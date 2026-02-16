  • Спортс
  Илья Геркус: «Даже чемпионство «Зенита» может привести к отставке Семака. Если он способен выносить такую нагрузку – молодец. Но по-человечески работать в таком режиме – это очень тяжело»
Илья Геркус: «Даже чемпионство «Зенита» может привести к отставке Семака. Если он способен выносить такую нагрузку – молодец. Но по-человечески работать в таком режиме – это очень тяжело»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос о том, может ли «Зенит» уволить Сергея Семака, если команда не выигрывает РПЛ в этом сезоне.

– Если питерский клуб снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

– Даже если «Зенит» станет чемпионом, тоже может привести к отставке.

Он сколько лет возглавляет уже клуб? Если Семак способен выносить такую нагрузку, то молодец, будет двигаться дальше. Но чисто по-человечески работать в таком режиме – это очень тяжело.

Поэтому тут скорее зависит не от того, как Семак делает свою работу. Он ее хорошо делает: чемпионство было шесть лет подряд. Один раз не получилось.

Результаты выступления «Зенита» к успешности карьеры Семака, извините, не привязаны. Она уже успешна без относительно этого сезона.

– Видите ли вы в России тренера кроме Семака, кто мог бы возглавить «Зенит»?

– Конкретно вам фамилию не назову, но есть. Наверное, сейчас Семак – все-таки приоритетная кандидатура.

Если прямо предположить, что по каким-то причинам он не сможет дальше продолжать работу, не захочет или ещё что-то, можно кого-то найти. Задача непростая.

В конце концов, у нас он – не единственный тренер. Есть талантливые. Но это риск и ответственность руководителей клуба найти такого специалиста, довериться ему, – сказал Илья Геркус

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Соболя уберите и Зенит заиграет по новому
У Геркуса ни одной здравой мысли.
Ответ Александр Радеев
У Геркуса ни одной здравой мысли.
Как и у Семака
Ответ Александр Радеев
У Геркуса ни одной здравой мысли.
Показал свой профессионализм в Торпедо. Дно.
С таким составом и Кержаков будет безделушку лутать каждый год
Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Есть Карпин, вообще ноль как тренер. Но ведь пристроился.
А мне вот даже интересно, а что дальше будет с Семаком? Закончит, или просто отдохнет? Или Семак это будущий главный тренер сборной, которой возглавит команду после санкций? Я бы мог представить его во главе армейцев, в Рубин вряд ли вернется. Рискнет ли поехать в Европу?
Как бы не надорвался. А чем 14 помощников занимаются?
Руки прочь от нашего лучшего тренера России! Величее Сергея не подлежит сомнению!
Конечно тяжело, одни овощи, глядишь и сам станешь овощем.
А может и уже.
"без относительно этого сезона" - мужики, ну вы хоть читайте, не так много текста в новостях же)
