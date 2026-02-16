37

ЦСКА продал Рядно «Балтике». 20-летний защитник подписал контракт до 2029 года

ЦСКА продал Рядно в «Балтику».

Михаил Рядно перешел из ЦСКА в «Балтику». Ранее калининградцы просматривали 20-летнего игрока на сборе в Турции.

«Между футбольными клубами «Балтика» и ЦСКА достигнута договоренность о трансфере защитника Михаила Рядно. Молодой футболист подписал контракт с нашей командой до 31 декабря 2029 года!

Миша – воспитанник армейцев. Первый профессиональный контракт с родным клубом он подписал в июле 2023 года. Тогда же Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, установив рекорд как самый молодой участник турнира.

В конце месяца защитник провел свои первые минуты на высшем уровне, выйдя почти на час в игре с «Уралом», – говорится в сообщении «Балтики».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Надеюсь раскроется, все-таки игрок молодежной сборной! Успехов Михаилу
Ответ Хейтер всех Доннарум
Надеюсь раскроется, все-таки игрок молодежной сборной! Успехов Михаилу
Молодежная сборная, как и юношеские, это по сути агентская витрина. Причем это не только в России, но и в абсолютном большинстве других стран. Да, чтобы попасть к статусному агенту надо что-то уметь и выделяться на фоне остальных, но по переходе из детского футбола во взрослый, все эти преимущества могут сыграть в другую сторону. В лучшем случае 1-2 игрока из подобных сборных добираются до РПЛ, а 90 процентов шляются по Второй лиге, либо к 22-23 годам заканчивают. Понятно, что в какой то год цифры могут быть другими, но на дистанции оно примерно вот так
Успехов и карьерного роста! Пацан хорошего уровня защитник, но конкуренция в основном составе не по силам! Уверен еще покажет себя и свои бутсы!
Надеюсь право первоочередного выкупа включили в сделку
Ответ eggor404
Надеюсь право первоочередного выкупа включили в сделку
Надеюсь нет. ) Но всегда можно контракт переписать если игрок станет ценным. Но вряд ли такой маленький клуб может устоять перед таким гигантом как ЦСКА и прочими московскими, питерским и краснодарским грандами отечественного футбола.
Окак, а я надеялся что речь об аренде
Ответ Станислав Грачёв
Окак, а я надеялся что речь об аренде
Вроде проскакивало что с опцией обратного выкупа+ приоритетное предложение ЦСКА в случае продажи
Ответ White_Chaos
Вроде проскакивало что с опцией обратного выкупа+ приоритетное предложение ЦСКА в случае продажи
Хорошо бы, а то если раскроется (а Мойзес не вечный) то обидно было бы потерять
Топ вариант для него, может покажет себя, и вернётся в команду возмужавшим, потенциал есть у него)
Ответ Roma
Топ вариант для него, может покажет себя, и вернётся в команду возмужавшим, потенциал есть у него)
В смысле вернётся? Его продали, а не в аренду отдали. Может и зря, кстати.
Ответ Клирик
В смысле вернётся? Его продали, а не в аренду отдали. Может и зря, кстати.
В смысле бывает такое что продали, а игрок потом еще возвращается
Я помню его гол сумасшедший гол, он тогда говорил, что играет в винтажных бутсах адидас.
Странно, что даже в ротации не видели ни Николич, ни Челестини. А так удачи и успехов, гол Сочи в сердечке, тем более вживую видел)) кстати, голевую скидку ему тогда сделал, барабанная дробь... Адольфо Гайч!
Ответ Shuller18
Странно, что даже в ротации не видели ни Николич, ни Челестини. А так удачи и успехов, гол Сочи в сердечке, тем более вживую видел)) кстати, голевую скидку ему тогда сделал, барабанная дробь... Адольфо Гайч!
Николич за ним следил постоянно. А швейцарцу по барабану.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Николич за ним следил постоянно. А швейцарцу по барабану.
Николич в две аренды его отдал сразу же, Челестини один раз выпустил в Кубке
Кстати по ТФМ пишут, что ушел свободным агентом. Ну если первый контракт заключил в 2023 году, то максимум контракт с ЦСКА был до 26 года.
жаль что клубы отказались от чемпионатов дублеров
очень хорошая школа для перехода в взрослый футбол
Балтика молодцы, взяли курс на подписание и развитие молодых игроков...
