Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды. ЛЧ считают наиболее значимым показателем успеха (The Athletic)

Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды в текущем сезоне.
Как передает The Athletic, в клубе высоко ценят испанского специалиста. Удачное выступление «Реала» в Ла Лиге может укрепить доверие руководства к Арбелоа, но самым важным показателем успеха в клубе считают результаты в Лиге чемпионов.
В январе сообщалось, что контракт Арбелоа рассчитан до конца следующего сезона.
Во вторник «Реал» сыграет с «Бенфикой» на выезде в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 25 февраля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
А если Клопп согласится, то даже победы Арбелоа не особо помогут.
