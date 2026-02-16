«Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется. Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой
Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о возможных соперниках сборной России.
Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина сыграет в марте со сборными Мали и Гватемалы.
«Это продолжение той истории, которая началась с начала злополучных санкций. За это время сборная России играла и с еще более слабыми соперниками.
Позиция РФС, что играть надо в любом случае, была правильной. Хотя некоторые считали, что играть не надо.
Есть страны, которые хотят с нами играть. Кто соглашается, с теми и надо играть. Санкции же не сегодня так завтра отпадут. Российский флаг должен подниматься.
Посмотрите, сколько народа приходит на товарищеские матчи сборной России. Это поддержка нашего флага, нашей страны. Это протест против тех санкций, которые организовали западные страны.
Спорт – это политический инструмент влияния. Нужно показывать этим недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, а гимн играется», – сказал Гаджи Гаджиев.
недоделкам.. как смогли..
А потом, в штаны заправив,
по своим делам пошли..
На лиане пьедестала
Мы регбийной перестрелкой
Показали недоделкам.
за бананы привезли.
Гартиг так договорился,
а могли бы за рубли..
Но вы, "патриоты", можете и дальше орать про русофобию и про то, как все несправедливо вас не любят.Как вы боретесь за всё хорошее против зла.Зеркало вы давно выкинули, смотреться некуда.
Даже на этом сайте достаточно примеров. Гашека вот можно почитать, например. Хоккеиста, а не писателя.
Но вы, соевые, можете и дальше распинаться про пропаганду соловья, которую никто не смотрит, кроме вас. И которая западной пропаганде в подметки не годится.
Жены и любовницы летают на шоппинг к недоделкам.
Честно нажитое непосильным трудом хранят тоже у недоделков.
Недвижку тоже скупали у тех же недоделков.
Технологии и вещи, жизнь без которых сложно представить, тоже придумали недоделки.
И таблетки, которые кто то забыл выпить, тоже придумали недоделки.