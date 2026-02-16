Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Защитник перейдет из «Ростова» в июне («Чемпионат»)

Илья Вахания летом станет футболистом «Краснодара».

25-летний защитник «Ростова » Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром ».

Контракт игрока и клуба вступит в силу с 15 июня 2026 года, сообщил «Чемпионат».

Ранее появлялась информация о том, что сумма сделки может составить 300-350 миллионов рублей – включая трансфер, агентские и подъемные футболисту.

В этом сезоне Вахания провел 18 матчей в Мир РПЛ , забив один гол и сделав одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .