Кубарси о детстве: «Я родом из крошечной деревушки, там несколько простых домиков, овцы, куры, утки, нет школы. У отца столярная мастерская. Запах опилок, станков, досок – часть моей идентичности»

Кубарси: я родом из крошечной деревни, у моей семьи была столярная мастерская.

19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал, где провел детство и юность.

«Я родом из Эстаньола, крошечной деревушки с населением менее двухсот человек, расположенной недалеко от Жироны (примерно в тридцати километрах к юго-западу – прим. источника). Я не всех знаю, но почти всех (улыбается.) Среди полей стоят несколько простых домиков, животные, очень тихо и спокойно.

Раньше дорога через деревню была грунтовой, теперь она асфальтирована. Школы нет, только отцовская столярная мастерская и церковь. Поэтому каждое утро, около 7:30, родители отвозили меня в Вилаблареикс, соседнюю деревню, где живут мои бабушка и дедушка. Я завтракал с двоюродными братьями и сестрами, а потом мы все вместе шли в школу.

В доме моих родителей есть овцы, две собаки, куры, утки… Овцы пасутся на лужайке, а мы едим вкусные свежие яйца, которые несут наши куры. Когда я возвращаюсь туда, я полностью отключаюсь от всего.

У моего прадеда была [столярная] мастерская. Сначала этим занимался мой дед, потом отец и дядя. В деревне нас называют «Кубарси, столяры». Для ребенка запах дерева, опилок, станков, досок… Впечатляюще. Это часть моей идентичности.

Моя мать работает в администрации в Женералитате (каталонском правительстве – Спортс’‘). Когда меня спрашивали, чем именно она занимается, я отвечал, что она работает за компьютером в офисе (улыбается). У меня есть сестра, которая на четыре года старше меня и только что закончила обучение на физиотерапевта.

Сейчас мы живем вместе в Барселоне. После трех лет в Ла Масии я стал самостоятельным. Мои родители часто приходят к нам домой на ужин и остаются на ночь в дни матчей», – сказал Кубарси.