Баджо о Гвардиоле: «Я обожаю Пепа. Если бы я играл сегодня, с удовольствием поработал бы с ним. Он заставляет команды хорошо играть и добивался успеха везде»

Роберто Баджо: я бы с удовольствием работал с Гвардиолой, обожаю его.

Экс-нападающий сборной Италии Роберто Баджо заявил, что хотел бы поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

55-летний испанский тренер, сейчас возглавляющий «Манчестер Сити », в прошлом работал в «Баварии» и «Барселоне».

«Я обожаю Пепа Гвардиолу : он всегда заставляет свои команды хорошо играть и добивался успеха в каждой стране, где тренировал.

Если бы я играл сегодня, я бы с удовольствием поработал с ним», – сказал Баджо.