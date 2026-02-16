Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ по плей-офф. Димарко берут чаще всех из защитников, Поупа – из вратарей
Продолжается сбор команд для фэнтези-турнира плей-офф Лиги чемпионов. Более 2000 игроков уже определились с составами, вот каких футболистов на каждой позиции берут чаще других.
Вратари:
1) Ник Поуп, «Ньюкасл» (5) – 24,96%
2) Ян Зоммер, «Интер» (5,5) – 15,78%
3) Матеуш Кохальски, «Карабах» (4) – 13,42%
4) Матвей Сафонов, «ПСЖ» (5,5) – 12,01%
5) Никита Хайкин, «Буде-Глимт» (4,5) – 10,88%
Защитники:
1) Федерико Димарко, «Интер» (6,5) – 47,48%
2) Нуну Мендеш, «ПСЖ» (6) – 36,74%
3) Алекс Гримальдо, «Байер» (6) – 33,63%
4) Ашраф Хакими, «ПСЖ» (6,5) – 21,57%
5) Малик Тиав, «Ньюкасл» (4,5) – 15,59%
Полузащитники:
1) Витинья, «ПСЖ» (7,5) – 36,83%
2) Усман Дембеле, «ПСЖ» (11) – 36,18%
3) Энтони Гордон, «Ньюкасл» (7,5) – 32,03%
4) Кенан Йылдыз, «Ювентус» (7,5) – 21,81%
5) Адемола Лукман, «Атлетико» (7,5) – 19,64%
Нападающие:
1) Килиан Мбаппе, «Реал» (11) – 61%
2) Лаутаро Мартинес, «Интер» (9,5) – 31,32%
3) Серу Гирасси, «Боруссия» Д (8,5) – 18,79%
4) Виктор Осимхен, «Галатасарай» (7) – 12,11%
5) Ник Вольтемаде, «Ньюкасл» (7) – 9,56%
Напоминаем, что для участия в турнире команду необходимо собрать заново!
Дедлайн – завтра в 20:45 мск с началом матча «Галатасарай» – «Ювентус».