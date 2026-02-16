Прекращено производство по делу, связанному с «Крыльями», о покушении на хищение средств в особо крупном размере путем обмана. МВД проводит дополнительную проверку

Прекращено производство по делу о покушении на хищение, связанному с «Крыльями».

В МВД подтвердили прекращение производства по уголовному делу о покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере, связанному с «Крыльями Советов».

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ .

В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве. На прошлой неделе появилась информация , что производство по делам, касающимся коррупции в судейском корпусе и работы агентов, было прекращено за отсутствием состава преступления.

– Недавно появлялась информация, что МВД приняло решение прекратить расследование уголовных дел, связанных с ФК «Крылья Советов» за отсутствием состава преступления». Это правда?

– По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено.

В настоящее время в порядке статей 144–145 УПК РФ главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области дополнительно проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Самарской области.

