Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ по плей-офф. Димарко берут чаще всех из защитников, Поупа – из вратарей

Килиан Мбаппе есть в 61% составов Фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе’‘.

Продолжается сбор команд для фэнтези-турнира плей-офф Лиги чемпионов . Более 2000 игроков уже определились с составами, вот каких футболистов на каждой позиции берут чаще других.

Вратари:

1) Ник Поуп , «Ньюкасл» (5) – 24,96%

2) Ян Зоммер , «Интер» (5,5) – 15,78%

3) Матеуш Кохальски , «Карабах» (4) – 13,42%

4) Матвей Сафонов , «ПСЖ» (5,5) – 12,01%

5) Никита Хайкин , «Буде-Глимт» (4,5) – 10,88%

Защитники:

1) Федерико Димарко , «Интер» (6,5) – 47,48%

2) Нуну Мендеш , «ПСЖ» (6) – 36,74%

3) Алекс Гримальдо , «Байер» (6) – 33,63%

4) Ашраф Хакими , «ПСЖ» (6,5) – 21,57%

5) Малик Тиав , «Ньюкасл» (4,5) – 15,59%

Полузащитники:

1) Витинья , «ПСЖ» (7,5) – 36,83%

2) Усман Дембеле , «ПСЖ» (11) – 36,18%

3) Энтони Гордон , «Ньюкасл» (7,5) – 32,03%

4) Кенан Йылдыз , «Ювентус» (7,5) – 21,81%

5) Адемола Лукман , «Атлетико» (7,5) – 19,64%

Нападающие:

1) Килиан Мбаппе, «Реал» (11) – 61%

2) Лаутаро Мартинес , «Интер» (9,5) – 31,32%

3) Серу Гирасси , «Боруссия» Д (8,5) – 18,79%

4) Виктор Осимхен , «Галатасарай» (7) – 12,11%

5) Ник Вольтемаде , «Ньюкасл» (7) – 9,56%

Напоминаем, что для участия в турнире команду необходимо собрать заново!

Дедлайн – завтра в 20:45 мск с началом матча «Галатасарай» – «Ювентус».

Собрать команду в Фэнтези плей-офф ЛЧ на Спортсе’’

