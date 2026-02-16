  • Спортс
  • Моуринью о «Реале»: «Я бы очень хотел выбить их из ЛЧ – и чтобы Арбелоа выиграл Ла Лигу и остался в клубе надолго. Он этого заслуживает»
51

Моуринью о «Реале»: «Я бы очень хотел выбить их из ЛЧ – и чтобы Арбелоа выиграл Ла Лигу и остался в клубе надолго. Он этого заслуживает»

Моуринью о «Реале»: хочу выбить их из ЛЧ, но пусть Арбелоа выиграет Ла Лигу.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, как оценивает свой период работы в «Реале».

Португальский и испанский клубы сыграют в стыковых матчах Лиги чемпионов. Ранее команда Моуринью обыграла «Мадрид» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

«Я отдал все, что у меня было, «Реалу». Я делал что-то хорошо, что-то плохо, но я выкладывался на полную. Я чувствую, что отдал все, и люди уважают меня за это, за мои успехи и ошибки.

Но я не хочу раздувать истории, которых не существует. Реальность такова, что у меня остался еще один год в «Бенфике», и пункт о расторжении контракта очень легко доступен для любой из сторон.

С «Реалом» у меня ничего уже нет. Я бы очень хотел выбить «Реал Мадрид» из турнира – и чтобы Арбелоа выиграл Ла Лигу и остался в клубе надолго. Он отличный парень, и он этого заслуживает», – сказал Моуринью.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
51 комментарий
Ну если Бенфика победить Реал то Арбеола не останется в Реале
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну если Бенфика победить Реал то Арбеола не останется в Реале
Жозе это понимает, просто психологические игры от особенного, он понимает, что в случае проигрыша от Бенфики, в следующем сезоне в Реале будет не Арбелоа, а Моуриньо

И это не самый худший вариант!
Ответ ser91337
Жозе это понимает, просто психологические игры от особенного, он понимает, что в случае проигрыша от Бенфики, в следующем сезоне в Реале будет не Арбелоа, а Моуриньо И это не самый худший вариант!
Да, вариант действительно не самый худший. Собственно говоря, текущий Реал и напоминает тот Реал в который приходил Моур. Куча звезд с огромным чсв. Ушёл тогда выстроив систему и создав фундамент для Анчелотти и Зидана
Если Бенфика выбьет Реал, то, чувствую, вслед за Анчелотти Перес вернет еще одного бывшего тренера
Ответ korysh
Если Бенфика выбьет Реал, то, чувствую, вслед за Анчелотти Перес вернет еще одного бывшего тренера
Если Бенфика выбьет Реал, то Фло получит белые платочки на СБ и вотум недоверия сосьос.
А Жозе мог стать политиком,уж слишком хитрый)
Желаю тебе, Жозе, выбить не только Реал, но и еще Барселону из ЛЧ следом. Тем более сине-гранатовые показали себя крайне уязвимой командой. Дерзай.
Ответ Вондроушова
Желаю тебе, Жозе, выбить не только Реал, но и еще Барселону из ЛЧ следом. Тем более сине-гранатовые показали себя крайне уязвимой командой. Дерзай.
Причем здесь Барселона?…
Бедный мальчик
Тот случай, когда Жозе включил дипломата. И волки сыты, и овцы целы)
тонко Моуриньо унизил)
Кто бы что не говорил но вылететь в 1/16 от Бенфики - позор для Реала. Похлеще чем вылет от Аякса в 2019 г.

Арбелоа никто в здравом уме не даст доработать сезон если это случится, хотя Перес и здравый смысл в последние годы расходятся
А если Реал уволит Арбелоа после этого?
Ответ Ирокез Погба
А если Реал уволит Арбелоа после этого?
Уволит. Перес Дель Боске не пощадил после чемпионата и 3 ЛЧ за 4 года, когда от Юве в 12 вылетели в ЛЧ. Потом Анчи уволил. А Арбелоа кто? У него даже мизинца веса Дель Боске и Анчи нет.
Ответ Buzya
Уволит. Перес Дель Боске не пощадил после чемпионата и 3 ЛЧ за 4 года, когда от Юве в 12 вылетели в ЛЧ. Потом Анчи уволил. А Арбелоа кто? У него даже мизинца веса Дель Боске и Анчи нет.
В точку
Бггг… Жозик на приколе
И нашим, и вашим ))
