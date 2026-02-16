Дивеев о «Зените»: «Был небольшой мандраж – команда статусная. Приняли с позитивом, в коридорчик загнали. В ЦСКА больше квадратов, футбола, здесь – беговой работы»

Игорь Дивеев: в «Зените» больше беговой работы на тренировках, чем в ЦСКА.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев в клубном подкасте рассказал о процессе адаптации в команде после перехода из ЦСКА.

Андрей Аршавин: Во-первых, добро пожаловать в «Зенит». Уже несколько недель ты в команде. Ко всему ли ты привык? Комфортно ли ты здесь обосновался? Освоился?

Игорь Дивеев: Ну, был такой небольшой мандраж, все равно команда статусная. Думал, как ко мне будут относиться игроки? Иностранцы, наверное, больше, потому что с русскими я в сборной как-то больше вижусь. Поэтому, когда приехал, вообще не было никакого давления. Приняли с позитивом, сразу в коридорчик меня загнали. Так что в этом плане вообще адаптация прошла очень легко.

Если в плане тренировочного процесса, то он сильно отличается от предыдущего клуба. Там было больше квадратов, футбола, не было именно этой беговой работы. Здесь я к этому адаптировался – большие пространства, тебе надо больше передвигаться, делать больше беговой работы.

Владислав Радимов: Подожди, отличается от нынешнего ЦСКА или того, что был при Николиче ?

Игорь Дивеев: И когда Николич, и когда Челестини.

Андрей Аршавин: То есть больше всего ты бегал в «Зените»?

Игорь Дивеев: Да. Больше всего – при Гончаренко. Там мы и по полям бегали, и шесть по тысяче, и 300, 600, 900, 1200.

Андрей Аршавин: У нас, кстати, это тоже было – такая советская модель.

Игорь Дивеев: Да.