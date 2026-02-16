  • Спортс
  Прекращено производство по делу, связанному с «Крыльями», о покушении на хищение средств в особо крупном размере путем обмана. МВД проводит дополнительную проверку
20

Прекращено производство по делу, связанному с «Крыльями», о покушении на хищение средств в особо крупном размере путем обмана. МВД проводит дополнительную проверку

Прекращено производство по делу о покушении на хищение, связанному с «Крыльями».

В МВД подтвердили прекращение производства по уголовному делу о покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере, связанному с «Крыльями Советов».

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ.

В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве. На прошлой неделе появилась информация, что производство по делам, касающимся коррупции в судейском корпусе и работы агентов, было прекращено за отсутствием состава преступления.

– Недавно появлялась информация, что МВД приняло решение прекратить расследование уголовных дел, связанных с ФК «Крылья Советов» за отсутствием состава преступления». Это правда?

– По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено.

В настоящее время в порядке статей 144–145 УПК РФ главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области дополнительно проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Федорищев все тише и тише, а как начинал,с каким пафосом и речами.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Федорищев все тише и тише, а как начинал,с каким пафосом и речами.
Возможно, бухать просто меньше стал)
Короче, договорнячок. Замяли дело
Ответ Ржевский
Короче, договорнячок. Замяли дело
Очень похоже.
Ответ Ржевский
Короче, договорнячок. Замяли дело
Главное в расследовании не выйти на самих себя(с.)
Кто-то ожидал другого результата?))
Ответ a2wai
Кто-то ожидал другого результата?))
Болельщики Торпедо
С данного момента можно официально считать Федорищева пустозвоном
Ответ alexey102rus
С данного момента можно официально считать Федорищева пустозвоном
Балаболом )
Потому, что вышли на самих себя!
Учитывая как это было подано изначально, сомнения были большие насчёт успешности этого мероприятия.
Эпоха мудрости закончилась.
Всё как всегда - замах у губера Самарской области был на рубль, а удар получился - на копейку. Надеюсь, хоть не заставят его публично приносить извинения..
Губер, конечно, пытался хайпануть, но при такой формулировке из МВД получился лишь тотальный обсёр, показывающий ещё и то, как к нему силовики относятся
Федорищев, интересно, будет привлечен к ответственности?
И вообще, оч хорошая демонстрация, что делает власть с блатным молодым, которого туда тянут.
