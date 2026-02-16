«Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется. Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой

Гаджи Гаджиев дал комментарий о соперниках сборной России – Мали и Гватемале.

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о возможных соперниках сборной России.

Ранее появилась информация , что команда Валерия Карпина сыграет в марте со сборными Мали и Гватемалы.

«Это продолжение той истории, которая началась с начала злополучных санкций. За это время сборная России играла и с еще более слабыми соперниками.

Позиция РФС, что играть надо в любом случае, была правильной. Хотя некоторые считали, что играть не надо.

Есть страны, которые хотят с нами играть. Кто соглашается, с теми и надо играть. Санкции же не сегодня так завтра отпадут. Российский флаг должен подниматься.

Посмотрите, сколько народа приходит на товарищеские матчи сборной России. Это поддержка нашего флага, нашей страны. Это протест против тех санкций, которые организовали западные страны.

Спорт – это политический инструмент влияния. Нужно показывать этим недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, а гимн играется», – сказал Гаджи Гаджиев.