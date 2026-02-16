  • Спортс
«МЮ» следит за Мак Аллистером. Хавбек «Ливерпуля» входит в список кандидатов на усиление полузащиты (MEN)

Алексис Мак Аллистер интересен «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера.

Манкунианцы составляют список потенциальных кандидатов на позицию полузащитника, которых клуб попытается подписать в летнее трансферное окно.

По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг аргентинского хавбека.

Контракт футболиста и мерсисайдцев рассчитан до 2028 года. В этом сезоне Мак Аллистер сделал две голевые передачи в 25 матчах АПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
Новость пропитана жёлтым цветом.
Ответ Артур Эйсмонт
Новость пропитана жёлтым цветом.
Желтым снегом
Ответ Артур Эйсмонт
Новость пропитана жёлтым цветом.
Комментарий скрыт
Реалу интересен Ямаль
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Реалу интересен Ямаль
Педри вообще-то
Ответ Okaka
Педри вообще-то
Так там уже все решили вроде. В 2027 году перейдет
Еслм что, последний прямой трансфер между МЮ и Ливерпулем был в 1964 году.
Ага. А еще Холландом из МС)))
Вопрос в том, зачем это маккалистеру
Ответ deadjoker
Вопрос в том, зачем это маккалистеру
Зачем это Фалькао? Зачем это Кавани? Зачем это Ибре? Зачем это Криштиану?

Ты что футбол начал смотреть с 2024 года?
Ответ dmx9g6sk4p
Зачем это Фалькао? Зачем это Кавани? Зачем это Ибре? Зачем это Криштиану? Ты что футбол начал смотреть с 2024 года?
Так макаллистер не 35+ летняя звезда у которой все уже позади, а тут очень хорошие бабки предлагают и в АПЛ погонять.
Прямой переход между МЮ и Ливером? Помню, играл в МЮ Габриэль Хайнце, и в какой-то момент он решил уйти из МЮ в Ливер, так Ферги костями лег, чтобы сплавить его в Реал и недопустить этого.
Жирнейший вброс,прямых трансферов нет,да и не понятно зачем вообще это самому Макалестеру и Ливерпулю
Прямой переход между этими клубами не возможен.
Эта утка настолько жирная, что утонет в Мерси.
Это очень смешная утка
Мак может уйти в этом возрасте только в Реал, и если Ливерпуль не будет против этого
