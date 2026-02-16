Илья Геркус: «Даже чемпионство «Зенита» может привести к отставке Семака. Если он способен выносить такую нагрузку – молодец. Но по-человечески работать в таком режиме – это очень тяжело»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос о том, может ли «Зенит» уволить Сергея Семака, если команда не выигрывает РПЛ в этом сезоне.
– Если питерский клуб снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?
– Даже если «Зенит» станет чемпионом, тоже может привести к отставке.
Он сколько лет возглавляет уже клуб? Если Семак способен выносить такую нагрузку, то молодец, будет двигаться дальше. Но чисто по-человечески работать в таком режиме – это очень тяжело.
Поэтому тут скорее зависит не от того, как Семак делает свою работу. Он ее хорошо делает: чемпионство было шесть лет подряд. Один раз не получилось.
Результаты выступления «Зенита» к успешности карьеры Семака, извините, не привязаны. Она уже успешна без относительно этого сезона.
– Видите ли вы в России тренера кроме Семака, кто мог бы возглавить «Зенит»?
– Конкретно вам фамилию не назову, но есть. Наверное, сейчас Семак – все-таки приоритетная кандидатура.
Если прямо предположить, что по каким-то причинам он не сможет дальше продолжать работу, не захочет или ещё что-то, можно кого-то найти. Задача непростая.
В конце концов, у нас он – не единственный тренер. Есть талантливые. Но это риск и ответственность руководителей клуба найти такого специалиста, довериться ему, – сказал Илья Геркус
