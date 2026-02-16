Хавбек «Пари НН» Бедошвили арендован «Иберией 1999» до конца года
Вахо Бедошвили покинул «Пари НН».
Полузащитник «Пари НН» Вахо Бедошвили продолжит карьеру в «Иберии 1999».
Нижегородский клуб объявил об уходе грузинского футболиста на правах аренды до конца 2026 года.
Бедошвили перешел в «Пари НН» в августе 2025 года из «Орби», подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в двух матчах во всех турнирах.
Отметим, что «Орби» заявлял о намерении оспорить трансфер Бедошвили в «Пари НН» через ФИФА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
За полсезона - 22 минуты в чемпионате, 27 минут в кубке. И зачем брали?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем