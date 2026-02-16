Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге («Mash на спорте»)
Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой.
Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с командами Мали и Гватемалы в марте, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Еще два матча национальной команды запланированы на июнь.
Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, команда Гватемалы находится на 94-м месте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
Мали тоже нормальный соперник. В рейтинге между Чили и Словенией, выше хваленых Грузии и Исландии.
А почему же ты золотой кубок КОНКАКАФ погуглил, а не результаты отбора на ЧМ? Вопрос риторический.