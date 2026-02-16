ЦСКА продал Рядно «Балтике». 20-летний защитник подписал контракт до 2029 года

ЦСКА продал Рядно в «Балтику».

Михаил Рядно перешел из ЦСКА в «Балтику». Ранее калининградцы просматривали 20-летнего игрока на сборе в Турции.

«Между футбольными клубами «Балтика » и ЦСКА достигнута договоренность о трансфере защитника Михаила Рядно . Молодой футболист подписал контракт с нашей командой до 31 декабря 2029 года!

Миша – воспитанник армейцев. Первый профессиональный контракт с родным клубом он подписал в июле 2023 года. Тогда же Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, установив рекорд как самый молодой участник турнира.

В конце месяца защитник провел свои первые минуты на высшем уровне, выйдя почти на час в игре с «Уралом», – говорится в сообщении «Балтики».

С полной статистикой Рядно можно ознакомиться здесь .