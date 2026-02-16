Маротта о словах Кьеллини на фоне матча с «Интером»: «Он молодой и неопытный менеджер. Не осмелюсь давать ему советы»

Беппе Маротта: Кьеллини – молодой и неопытный менеджер.

Президент «Интера » Беппе Маротта высказался о директоре «Ювентуса » Джорджо Кьеллини .

Сегодня в Милане прошло заседание клубов Серии А. Маротта ответил на вопрос о том, поприветствовал ли он Кьеллини: «Конечно. Приветствие – это самое меньшее, что я мог сделать. Он был одним из моих игроков».

14 февраля «Интер» обыграл «Ювентус» (3:2). В первом тайме судья Федерико Ла Пенна удалил защитника Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони.

Кьеллини в перерыве матча кричал арбитру, размахивая руками: «Так нельзя делать . Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает».

«Он молодой и неопытный менеджер. Я не осмелюсь давать ему советы, но мы поговорили», – сказал Беппе Маротта .

Кьеллини про удаление Калулу: «После такого о футболе говорить невозможно. Произошло нечто недопустимое. Надо менять систему ВАР с завтрашнего дня, откладывать нельзя»