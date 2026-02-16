  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсети после матча с «Ювентусом». «Интер» сплотился вокруг защитника (Corriere dello Sport)
119

Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсети после матча с «Ювентусом». «Интер» сплотился вокруг защитника (Corriere dello Sport)

Алессандро Бастони подвергся оскорблениям и угрозам после матча с «Ювенутсом».

Защитник «Интера» Алессандро Бастони спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в первом тайме матча Серии А (3:2).

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После игры в адрес футболиста последовали угрозы и оскорбления в социальной сети, из-за чего Бастони ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена Камилла Брешиани сделала неактивным свой аккаунт.

Отмечается, что «Интер» сплотился вокруг защитника на фоне этой ситуации. Руководство клуба уже общалось с футболистом, пытаясь успокоить игрока.

В «Интере» считают, что прежде со стороны Бастони не было никаких симуляций.

«Выйти замуж за тебя было лучшим решением в моей жизни»: у Бастони — шикарная жена 💖🔥

«Юве» в бешенстве из-за красной: призывают к отставке босса судей. После ругани в подтрибунке

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Corriere dello Sport
logoАлессандро Бастони
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoПьер Калулу
девушки и спорт
соцсети
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что бы ни произошло с Бастони, он это заслужил.
Бастони не просто очки у Ювентуса украл, он украл веру, что хотя бы в футболе есть толика спортивного духа и справедливой борьбы.
Честно говоря одна из самых мерзких симуляций, что я видел.
И еще эта истерика Бастони после красной... Странно, что у него жена есть. Он же не мужчина.
Ответ CherenkovF
Что бы ни произошло с Бастони, он это заслужил. Бастони не просто очки у Ювентуса украл, он украл веру, что хотя бы в футболе есть толика спортивного духа и справедливой борьбы. Честно говоря одна из самых мерзких симуляций, что я видел. И еще эта истерика Бастони после красной... Странно, что у него жена есть. Он же не мужчина.
Да плевать на симуляцию саму по себе, это уже часть современного футбола, скакать вокруг и радоваться вот это омерзительно. Давно ничего противнее не видел
Ответ CherenkovF
Что бы ни произошло с Бастони, он это заслужил. Бастони не просто очки у Ювентуса украл, он украл веру, что хотя бы в футболе есть толика спортивного духа и справедливой борьбы. Честно говоря одна из самых мерзких симуляций, что я видел. И еще эта истерика Бастони после красной... Странно, что у него жена есть. Он же не мужчина.
Вы украли веру в человеческое достоинство, если убеждены что за симуляцию в спортивном состязании и радость от полученного преимущества, человек заслуживает угрозы своей семье.
Пусть на Макс и ВК переходят, говорят самые безопасные соцсети 😁
Ответ Красная стрела
Пусть на Макс и ВК переходят, говорят самые безопасные соцсети 😁
А на парковке ловит?
Ответ Взвешенный вомбат Китая
А на парковке ловит?
Не знай. Я не устанавливал. Люблю риск😁
В американской лиге с симуляцией борится лига, ибо рубится за зрелищность = деньги.
В Италии лига не рубится = включаются болелы, и включаются... ну как могут.
Не одобряю, но понять откуда ноги растут можно.
Ответ Ruska
В американской лиге с симуляцией борится лига, ибо рубится за зрелищность = деньги. В Италии лига не рубится = включаются болелы, и включаются... ну как могут. Не одобряю, но понять откуда ноги растут можно.
Если бы судья занёс в протокол матча примерно следующее - "в перерыве пересмотрел повтор инцидента, на который не мог позвать по правилам VAR и считаю, что ошибся, показав 2ю жёлтую игроку Юве, а Бастони симулировал" - и в Италии рассмотрели бы.

А так правила запрещают - т.к. нет записи в протоколе матча именно о симуляции.
Ответ Ruska
В американской лиге с симуляцией борится лига, ибо рубится за зрелищность = деньги. В Италии лига не рубится = включаются болелы, и включаются... ну как могут. Не одобряю, но понять откуда ноги растут можно.
борится как-то раз один бориц с другим борицем...
Приукрасил?! Ну да. Это буквально Стерлинг-стайл, когда тот об газон споткнулся и пеналь поставили. Но даже у Стерлинга хватило мозгов тогда сильно не радоваться, как Бастони.
Ответ Евгений Сидоров
Приукрасил?! Ну да. Это буквально Стерлинг-стайл, когда тот об газон споткнулся и пеналь поставили. Но даже у Стерлинга хватило мозгов тогда сильно не радоваться, как Бастони.
Комментарий скрыт
Ответ игорь Ермаков
Комментарий скрыт
Нет не помним расскажи
Приукрасил падение - это как так вообще можно было написать?🤦🏻‍♂️ сразу создается впечатление, что контакт был…..
А так, ну ладно еще игрока засрать в комментариях - но угрожать его родственникам, это совсем конченными надо быть.
Ответ Vedved
Приукрасил падение - это как так вообще можно было написать?🤦🏻‍♂️ сразу создается впечатление, что контакт был….. А так, ну ладно еще игрока засрать в комментариях - но угрожать его родственникам, это совсем конченными надо быть.
Родственникам никто не угрожал.
Просто он закрыл страницу и пошли жене писать что её муж не очень хороший человек.
Ответ Vedved
Приукрасил падение - это как так вообще можно было написать?🤦🏻‍♂️ сразу создается впечатление, что контакт был….. А так, ну ладно еще игрока засрать в комментариях - но угрожать его родственникам, это совсем конченными надо быть.
Комментарий скрыт
если властьимущие не изъявляют воли наказать мерзавца, неудивительно что на него обрушился общественный гнев и хейт. Влепили бы матчей 5 дисквала и хейт в адрес него сразу бы снизился до минимума. А так общественность на интуитивном уровне стремится не оставить мерзавца без наказания с помощи обструкции.
Ахахаха. "Пытаясь успокоить игрока")))) Зато как радовался до этого! Или от радости успокоить?
А они хотели цветов и подарков ? 🙉
Так ему и надо, вещи надо называть своими именами
Типичный интерист современной эпохи. Бастони, Чалхан, Лаутаро - таких недостойных, презренных "мужчин" собрать в один коллектив, это постараться надо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маротта напомнил о симуляции Куадрадо в матче «Ювентуса» и «Интера» в 2021-м: «Благодаря победе туринцы обеспечили себе выход в ЛЧ и 60-70 млн евро»
16 февраля, 11:38
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
16 февраля, 10:38
Капелло об удалении Калулу: «Бастони не должен себя так вести – отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя. Глубоко разочарован комментариями Киву»
16 февраля, 09:23
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
10 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
33 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
45 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем