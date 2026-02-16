«Рубин» и Нижегородов продлили контракт до 2029 года

«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым.

«Рубин » объявил о продлении контракта с Константином Нижегородовым .

Новое соглашение с 23-летним защитником действует до до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Нижегородов провел за «Рубин» 13 матчей во всех турнирах. Подробная статистика игрока доступна здесь .

Фото: t.me/fcrk1958