Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой в марте – в Краснодаре и Санкт-Петербурге («Mash на спорте»)

Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с командами Мали и Гватемалы в марте, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Еще два матча национальной команды запланированы на июнь.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, команда Гватемалы находится на 94-м месте.