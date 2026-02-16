Хавбек «Пари НН» Бедошвили арендован «Иберией 1999» до конца года

Вахо Бедошвили покинул «Пари НН».

Полузащитник «Пари НН» Вахо Бедошвили продолжит карьеру в «Иберии 1999».

Нижегородский клуб объявил об уходе грузинского футболиста на правах аренды до конца 2026 года.

Бедошвили перешел в «Пари НН » в августе 2025 года из «Орби», подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в двух матчах во всех турнирах.

Отметим, что «Орби» заявлял о намерении оспорить трансфер Бедошвили в «Пари НН» через ФИФА.