  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маротта о словах Кьеллини на фоне матча с «Интером»: «Он молодой и неопытный менеджер. Не осмелюсь давать ему советы»
53

Маротта о словах Кьеллини на фоне матча с «Интером»: «Он молодой и неопытный менеджер. Не осмелюсь давать ему советы»

Беппе Маротта: Кьеллини – молодой и неопытный менеджер.

Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о директоре «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Сегодня в Милане прошло заседание клубов Серии А. Маротта ответил на вопрос о том, поприветствовал ли он Кьеллини: «Конечно. Приветствие – это самое меньшее, что я мог сделать. Он был одним из моих игроков».

14 февраля «Интер» обыграл «Ювентус» (3:2). В первом тайме судья Федерико Ла Пенна удалил защитника Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони.

Кьеллини в перерыве матча кричал арбитру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает».

«Он молодой и неопытный менеджер. Я не осмелюсь давать ему советы, но мы поговорили», – сказал Беппе Маротта.

Кьеллини про удаление Калулу: «После такого о футболе говорить невозможно. Произошло нечто недопустимое. Надо менять систему ВАР с завтрашнего дня, откладывать нельзя»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calcio e Finanza
logoБеппе Маротта
logoЮвентус
logoИнтер
logoДжорджо Кьеллини
logoсерия А Италия
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Старый и опытный менеджер оштрафовал бы Бастони за этот позор , но ничего Интер как донашивал за Ювентусом и Миланом титулы так и будет вечно третьим в Италии
Ответ Сигара Липпи
Старый и опытный менеджер оштрафовал бы Бастони за этот позор , но ничего Интер как донашивал за Ювентусом и Миланом титулы так и будет вечно третьим в Италии
Они там его всей командой облизывают ещё)
Ответ Сигара Липпи
Старый и опытный менеджер оштрафовал бы Бастони за этот позор , но ничего Интер как донашивал за Ювентусом и Миланом титулы так и будет вечно третьим в Италии
Комментарий скрыт
Дай лучше совет по поведению Бастони и Киву
Лучше бы Марротта, как старый и опытный человек, посоветовал бы, как улучшить систему Вар. А не перебрасывал стрелки, как молодой и не опытный. А то игроков видите ли нельзя трогать, но как искоренять симуляции без наказаний
возмущаться работой судьи могут только взрослые менеджеры как косой?
Ну ну, ещё бы ты начал давать Кьеллини советы.
Тебе теперь нужно сидеть тихо тихо, как мышь под веником!
Судейство в Серии А напоминает игру в одни ворота- соперников Интера
«Перишич ничего не делал в этом моменте. Я вижу, что он не предпринимал никаких действий. Рефери должны прийти и объяснить, что они там усмотрели.

Куадрадо делает финт, его нога попадает между ног Перишича. Это не пенальти. Но, возможно, я из другой эпохи, когда ни один из трех пенальти не назначили бы», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport Italia.
Ответ Vitto
«Перишич ничего не делал в этом моменте. Я вижу, что он не предпринимал никаких действий. Рефери должны прийти и объяснить, что они там усмотрели. Куадрадо делает финт, его нога попадает между ног Перишича. Это не пенальти. Но, возможно, я из другой эпохи, когда ни один из трех пенальти не назначили бы», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport Italia.
Там был контакт. Даже если это не был пенальти, это не была симуляция, и ситуация и поведение Куадрадо и Бастони имеют очень мало общего, чтобы их сравнивать
Ответ deemzdeemz
Там был контакт. Даже если это не был пенальти, это не была симуляция, и ситуация и поведение Куадрадо и Бастони имеют очень мало общего, чтобы их сравнивать
https://sun9-42.userapi.com/impg/09b5yDrspgHKA73JjhLyErhV9TNtIbdaF7L6ZA/990AwEVFCKs.jpg?size=1280x823&quality=96&sign=f809bfe6d29132685e464e0a52bf1955&type=album
Контакт инициирован Куардадо, нырок, то есть симуляция.
Калюлю тянул руку имея ЖК и Бастони его подловил.
Там даже ВАР проверял и ничего, оставил в силе. Здесь ВАР не мог проверить, но плач Ярославны стоит.
А вот это уже явная дискриминация основанная на возрасте человека когда его способности оцениваются не по навыкам, а только по количеству прожитых лет. Эйджизм называется.

Итальянский футбол прогнил в коррупции в том числе из-за таких вот личностей как марротта.
Ответ Ramiz Tamazanov
А вот это уже явная дискриминация основанная на возрасте человека когда его способности оцениваются не по навыкам, а только по количеству прожитых лет. Эйджизм называется. Итальянский футбол прогнил в коррупции в том числе из-за таких вот личностей как марротта.
"Со мной фанатка андерэйдж, но я *** молодость в рот" (c) Замай feat. Беппе Маротта
Кьелини был прав в своих высказываниях и эмоциях, судью надо на эшафот за такое, но, оказывается, вторая желтая не просматривается ВАРом... Решение должно было быть противоположным, и, Юве не проиграл бы эту встречу, уверен...
Ответ Nepputin
Кьелини был прав в своих высказываниях и эмоциях, судью надо на эшафот за такое, но, оказывается, вторая желтая не просматривается ВАРом... Решение должно было быть противоположным, и, Юве не проиграл бы эту встречу, уверен...
Для идиотов открытие что 2 ЖК не просматривается ВАРом. Вина судьи тут минимальная. Нужно менять протокол ВАР и давать попытки командам на просмотр эпизодов. Все остальное бла-бла-бла.
Как же горит у Мериды🤣🤣🤣🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маротта напомнил о симуляции Куадрадо в матче «Ювентуса» и «Интера» в 2021-м: «Благодаря победе туринцы обеспечили себе выход в ЛЧ и 60-70 млн евро»
16 февраля, 11:38
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
16 февраля, 10:38
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
10 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
33 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
45 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем