«Рубин» и Нижегородов продлили контракт до 2029 года
«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым.
«Рубин» объявил о продлении контракта с Константином Нижегородовым.
Новое соглашение с 23-летним защитником действует до до лета 2029 года.
В нынешнем сезоне Нижегородов провел за «Рубин» 13 матчей во всех турнирах. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Фото: t.me/fcrk1958
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Пока не так крут как его отец. Есть куда расти, главное чтобы давали игровое время.
Хорошая новость желаю удачи в новом клубе чтобы матчи проходили успешно 👍 без травм карточек чтобы с ребятами по дружился руководство клуба слушал
Каком ещё "новом клубе"? Ты внимательно статью читал?
забей, хороший же тост
