Дивеев о «Зените»: «Был небольшой мандраж – команда статусная. Приняли с позитивом, в коридорчик загнали. В ЦСКА больше квадратов, футбола, здесь – беговой работы»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в клубном подкасте рассказал о процессе адаптации в команде после перехода из ЦСКА.
Андрей Аршавин: Во-первых, добро пожаловать в «Зенит». Уже несколько недель ты в команде. Ко всему ли ты привык? Комфортно ли ты здесь обосновался? Освоился?
Игорь Дивеев: Ну, был такой небольшой мандраж, все равно команда статусная. Думал, как ко мне будут относиться игроки? Иностранцы, наверное, больше, потому что с русскими я в сборной как-то больше вижусь. Поэтому, когда приехал, вообще не было никакого давления. Приняли с позитивом, сразу в коридорчик меня загнали. Так что в этом плане вообще адаптация прошла очень легко.
Если в плане тренировочного процесса, то он сильно отличается от предыдущего клуба. Там было больше квадратов, футбола, не было именно этой беговой работы. Здесь я к этому адаптировался – большие пространства, тебе надо больше передвигаться, делать больше беговой работы.
Владислав Радимов: Подожди, отличается от нынешнего ЦСКА или того, что был при Николиче?
Игорь Дивеев: И когда Николич, и когда Челестини.
Андрей Аршавин: То есть больше всего ты бегал в «Зените»?
Игорь Дивеев: Да. Больше всего – при Гончаренко. Там мы и по полям бегали, и шесть по тысяче, и 300, 600, 900, 1200.
Андрей Аршавин: У нас, кстати, это тоже было – такая советская модель.
Игорь Дивеев: Да.
в Зените уж года три как, футбола все меньше и меньше, Игорь.
меньше бегают Ахмат ииии Краснодар)
то есть, важно бегать не много/мало, а по-умному)
в топ-3 Динамо, Балтика и Ростов)
две прессинг-машины Валеры и киборги Талалаева)
пруф на статистику:
https://premierliga.ru/statistics/?category=clubs&tournament=722&view=table&stat=13
ФК Зенит топ клуб лиги, как и Краснодар
Это повышение для любого игрока ЦСКА, о че игрок справедливо сказал
Псы, только не надо про 6 чемпионств, всем и так понятно, что состав в клубе статусный и не мог не выигрывать, уж больно слабые были соперники.
Завтра, как и говорил Мусаев, будет повторная игра Зенита и Краснодара.
В закрытом режиме.
Шестикратный сказал, что на этом сборе будет две встречи. Одна закрытая, вторая открытая. С закрытой определились.
Кто второй соперник - пока неизвестно.
наши как раз квадратики практикуют и пинание мячика