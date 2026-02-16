  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баджо о Гвардиоле: «Я обожаю Пепа. Если бы я играл сегодня, с удовольствием поработал бы с ним. Он заставляет команды хорошо играть и добивался успеха везде»
7

Баджо о Гвардиоле: «Я обожаю Пепа. Если бы я играл сегодня, с удовольствием поработал бы с ним. Он заставляет команды хорошо играть и добивался успеха везде»

Роберто Баджо: я бы с удовольствием работал с Гвардиолой, обожаю его.

Экс-нападающий сборной Италии Роберто Баджо заявил, что хотел бы поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

55-летний испанский тренер, сейчас возглавляющий «Манчестер Сити», в прошлом работал в «Баварии» и «Барселоне».

«Я обожаю Пепа Гвардиолу: он всегда заставляет свои команды хорошо играть и добивался успеха в каждой стране, где тренировал.

Если бы я играл сегодня, я бы с удовольствием поработал с ним», – сказал Баджо.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
logoСборная Италии по футболу
logoРоберто Баджо
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoБавария
logoБарселона
logoМанчестер Сити
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Баджо раскрылся бы как Месси у Гвардиолы, но играл во время унылого тактического катеначчо
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фабио Каннаваро: «Клопп – смесь Капелло и Липпи. Мне бы хотелось с ним поработать»
16 февраля, 11:50
Баджо о промахе с пенальти в финале ЧМ-1994: «Трагедия, самая большая горечь моей карьеры, до сих пор несу этот груз. Я бы отказался от всего остального, чтобы выиграть у Бразилии»
11 января, 09:23
Баджо о буддизме: «Он стал величайшим благословением и глубоко изменил мою жизнь. Если мы счастливы, мы можем сделать счастливыми и тех, кто нас окружает»
30 декабря 2025, 16:38
Роберто Баджо: «Надеюсь, Италия верентся на ЧМ и не разочарует»
6 декабря 2025, 11:58
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
12 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
35 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
47 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем