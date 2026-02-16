«МЮ» следит за Мак Аллистером. Хавбек «Ливерпуля» входит в список кандидатов на усиление полузащиты (MEN)
Алексис Мак Аллистер интересен «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера.
Манкунианцы составляют список потенциальных кандидатов на позицию полузащитника, которых клуб попытается подписать в летнее трансферное окно.
По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг аргентинского хавбека.
Контракт футболиста и мерсисайдцев рассчитан до 2028 года. В этом сезоне Мак Аллистер сделал две голевые передачи в 25 матчах АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ты что футбол начал смотреть с 2024 года?
Мак может уйти в этом возрасте только в Реал, и если Ливерпуль не будет против этого