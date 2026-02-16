  • Спортс
  • Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге («Mash на спорте»)
Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге («Mash на спорте»)

Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с командами Мали и Гватемалы в марте, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Еще два матча национальной команды запланированы на июнь.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, команда Гватемалы находится на 94-м месте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
104 комментария
Забавно выходит у «просвещенной общественности», что с Гватемалой с 94 места играть стремно, за то петь хвалебные оды Казахскому футболу с гордым 115 местом это нормально. Или восторгаться якобы подъемом азербайджанского футбола, который вообще 127.
Мали тоже нормальный соперник. В рейтинге между Чили и Словенией, выше хваленых Грузии и Исландии.
Ответ Peter Parker
Лицемерие наше всё🤷🏻‍♂️
Ответ Peter Parker
Лизоблюдство
А на территории какого отеля не указали=(
Ответ SlanselaP
А на территории какого отеля не указали=(
Комментарий скрыт
Ответ SlanselaP
А на территории какого отеля не указали=(
Марриотт в Краснодаре
Команда Гватемалы находится на 94-м месте. А как гордо звучало изначально, что сыграют с командами из топ-100 рейтинга) лучше б так и указали, без конкретного места)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Команда Гватемалы находится на 94-м месте. А как гордо звучало изначально, что сыграют с командами из топ-100 рейтинга) лучше б так и указали, без конкретного места)
Я прогнозировал Сальвадор с 99 места.
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Я прогнозировал Сальвадор с 99 места.
Я прогнозировал очередной спарринг с Беларусью, а через пару дней матч с Белоруссией)
На ЧМ играют 48 команд, но даже при таких условиях сборная играет с командой Центральной Америки, которая туда отобраться не смогла.
Ответ Тимофей Кушнир
На ЧМ играют 48 команд, но даже при таких условиях сборная играет с командой Центральной Америки, которая туда отобраться не смогла.
Надо было сыграть с Кюрасао
сообщает телеграм-канал «Mash на спорте»....В МАХЕ что пишут?Кто-нибудь знает?
Ответ Сергей Круг
сообщает телеграм-канал «Mash на спорте»....В МАХЕ что пишут?Кто-нибудь знает?
В МАХЕ не пишут, в МАХЕ читают)
Это триумф ,профессор!
Ответ Czeslawowicz
Это триумф ,профессор!
Так с Чили уже обожглись, зачем опять стату портить
Ответ blanc97
Так с Чили уже обожглись, зачем опять стату портить
А чем Чили сильнее Ирана?
Гватемала, кстати, тоже норм, погуглил. На золотом кубке КОНКАКАФ, в 1/4 по пенальти прошла Канаду и уступила в 1/2 США 1:2. Для тов, вполне хороший уровень, в этот раз, даже если б мы где участвовали..
Ответ Красная стрела
Гватемала, кстати, тоже норм, погуглил. На золотом кубке КОНКАКАФ, в 1/4 по пенальти прошла Канаду и уступила в 1/2 США 1:2. Для тов, вполне хороший уровень, в этот раз, даже если б мы где участвовали..
Вполне хороший уровень, очень хороший.
А почему же ты золотой кубок КОНКАКАФ погуглил, а не результаты отбора на ЧМ? Вопрос риторический.
Ответ Вечно в бане
Вполне хороший уровень, очень хороший. А почему же ты золотой кубок КОНКАКАФ погуглил, а не результаты отбора на ЧМ? Вопрос риторический.
Ну почему риторический🤷‍♂️я его смотрел и вполне могу дать ответ. Для нас более наглядно просто сопоставить их с Канадой и США, чем с условной Доминикой, что б понять приблизительно их уровнь. Я хотел своим постом сказать, что они могут дать бой лучшим, в важном матче на выбывание и что они не мальчики для битья.А по отбору мы вполне видим, что они в районе 10 ки в своей конфедерации. Обыграли один раз вышедшую Панаму (с ней тож можно сравнить, видели на ЧМ) 4 очка взяли с Суринамом. И если б не облажались с аутсайдером Сальвадором, вполне заслужено б вышли на Чм. Но видно, что команда в обойме претендентов, если и на 2030 сохранят для Северной Америки такое же количество мест.
Мали хороший соперник
Ну с Мали так с Мали. Уже что-то
Ответ mbauer
Ну с Мали так с Мали. Уже что-то
Где Мали - рядом и Сомали, это геостратегическое прощупывание кандидатов в соперники, просто мы не видим всех деталей этой прекрасной стратегии)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Где Мали - рядом и Сомали, это геостратегическое прощупывание кандидатов в соперники, просто мы не видим всех деталей этой прекрасной стратегии)
Да хорош язвить, пусть пацаны побегают хоть с кем-то)
Как любитель рыбалки скажу: "На безрыбье и рак рыба".
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Как любитель рыбалки скажу: "На безрыбье и рак рыба".
Даже если нулевка и бревно?
