Форвард «Ювентуса» Дэвид пропустит матч с «Галатасараем» из-за дискомфорта в паху. Тюрам включен в заявку после пропуска игры с «Интером»

Джонатан Дэвид пропустит матч с «Галатасараем».

Нападающий Джонатан Дэвид не сыграет за «Ювентус » в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Галатасарая ».

Форвард испытывает дискомфорт в паху. Он вышел в стартовом составе прошлого матча в Серии А с «Ювентусом» (2:3) и был заменен на 61-й минуте.

При этом в заявку туринцев на игру Лиги чемпионов был включен полузащитник Кефрен Тюрам , пропустивший матч с «Интером».

Матч «Галатасарая» и «Ювентуса» пройдет 17 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.