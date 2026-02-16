  • Спортс
Зинченко не сыграет до конца сезона из-за травмы колена. Защитнику «Аякса» потребуется операция

Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

Защитник «Аякса» Александр Зинченко не сыграет до конца сезона.

Украинский футболист, перешедший из «Арсенала» в зимнее трансферное окно, получил травму в начале первого матча в стартовом составе «Аякса» – против «Фортуны» в субботу (4:1). Зинченко хромал, покидая поле на 6-й минуте.

Пресс-служба «Аякса» сообщила, что защитнику потребуется операция в связи с травмой колена. Зинченко пропустит оставшуюся часть сезона.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аякса»
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Через пару лет будет доигрывать в КраСаве
Ответ Kitay Fanat
Через пару лет будет доигрывать в КраСаве
че тянуть? пусть лечится и валит туда, на видосах красавы будет возможность плакать, не останавливаясь
Не операция, а вторжение в Зинченко.
Вот аякс попал. Жаль.
И сейчас полгода Zinchenko будет плакать. Кстати, ему надо отказаться от первой буквы его фамилии.
Ответ Тед Клаберленг
И сейчас полгода Zinchenko будет плакать. Кстати, ему надо отказаться от первой буквы его фамилии.
От inch, дюймовочка
Ответ Тед Клаберленг
И сейчас полгода Zinchenko будет плакать. Кстати, ему надо отказаться от первой буквы его фамилии.
достаточно в Бундеслигу перейти
Вот это Аякс усилился......
А сдать по гарантии нельзя?
Ответ БолельщикСоСтажем
А сдать по гарантии нельзя?
Тут скорее надо экспертизу и возврат, как товар ненадлежащего качества проводить.
Очередной украинский гений, которому место на свалке
Ответ Liver0910
Очередной украинский гений, которому место на свалке
Рядом со звездой Сосьедада?
Ответ Александр Суряев
Рядом со звездой Сосьедада?
Скорее Челси
Я вам песенку спою про шесть минут
Эту песенку мою пускай поют
Пусть летит она по свету
Я дарю вам песню эту
Эту песенку про шесть минут
Шесть минут, которые потрясли мир))))
