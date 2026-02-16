Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсети после матча с «Ювентусом». «Интер» сплотился вокруг защитника (Corriere dello Sport)
Защитник «Интера» Алессандро Бастони спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в первом тайме матча Серии А (3:2).
На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
После игры в адрес футболиста последовали угрозы и оскорбления в социальной сети, из-за чего Бастони ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена Камилла Брешиани сделала неактивным свой аккаунт.
Отмечается, что «Интер» сплотился вокруг защитника на фоне этой ситуации. Руководство клуба уже общалось с футболистом, пытаясь успокоить игрока.
В «Интере» считают, что прежде со стороны Бастони не было никаких симуляций.
Бастони не просто очки у Ювентуса украл, он украл веру, что хотя бы в футболе есть толика спортивного духа и справедливой борьбы.
Честно говоря одна из самых мерзких симуляций, что я видел.
И еще эта истерика Бастони после красной... Странно, что у него жена есть. Он же не мужчина.
В Италии лига не рубится = включаются болелы, и включаются... ну как могут.
Не одобряю, но понять откуда ноги растут можно.
А так правила запрещают - т.к. нет записи в протоколе матча именно о симуляции.
А так, ну ладно еще игрока засрать в комментариях - но угрожать его родственникам, это совсем конченными надо быть.
Просто он закрыл страницу и пошли жене писать что её муж не очень хороший человек.