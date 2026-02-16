Зинченко не сыграет до конца сезона из-за травмы колена. Защитнику «Аякса» потребуется операция
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
Защитник «Аякса» Александр Зинченко не сыграет до конца сезона.
Украинский футболист, перешедший из «Арсенала» в зимнее трансферное окно, получил травму в начале первого матча в стартовом составе «Аякса» – против «Фортуны» в субботу (4:1). Зинченко хромал, покидая поле на 6-й минуте.
Пресс-служба «Аякса» сообщила, что защитнику потребуется операция в связи с травмой колена. Зинченко пропустит оставшуюся часть сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аякса»
