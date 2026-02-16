  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется. Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой
186

«Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется. Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой

Гаджи Гаджиев дал комментарий о соперниках сборной России – Мали и Гватемале.

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о возможных соперниках сборной России.

Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина сыграет в марте со сборными Мали и Гватемалы.

«Это продолжение той истории, которая началась с начала злополучных санкций. За это время сборная России играла и с еще более слабыми соперниками.

Позиция РФС, что играть надо в любом случае, была правильной. Хотя некоторые считали, что играть не надо.

Есть страны, которые хотят с нами играть. Кто соглашается, с теми и надо играть. Санкции же не сегодня так завтра отпадут. Российский флаг должен подниматься.

Посмотрите, сколько народа приходит на товарищеские матчи сборной России. Это поддержка нашего флага, нашей страны. Это протест против тех санкций, которые организовали западные страны.

Спорт – это политический инструмент влияния. Нужно показывать этим недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, а гимн играется», – сказал Гаджи Гаджиев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoДинамо Махачкала
logoсборная Гватемалы
logoСборная Мали по футболу
logoСоветский спорт
Политика
186 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Почему вы не хотите с нами играть, мы ж такие открытые и классные, а?! Недоделки западные, макаронники, пендосы, лягушатники незамёрзшие, я у кого спрашиваю?!!" - Гаджи.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Почему вы не хотите с нами играть, мы ж такие открытые и классные, а?! Недоделки западные, макаронники, пендосы, лягушатники незамёрзшие, я у кого спрашиваю?!!" - Гаджи.
Комментарий скрыт
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
И где тут переворачивание? а судя по рейтингу - вы один из лучших друзей Терминатора) у которых все вруны и перевёртыши)
Показали мы с Мали,
недоделкам.. как смогли..
А потом, в штаны заправив,
по своим делам пошли..
Ответ Shamarin
Показали мы с Мали, недоделкам.. как смогли.. А потом, в штаны заправив, по своим делам пошли..
Ну а позже, с Гватемалой,
На лиане пьедестала
Мы регбийной перестрелкой
Показали недоделкам.
Ответ Goldstream
Ну а позже, с Гватемалой, На лиане пьедестала Мы регбийной перестрелкой Показали недоделкам.
К нам товарищей с Мали,
за бананы привезли.
Гартиг так договорился,
а могли бы за рубли..
Почему-то, правда, Соловьев и иже с ним скупали недвижимость у этих недоделков. Или - это другое?
Ответ igls54
Почему-то, правда, Соловьев и иже с ним скупали недвижимость у этих недоделков. Или - это другое?
Соловьев лично убеждался, как Италия загнивает.
Ответ igls54
Почему-то, правда, Соловьев и иже с ним скупали недвижимость у этих недоделков. Или - это другое?
вот кстати да...почему они интересно не покупали себе виллы в дагестане ???
Почему за все эти 4 года я не слышу из уст лидеров общественного мнения и СМИ Запада оскорблений как в адрес России в целом, так и отдельных её личностей в частности?И почему стоит только краешком глаза открыть шоу одного известного соловья, который задаёт тон в пропаганде, и на тебя обрушивается просто лавина оскорблений, лжи, подтасовки фактов, угроз и ненависти?И весь этот поток растекается по стране, уродуя сознание людей.Гаджиев есть прямая жертва этой политики ненависти, нетерпимости, лжи и насилия.
Но вы, "патриоты", можете и дальше орать про русофобию и про то, как все несправедливо вас не любят.Как вы боретесь за всё хорошее против зла.Зеркало вы давно выкинули, смотреться некуда.
Ответ zdraviy_smisl
Почему за все эти 4 года я не слышу из уст лидеров общественного мнения и СМИ Запада оскорблений как в адрес России в целом, так и отдельных её личностей в частности?И почему стоит только краешком глаза открыть шоу одного известного соловья, который задаёт тон в пропаганде, и на тебя обрушивается просто лавина оскорблений, лжи, подтасовки фактов, угроз и ненависти?И весь этот поток растекается по стране, уродуя сознание людей.Гаджиев есть прямая жертва этой политики ненависти, нетерпимости, лжи и насилия. Но вы, "патриоты", можете и дальше орать про русофобию и про то, как все несправедливо вас не любят.Как вы боретесь за всё хорошее против зла.Зеркало вы давно выкинули, смотреться некуда.
Возможно потому,что им просто безразлична и неинтересна эта наша Россия,которая плюется злобой и ненавистью. А равнодушие страшнее ненависти для всей пропаганды,опереться не на что. "Не можешь любить-проходи мимо" как то так у Заратустры.
Ответ zdraviy_smisl
Почему за все эти 4 года я не слышу из уст лидеров общественного мнения и СМИ Запада оскорблений как в адрес России в целом, так и отдельных её личностей в частности?И почему стоит только краешком глаза открыть шоу одного известного соловья, который задаёт тон в пропаганде, и на тебя обрушивается просто лавина оскорблений, лжи, подтасовки фактов, угроз и ненависти?И весь этот поток растекается по стране, уродуя сознание людей.Гаджиев есть прямая жертва этой политики ненависти, нетерпимости, лжи и насилия. Но вы, "патриоты", можете и дальше орать про русофобию и про то, как все несправедливо вас не любят.Как вы боретесь за всё хорошее против зла.Зеркало вы давно выкинули, смотреться некуда.
Чтобы не слышать оскорблений в адрес России, исходящих с Запада, надо очень старательно затыкать уши. Собственно, из Европы в адрес России больше почти ничего и не исходит.
Даже на этом сайте достаточно примеров. Гашека вот можно почитать, например. Хоккеиста, а не писателя.
Но вы, соевые, можете и дальше распинаться про пропаганду соловья, которую никто не смотрит, кроме вас. И которая западной пропаганде в подметки не годится.
И в то же время мы ждём, чтобы эти недоделки с Запада нас скорее вернули, чтобы мы могли играть с этими недоделками с Запада
Ответ Aleksey Yashin
И в то же время мы ждём, чтобы эти недоделки с Запада нас скорее вернули, чтобы мы могли играть с этими недоделками с Запада
Комментарий скрыт
Ну счас мы вас накажем, чёртовы империалисты-капиталисты. Разгромим Мали и Гватемалу, но по-злому, чтобы Вы, недоделки западные, — завидовали и боялись.
Ответ Gleboglobin
Ну счас мы вас накажем, чёртовы империалисты-капиталисты. Разгромим Мали и Гватемалу, но по-злому, чтобы Вы, недоделки западные, — завидовали и боялись.
Комментарий скрыт
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
Нет, а у вас?
Дети учатся у недоделков.
Жены и любовницы летают на шоппинг к недоделкам.
Честно нажитое непосильным трудом хранят тоже у недоделков.
Недвижку тоже скупали у тех же недоделков.
Технологии и вещи, жизнь без которых сложно представить, тоже придумали недоделки.
И таблетки, которые кто то забыл выпить, тоже придумали недоделки.
Так мы же кричим, что спорт вне политики
Ответ Александр Калачев
Так мы же кричим, что спорт вне политики
Спорт вне политики, но только когда нам это удобно. А когда неудобно - "инструмент политического влияния!"
Загадка: что общего у флага, цен в магазинах и стоимости услуг ЖКХ?
Ответ Marat_NJL
Загадка: что общего у флага, цен в магазинах и стоимости услуг ЖКХ?
ахахахахаха)))))))))
Ответ Marat_NJL
Загадка: что общего у флага, цен в магазинах и стоимости услуг ЖКХ?
Инструменты влияния!
Там еще Кавазашвили предлагал свои яйца показать.
Ответ jt456p25p9
Там еще Кавазашвили предлагал свои яйца показать.
Кому?
Ответ jt456p25p9
Там еще Кавазашвили предлагал свои яйца показать.
На профилактической диспансеризации видимо был, когда журналисты звонили
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге («Mash на спорте»)
16 февраля, 12:48
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
11 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
34 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
46 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем