Баджо о Гвардиоле: «Я обожаю Пепа. Если бы я играл сегодня, с удовольствием поработал бы с ним. Он заставляет команды хорошо играть и добивался успеха везде»
Роберто Баджо: я бы с удовольствием работал с Гвардиолой, обожаю его.
Экс-нападающий сборной Италии Роберто Баджо заявил, что хотел бы поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.
55-летний испанский тренер, сейчас возглавляющий «Манчестер Сити», в прошлом работал в «Баварии» и «Барселоне».
«Я обожаю Пепа Гвардиолу: он всегда заставляет свои команды хорошо играть и добивался успеха в каждой стране, где тренировал.
Если бы я играл сегодня, я бы с удовольствием поработал с ним», – сказал Баджо.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Баджо раскрылся бы как Месси у Гвардиолы, но играл во время унылого тактического катеначчо
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем