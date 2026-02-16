Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды. ЛЧ считают наиболее значимым показателем успеха (The Athletic)

Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов.

Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от результатов команды в текущем сезоне.

Как передает The Athletic, в клубе высоко ценят испанского специалиста. Удачное выступление «Реала » в Ла Лиге может укрепить доверие руководства к Арбелоа, но самым важным показателем успеха в клубе считают результаты в Лиге чемпионов.

В январе сообщалось , что контракт Арбелоа рассчитан до конца следующего сезона.

Во вторник «Реал» сыграет с «Бенфикой» на выезде в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 25 февраля.