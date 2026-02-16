Маротта о словах Кьеллини на фоне матча с «Интером»: «Он молодой и неопытный менеджер. Не осмелюсь давать ему советы»
Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о директоре «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
Сегодня в Милане прошло заседание клубов Серии А. Маротта ответил на вопрос о том, поприветствовал ли он Кьеллини: «Конечно. Приветствие – это самое меньшее, что я мог сделать. Он был одним из моих игроков».
14 февраля «Интер» обыграл «Ювентус» (3:2). В первом тайме судья Федерико Ла Пенна удалил защитника Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони.
Кьеллини в перерыве матча кричал арбитру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает».
«Он молодой и неопытный менеджер. Я не осмелюсь давать ему советы, но мы поговорили», – сказал Беппе Маротта.
Кьеллини про удаление Калулу: «После такого о футболе говорить невозможно. Произошло нечто недопустимое. Надо менять систему ВАР с завтрашнего дня, откладывать нельзя»
Куадрадо делает финт, его нога попадает между ног Перишича. Это не пенальти. Но, возможно, я из другой эпохи, когда ни один из трех пенальти не назначили бы», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport Italia.
Контакт инициирован Куардадо, нырок, то есть симуляция.
Калюлю тянул руку имея ЖК и Бастони его подловил.
Там даже ВАР проверял и ничего, оставил в силе. Здесь ВАР не мог проверить, но плач Ярославны стоит.
Итальянский футбол прогнил в коррупции в том числе из-за таких вот личностей как марротта.