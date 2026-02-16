  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дивеев о «Зените»: «Был небольшой мандраж – команда статусная. Приняли с позитивом, в коридорчик загнали. В ЦСКА больше квадратов, футбола, здесь – беговой работы»
37

Дивеев о «Зените»: «Был небольшой мандраж – команда статусная. Приняли с позитивом, в коридорчик загнали. В ЦСКА больше квадратов, футбола, здесь – беговой работы»

Игорь Дивеев: в «Зените» больше беговой работы на тренировках, чем в ЦСКА.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в клубном подкасте рассказал о процессе адаптации в команде после перехода из ЦСКА.

Андрей Аршавин: Во-первых, добро пожаловать в «Зенит». Уже несколько недель ты в команде. Ко всему ли ты привык? Комфортно ли ты здесь обосновался? Освоился?

Игорь Дивеев: Ну, был такой небольшой мандраж, все равно команда статусная. Думал, как ко мне будут относиться игроки? Иностранцы, наверное, больше, потому что с русскими я в сборной как-то больше вижусь. Поэтому, когда приехал, вообще не было никакого давления. Приняли с позитивом, сразу в коридорчик меня загнали. Так что в этом плане вообще адаптация прошла очень легко.

Если в плане тренировочного процесса, то он сильно отличается от предыдущего клуба. Там было больше квадратов, футбола, не было именно этой беговой работы. Здесь я к этому адаптировался – большие пространства, тебе надо больше передвигаться, делать больше беговой работы.

Владислав Радимов: Подожди, отличается от нынешнего ЦСКА или того, что был при Николиче?

Игорь Дивеев: И когда Николич, и когда Челестини.

Андрей Аршавин: То есть больше всего ты бегал в «Зените»?

Игорь Дивеев: Да. Больше всего – при Гончаренко. Там мы и по полям бегали, и шесть по тысяче, и 300, 600, 900, 1200.

Андрей Аршавин: У нас, кстати, это тоже было – такая советская модель.

Игорь Дивеев: Да.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «Зенита»
logoИгорь Дивеев
logoЗенит
logoФабио Челестини
logoАндрей Аршавин
logoЦСКА
logoВладислав Радимов
logoВиктор Гончаренко
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"В ЦСКА больше квадратов, футбола, здесь – беговой работы"

в Зените уж года три как, футбола все меньше и меньше, Игорь.
Ответ Дмитрий Калибабчук
"В ЦСКА больше квадратов, футбола, здесь – беговой работы" в Зените уж года три как, футбола все меньше и меньше, Игорь.
А главное не видно, что бегают на тренировках, т к в игре скорости отсутствуют, практически, за редким исключением.
Ответ Дмитрий9779
А главное не видно, что бегают на тренировках, т к в игре скорости отсутствуют, практически, за редким исключением.
ну, по общему пробегу в РПЛ Зенит -14ый.
меньше бегают Ахмат ииии Краснодар)

то есть, важно бегать не много/мало, а по-умному)

в топ-3 Динамо, Балтика и Ростов)
две прессинг-машины Валеры и киборги Талалаева)

пруф на статистику:
https://premierliga.ru/statistics/?category=clubs&tournament=722&view=table&stat=13
Ну, ЦСКА тоже статусная большая команда.
Ответ Добрый Мухомор
Ну, ЦСКА тоже статусная большая команда.
В сравнении с Уфой наверное
ФК Зенит топ клуб лиги, как и Краснодар
Это повышение для любого игрока ЦСКА, о че игрок справедливо сказал
Ответ Добрый Мухомор
Ну, ЦСКА тоже статусная большая команда.
Во всяком случае за последние двадцать лет самые статусные команды РПЛ это Зенит и ЦСКА. Причем я это говорю как болельщик Спартака, а Гарику видимо надо выслуживаться. А у Смарта кто сверху в последнем сезоне тот и ТОП
Гарик жестко спалил Семака, конечно
Семак сам в молодости побегать любил. В ЦСКА на фланге выходил, бегал от штрафной до штрафной. Пробежит, навесит убежал в защиту.
Эо многое проясняет... К сожалению.
Дивей слил тактику Зенита, а я то думал - почему они перестали играть. Оказывается они футбол не тренируют.
При Семаке футбола и не будет, только бегать остается. Хз, когда уже поймут, что Серёга только делает вид, что он тренер?
Псы, только не надо про 6 чемпионств, всем и так понятно, что состав в клубе статусный и не мог не выигрывать, уж больно слабые были соперники.
К слову.
Завтра, как и говорил Мусаев, будет повторная игра Зенита и Краснодара.
В закрытом режиме.
Шестикратный сказал, что на этом сборе будет две встречи. Одна закрытая, вторая открытая. С закрытой определились.
Кто второй соперник - пока неизвестно.
Ну да, там бразильские футболисты очень любят бегать, зачем квадратики и мячик пинать... 🤣
Ответ Камиль Габитов
Ну да, там бразильские футболисты очень любят бегать, зачем квадратики и мячик пинать... 🤣
то ли дело пять бразильцев и еще три латиноса в ЦСКА, верно?)
Ответ Анатолий Дмитриевич
то ли дело пять бразильцев и еще три латиноса в ЦСКА, верно?)
конечно
наши как раз квадратики практикуют и пинание мячика
Поэтому Вендель и задерживается в отпуске,из за первых жестких бегов😂😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
12 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
35 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
47 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем