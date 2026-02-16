Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсети после матча с «Ювентусом». «Интер» сплотился вокруг защитника (Corriere dello Sport)

Алессандро Бастони подвергся оскорблениям и угрозам после матча с «Ювенутсом».

Защитник «Интера » Алессандро Бастони спровоцировал удаление защитника «Ювентуса » Пьера Калулу в первом тайме матча Серии А (3:2).

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После игры в адрес футболиста последовали угрозы и оскорбления в социальной сети, из-за чего Бастони ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена Камилла Брешиани сделала неактивным свой аккаунт.

Отмечается, что «Интер» сплотился вокруг защитника на фоне этой ситуации. Руководство клуба уже общалось с футболистом, пытаясь успокоить игрока.

В «Интере» считают, что прежде со стороны Бастони не было никаких симуляций.

