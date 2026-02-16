  • Спортс
Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды. ЛЧ считают наиболее значимым показателем успеха (The Athletic)

Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов.

Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды в текущем сезоне.

Как передает The Athletic, в клубе высоко ценят испанского специалиста. Удачное выступление «Реала» в Ла Лиге может укрепить доверие руководства к Арбелоа, но самым важным показателем успеха в клубе считают результаты в Лиге чемпионов.

В январе сообщалось, что контракт Арбелоа рассчитан до конца следующего сезона.

Во вторник «Реал» сыграет с «Бенфикой» на выезде в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 25 февраля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Интересно, есть ли в мире хоть один тренер, будущее которого не зависит от результатов команды ? На ум приходит только Мостовой. Что бы ни случилось он никогда никого не возглавит.
Интересно, есть ли в мире хоть один тренер, будущее которого не зависит от результатов команды ? На ум приходит только Мостовой. Что бы ни случилось он никогда никого не возглавит.
Ташуев. Он сам решает, когда и кого тренировать
Интересно, есть ли в мире хоть один тренер, будущее которого не зависит от результатов команды ? На ум приходит только Мостовой. Что бы ни случилось он никогда никого не возглавит.
симеоне
Если выиграет чемпионат и возьмёт ЛЧ, то Перес только слегка задумается над тем оставить ли его...
А если Клопп согласится, то даже победы Арбелоа не особо помогут.
Если выиграет чемпионат и возьмёт ЛЧ, то Перес только слегка задумается над тем оставить ли его... А если Клопп согласится, то даже победы Арбелоа не особо помогут.
Вы, похоже, Reddit и критерии увольнения тренера клуба Real Madrid, описанные не менее 12 лет назад - принципиально не читаете.

Что заставляет вас не читать?
Да это будет на грани фантастики, если Альваро зацепит хотя бы чемпионат. Слишком уж много проблем в команде, особенно с линией защиты, где каждый матч практически мы видим новые связки.
Да это будет на грани фантастики, если Альваро зацепит хотя бы чемпионат. Слишком уж много проблем в команде, особенно с линией защиты, где каждый матч практически мы видим новые связки.
Да это будет на грани фантастики, если Альваро зацепит хотя бы чемпионат. Слишком уж много проблем в команде, особенно с линией защиты, где каждый матч практически мы видим новые связки.
У Реала состав без слабых мест) проблем как раз у Барсы дофига. Где проблем с защитой явно больше плюс есть только 3 игрока лидера и нападение в лице Торрес и Левы. Флик и так с таким составом прыгает выше головы и умудряется идти в лидерах чемпионата
Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от настроения Винисиуса.
Сенсационным выглядел бы заголовок: "Будущее Арбелоа никак не зависит от результатов команды, только от выступления сборной Испании на зимних ОИ"
Если дай бог пройдут Бенфику, там дальше Мансити как обычно, а в этом сезоне это будет означать конечную станцию.
Думаю, что если Клопп согласится возглавить Реал, и вернуться к тренерской деятельности, то даже победа в Ла Лиге и ЛЧ не сможет его засейвить в должности тренера...
В ЛА лиге играют со скрипом, в ЛЧ с грандами споткнутся.
Почему не назначают Рауля?
Все правильно. С таким составом невыигрыш чемпионата или Лч автоматически проваливает сезон.
