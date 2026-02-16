  • Спортс
175

Хайкин о Норвегии: «Абсолютно безопасная страна. Показатель рецидивов после выхода из тюрем крайне низок – все сидят в хороших условиях. Брейвик изолирован, человеком его назвать сложно»

Никита Хайкин: Норвегия – абсолютно безопасная страна.

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин назвал Норвегию абсолютно безопасной страной.

– Насколько в Норвегии безопасно, не повлияла ли на это миграция?

– Абсолютно безопасная страна. Естественно, как и в каждой, в ней есть свои проблемы, идеальных стран вообще не бывает. Но, прожив там семь лет, понял, что ее система жизни очень эффективна.

– Но был в ней и прогремевший в свое время на весь мир маньяк-убийца Андерс Брейвик. Где-то видел репортаж, что он отбывает пожизненное заключение в весьма комфортных условиях.

– К сожалению, такие люди бывают в любой стране, но случившееся стало уроком для всех в Норвегии. Кстати, глава службы безопасности «Буде-Глимт» когда-то непосредственно с Брейвиком работал и рассказывал мне много историй про него – обойдусь без деталей. Скажу только, что он еще тогда проявлял себя как очень странный индивидуум – человеком назвать его сложно.

В Норвегии вообще все сидят в хороших условиях, и многие удивляются этому комфорту. Но показатель рецидивов после выхода из тюрем крайне низок, и это опять же система дает о себе знать. Там действительно стараются перевоспитывать, а для этого считают необходимым, чтобы к заключенным относились как к людям. А сидит Брейвик абсолютно один, изолированно от всех, – сказал Хайкин.

Андерс Брейвик – террорист, совершивший двойной теракт в Осло и на острове Утейя в июле 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, еще 151 получил ранения. В 2012 году он был приговорен к 21 году тюремного заключения.

Когда читаю его фамилию постоянно хочется выпить пивка…
Ответ jt456p25p9
Когда читаю его фамилию постоянно хочется выпить пивка…
Главное тогда, чтоб вы не смотрели хоккей с мячом в исполнении архангельского клуба Водник)))
Ответ jt456p25p9
Когда читаю его фамилию постоянно хочется выпить пивка…
Помню в КХЛ играл такой Либор Пивко ))
Брейвик может сидеть как угодно, он всё равно никогда никуда не выйдет. Зато эти условия позволяют обеспечить такой низкий уровень преступности, что, например, на графике убийств в Норвегии тот теракт дает 2011-му году дичайший прирост относительно среднего уровня.
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Брейвик может сидеть как угодно, он всё равно никогда никуда не выйдет. Зато эти условия позволяют обеспечить такой низкий уровень преступности, что, например, на графике убийств в Норвегии тот теракт дает 2011-му году дичайший прирост относительно среднего уровня.
Комментарий скрыт
Ответ Ржевский
Комментарий скрыт
Очевидно, что это совокупность огромного количества факторов, которые можно примерно сложить в понятие "система".
Спортс теряет хватку, надо было: Хайкин о Норвегии: В Норвегии вообще все сидят
Ответ Peter Parker
Спортс теряет хватку, надо было: Хайкин о Норвегии: В Норвегии вообще все сидят
Да они что-то давно уже разучились заголовки делать хайповые :(
Ответ Peter Parker
Спортс теряет хватку, надо было: Хайкин о Норвегии: В Норвегии вообще все сидят
На чемпионате было бы - Хайкин рассказал о Брейвике и как сидят в Норвегии
Загнивают там, толи дело такая скрепная традиция как швабринг.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Загнивают там, толи дело такая скрепная традиция как швабринг.
Или как придумали, что есть пассивные, а активные вовсе не...кхм...нетрадиционных ценностей
Ответ Антонио Мартынов
Или как придумали, что есть пассивные, а активные вовсе не...кхм...нетрадиционных ценностей
Ну вот это всегда отупляло) если тебя - то плохо, а если ты, то молодец? одного поля ягоды же)
Норвегия какая-то действительно удивительная страна. Когда ее посещал давненько, то сложилось впечатление совсем другого мира. И очень удивило, что спальные районы уже в 7-8-9 вечера совершенно пустые, многие спят в это время. Абсолютное спокойствие действительно. У меня такие же ощущения были только в деревне, где бабушка с дедушкой жили и где жизнь засыпала тоже после 6-7 вечера. А тут целая страна
Ответ мохнатка
Норвегия какая-то действительно удивительная страна. Когда ее посещал давненько, то сложилось впечатление совсем другого мира. И очень удивило, что спальные районы уже в 7-8-9 вечера совершенно пустые, многие спят в это время. Абсолютное спокойствие действительно. У меня такие же ощущения были только в деревне, где бабушка с дедушкой жили и где жизнь засыпала тоже после 6-7 вечера. А тут целая страна
А ещё одна из лидеров по самоубийствам
Ответ мохнатка
Норвегия какая-то действительно удивительная страна. Когда ее посещал давненько, то сложилось впечатление совсем другого мира. И очень удивило, что спальные районы уже в 7-8-9 вечера совершенно пустые, многие спят в это время. Абсолютное спокойствие действительно. У меня такие же ощущения были только в деревне, где бабушка с дедушкой жили и где жизнь засыпала тоже после 6-7 вечера. А тут целая страна
скучно же, не?
Да знаем мы как там сидят. В "Зоне комфорта" видели.)
Сидит изолированный в вип- хате и книги пишет для изданий. Наказание сомнительное.
Ответ Линар Исмагилов
Сидит изолированный в вип- хате и книги пишет для изданий. Наказание сомнительное.
Я не знаю как сейчас, но тогда Брейвика судили по законодательству того времени. Ну не было в Норвегии таких резонансных событий и терактов до этого. Отсюда и законодательство тогда было лайтовое.
Ну нельзя быстро подкорректировать закон под действия конкретного человека когда идёт судебный процесс.
Ответ Berton
Я не знаю как сейчас, но тогда Брейвика судили по законодательству того времени. Ну не было в Норвегии таких резонансных событий и терактов до этого. Отсюда и законодательство тогда было лайтовое. Ну нельзя быстро подкорректировать закон под действия конкретного человека когда идёт судебный процесс.
21 год- просто максимальный срок, который разово могли дать, его бесконечно продлевать можно, а лайтовые условия- просто норвежский базовый минимум, философия перевоспитания, а не мучения и унижения
После выхода из тюрем в Норвегии хочется ещё отсидеть.Да там не тюрьма ,а 3 х звездочный отель со всеми удобствами
Ответ Алишер Махмудов
После выхода из тюрем в Норвегии хочется ещё отсидеть.Да там не тюрьма ,а 3 х звездочный отель со всеми удобствами
Есть разные тюрьмы. Некоторые тюрьмы расположены на островах, где никаких плюшек, почти нет людей, но можно рыбачить и смотреть один из 5 центральных каналов. Туда обычно отправляют тех, кто сбил человека пьяным.
Ответ Алишер Махмудов
После выхода из тюрем в Норвегии хочется ещё отсидеть.Да там не тюрьма ,а 3 х звездочный отель со всеми удобствами
Тебе нужен приговор как у брейвика - с автоматическим продлением.
это все, конечно, хорошо, но есть ощущение, что родственники убитых Брейвиком не очень рады, что он за счет государства живет в отдельном доме, получает высшее образование и жалуется, что у него PlayStation устаревшей модели.
Ответ Анатолий Дмитриевич
это все, конечно, хорошо, но есть ощущение, что родственники убитых Брейвиком не очень рады, что он за счет государства живет в отдельном доме, получает высшее образование и жалуется, что у него PlayStation устаревшей модели.
но сиди он в плохих условиях, разве родственники бы ожили? логика пусть ему будет плохо, раз нам плохо, так что ли? наша российская тема,да уж - мне хорошо, если у соседа хуже
Вообще, он по идее в психбольнице по логике должен находиться. Явно ведь с шурупами в голове что-то раз такое сделал.
Ответ Геннадий Крокодилов_1116308223
но сиди он в плохих условиях, разве родственники бы ожили? логика пусть ему будет плохо, раз нам плохо, так что ли? наша российская тема,да уж - мне хорошо, если у соседа хуже Вообще, он по идее в психбольнице по логике должен находиться. Явно ведь с шурупами в голове что-то раз такое сделал.
нет, логика в том, что человек убил 150 человек, а государство за это обеспечивает ему сытую комфортную жизнь за счет родственников убитых им человек.
Никита, приезжай к нам в Карелию. Вот где безопасность! Площадь - как у Великобритании, а населения чуть поболе 600 тыс. человек, из них 350 тыс в столице, Петрозаводске. А в Сибири, представь, как безопасно. Идёшь 1000 км - ни одной души не встретишь. Вот это самая безопасная страна!
Ответ ArnoNeputevy
Никита, приезжай к нам в Карелию. Вот где безопасность! Площадь - как у Великобритании, а населения чуть поболе 600 тыс. человек, из них 350 тыс в столице, Петрозаводске. А в Сибири, представь, как безопасно. Идёшь 1000 км - ни одной души не встретишь. Вот это самая безопасная страна!
и дорог нет 1000км только тропы от зверей разных)
