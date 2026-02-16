Моуринью о «Реале»: «Я бы очень хотел выбить их из ЛЧ – и чтобы Арбелоа выиграл Ла Лигу и остался в клубе надолго. Он этого заслуживает»

Моуринью о «Реале»: хочу выбить их из ЛЧ, но пусть Арбелоа выиграет Ла Лигу.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, как оценивает свой период работы в «Реале».

Португальский и испанский клубы сыграют в стыковых матчах Лиги чемпионов. Ранее команда Моуринью обыграла «Мадрид» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

«Я отдал все, что у меня было, «Реалу». Я делал что-то хорошо, что-то плохо, но я выкладывался на полную. Я чувствую, что отдал все, и люди уважают меня за это, за мои успехи и ошибки.

Но я не хочу раздувать истории, которых не существует. Реальность такова, что у меня остался еще один год в «Бенфике», и пункт о расторжении контракта очень легко доступен для любой из сторон.

С «Реалом» у меня ничего уже нет. Я бы очень хотел выбить «Реал Мадрид » из турнира – и чтобы Арбелоа выиграл Ла Лигу и остался в клубе надолго. Он отличный парень, и он этого заслуживает», – сказал Моуринью.