  Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Защитник перейдет из «Ростова» в июне («Чемпионат»)
Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Защитник перейдет из «Ростова» в июне («Чемпионат»)

Илья Вахания летом станет футболистом «Краснодара».

25-летний защитник «Ростова» Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром».

Контракт игрока и клуба вступит в силу с 15 июня 2026 года, сообщил «Чемпионат».

Ранее появлялась информация о том, что сумма сделки может составить 300-350 миллионов рублей – включая трансфер, агентские и подъемные футболисту.

В этом сезоне Вахания провел 18 матчей в Мир РПЛ, забив один гол и сделав одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Как и говорил ранее: своей игрой, своим отношением к футболу Илья заслужил переход в более статусный клуб. Ну и Ростов в накладе не останется.
Это точно
Козлов, Пальцев, Вахания. Но пылесосит паспорта по лиге, конечно же, Зенит, а Краснодар играет своими воспитанниками. не перепутайте)
Зенит чаще пылесосит паспорта и у Краснодара действительно есть воспитанники в старте, что не скажешь о питербуржцах
Так тут нечего путать, у Краснодара 3 воспитанника в основе помимо остальных паспортов, у Зенита ни одного
Ожидаемое усиление, справа в защите у Краснодара играет дед Петров. Надо омолаживать позицию, особенно учитывая грядущий лимит.
Согласен полностью с тобой
А Пальцева зачем тогда покупали
Болельщиков "Зенита", наверное, уже прилично плющит от того, что выпускники играют где угодно, только не в родном городе. "Ребята с нашего двора ла-ла-ла ла-ла-ла!"
Есть такое. Но в то же время, абсолютно нет уверенности в данный момент ни по одному воспитаннику, касаемо более-менее успешной/равной конкуренции с теми, кто в основе Зенита сейчас. Так что лично я больше рад за парней, что их карьера развивается. Дай бог, как говорится.
Хорошая новость желаю ему удачи в новом клубе чтобы с ребятами по дружился руководство слушал
интересный ход, посмотрим...
у Краснодара что ли фиксация на воспитанниках зенитовской Академии?)) очередного выпускника схантили
не так много правых защитников, хотели Денисова и даже Халусевича, но не смогли договориться, Петров к сожалению уже старый + тяжелая травма была.
Видимо, посмотрели на Пальцева на этой позиции на предсезонке и решили потратиться
А почему ребята с петербурга хвалятся своими воспитаниками если не один в основе не поиграл?))) Это же позор из академии ребята бегут хоть куда то .
