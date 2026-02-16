Агент Караваева: «Информация об условиях контракта и повышении зарплаты – слухи и пустые разговоры. Слава начал работать с «Зенитом» еще в ноябре – он профессионал, соскучившийся по футболу»

Агент Караваева: информация о повышении зарплаты – слухи.

Иван Бакулин, агент Вячеслава Караваева , прокомментировал информацию о переговорах по новому контракту защитника с «Зенитом».

Сообщалось, что представители Караваева добиваются повышения оклада по новому контракту на 25 процентов, но в «Зените » выступают против этого. Также появилась информация о переговорах защитника с ЦСКА о переходе летом на правах свободного агента.

Напомним, Караваев не играл в официальных матчах с ноября 2024 года из-за разрыва ахиллова сухожилия.

«На этой неделе я вернулся из Абу-Даби. Общение с разными футбольными клубами по поводу моих клиентов – часть моей работы.

Информация в медиа и телеграм-каналах об условиях контракта и повышении зарплаты Караваева – слухи и пустые разговоры. Слава начал работать с командой еще в ноябре. Весь отпуск он каждый день тренировался индивидуально в зале, а за неделю до сборов в Катаре готовился с тренером на базе «Зенита».

В Абу-Даби я встречался с ним. Чувствует себя отлично, на сборах не пропустил ни одной тренировки. Сейчас Слава максимально выкладывается, чтобы набрать форму и вернуться на поле в ближайших матчах. Он профессионал, который очень соскучился по футболу – сейчас его мысли только об этом», – сказал Бакулин.