я просто не интересуюсь политикой, на выборы не хожу
Комментарий скрыт
Ответ Dzhansug Bukiya
А что случилось? я просто не интересуюсь политикой, на выборы не хожу
Ничего не случилось,, у деда котёл на даче херачит с двойной скоростью,, вот он и не поймёт, откуда 10 тыс за газ. Или ещё вариант: к нему, к трубе его врезались все соседи, а счётчик ему оставили,, вот опять дед не поймёт, откуда за газ 10 тыс,,
)) если что - сарказм,, а то тут напрямую примут
Сплотимся, потерпим и скинем лишний лярд Палестине. Свой Ванька вон затянет пояс, ничего
Ответ Денис Давыдов
Сплотимся, потерпим и скинем лишний лярд Палестине. Свой Ванька вон затянет пояс, ничего
Ещё Таджикистану 1,5 ярда переведем на очистку от радиоактивных отходов.
Лень гуглить, там же или в Узбекистане собирались театр за ярд строить.
Ответ Денис Давыдов
Сплотимся, потерпим и скинем лишний лярд Палестине. Свой Ванька вон затянет пояс, ничего
это и так фактически сейчас не наши деньги
«Остаётся терпеть» )))
Ответ LYSVEGAS
«Остаётся терпеть» )))
Перевести на латынь ("solum quod restat tolerare", если верить переводчику) и поместить на герб
Ответ pyritanza
Перевести на латынь ("solum quod restat tolerare", если верить переводчику) и поместить на герб
На гроб
стали что-то подозревать....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Байдачный о росте цен на продукты: «У нас всегда виноват Запад, но о своем народе думать надо. Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршевелям. Поражаюсь скотскому отношению»
15 февраля, 13:28
Депутат Журова о словах Кирьякова про коммуналку: «У меня в Петербурге счет тоже увеличился – где-то больше, чем на 50%. Надо разбираться, мы не можем не реагировать. Люди негодуют»
15 февраля, 10:50
Колосков о повышении цен: «Какие-то разговоры слышал. В магазине, где закупаюсь, не увидел роста, все как обычно»
13 февраля, 12:02
Кирьяков о повышении коммуналки: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму»
13 февраля, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
9 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
32 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
44 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем