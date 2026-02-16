  • Спортс
  Кубарси о детстве: «Я родом из крошечной деревушки, там несколько простых домиков, овцы, куры, утки, нет школы. У отца столярная мастерская. Запах опилок, станков, досок – часть моей идентичности»
Кубарси о детстве: «Я родом из крошечной деревушки, там несколько простых домиков, овцы, куры, утки, нет школы. У отца столярная мастерская. Запах опилок, станков, досок – часть моей идентичности»

Кубарси: я родом из крошечной деревни, у моей семьи была столярная мастерская.

19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал, где провел детство и юность.

«Я родом из Эстаньола, крошечной деревушки с населением менее двухсот человек, расположенной недалеко от Жироны (примерно в тридцати километрах к юго-западу – прим. источника). Я не всех знаю, но почти всех (улыбается.) Среди полей стоят несколько простых домиков, животные, очень тихо и спокойно.

Раньше дорога через деревню была грунтовой, теперь она асфальтирована. Школы нет, только отцовская столярная мастерская и церковь. Поэтому каждое утро, около 7:30, родители отвозили меня в Вилаблареикс, соседнюю деревню, где живут мои бабушка и дедушка. Я завтракал с двоюродными братьями и сестрами, а потом мы все вместе шли в школу.

В доме моих родителей есть овцы, две собаки, куры, утки… Овцы пасутся на лужайке, а мы едим вкусные свежие яйца, которые несут наши куры. Когда я возвращаюсь туда, я полностью отключаюсь от всего.

У моего прадеда была [столярная] мастерская. Сначала этим занимался мой дед, потом отец и дядя. В деревне нас называют «Кубарси, столяры». Для ребенка запах дерева, опилок, станков, досок… Впечатляюще. Это часть моей идентичности.

Моя мать работает в администрации в Женералитате (каталонском правительстве – Спортс’‘). Когда меня спрашивали, чем именно она занимается, я отвечал, что она работает за компьютером в офисе (улыбается). У меня есть сестра, которая на четыре года старше меня и только что закончила обучение на физиотерапевта.

Сейчас мы живем вместе в Барселоне. После трех лет в Ла Масии я стал самостоятельным. Мои родители часто приходят к нам домой на ужин и остаются на ночь в дни матчей», – сказал Кубарси.

Хороший простой парень из испанской деревушки, но уже отличный молодой защитник из Барселоны) Хочется пожелать ему добиться всего с любимым клубом, провести здесь всю карьеру и оставить самые лучшие воспоминания о себе для своих нынешних и будущих болельщиков по примеру Карлеса Пуйоля!
Хороший простой парень из испанской деревушки, но уже отличный молодой защитник из Барселоны) Хочется пожелать ему добиться всего с любимым клубом, провести здесь всю карьеру и оставить самые лучшие воспоминания о себе для своих нынешних и будущих болельщиков по примеру Карлеса Пуйоля!
Поверь, без твоего уважения он проживет как нибудь😀😀😀
Запах опилок это часть и моего детства. И это очень вкусный запах. Дед был бондарем и столяром.
Учуял запах опилок и в моменте транслировался в детство. Как в мультике РАТАТУЙ. 😁
В центре полей стоят несколько простых домиков, животные, очень тихо и спокойно.
...
Хочу туда. Прямо сейчас!
В центре полей стоят несколько простых домиков, животные, очень тихо и спокойно. ... Хочу туда. Прямо сейчас!
И пить свежее молочко с буханкой.До сих пор не могу забыть этот вкус.
И пить свежее молочко с буханкой.До сих пор не могу забыть этот вкус.
Если белый, то с мёдом, а чёрный маслом подсолнечным полить и посолить!)
Похоже на школьное сочинение на тему "Моя семья". А в прочем Кубарси и сам вчерашний школьник. На самом деле очень мило, славный парень
Кубарси скромняга , но отличный футболист .
Кубарси скромняга , но отличный футболист .
Где ты видел скромнягу? Ты футбол когда смотрел последний раз! ? Тьфу
Где ты видел скромнягу? Ты футбол когда смотрел последний раз! ? Тьфу
за что ты так с человеком? так нельзя, это нехорошо, ай яй
Как же мне нравится вот такие небольшие деревушки, где мало людей, где природа, тишина, живность, раслабуха!!
«Кубарси, столяры»
"Кубачи, кузнецы")
Счастливое детство было у Пау! ☝🏼
Кубарси: "Доски - часть меня"
А жители Вилаблакеирос используют фейри, который блестяще справляется с обилием жира!
