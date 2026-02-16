  • Спортс
  • Винисиус очень доволен работой Арбелоа. У вингера «Реала» 4 гола и 2 передачи в 7 матчах при тренере
73

Винисиусу нравится играть под руководством Альваро Арбелоа.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор очень доволен работой главного тренера Альваро Арбелоа.

Об этом сообщил The Athletic со ссылкой на близких людей из окружения 25-летнего футболиста.

Бразилец забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах при Арбелоа. Подробную статистику игрока можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть не тренер должен быть доволен работой игрока, а уже игрок оценивает тренера в открытую. Сюр да и только. Или просто так новость приподнесли) От Ферги бы он одной лишь бутсой вряд ли бы отделался)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
То есть не тренер должен быть доволен работой игрока, а уже игрок оценивает тренера в открытую. Сюр да и только. Или просто так новость приподнесли) От Ферги бы он одной лишь бутсой вряд ли бы отделался)
Во времена мессиив барсе также было
Ответ Fazy10
Во времена мессиив барсе также было
Комментарий скрыт
Конечно приятно иметь личного лизуна)
Ответ Тимак Капарзо
Конечно приятно иметь личного лизуна)
Даже если бы Реал влетал, Вини всё равно кайфовал бы от Арбелоа. Кто ещё может так тщательно вылизывать.
"Они с Василием обрели друг-друга" (с)
Ответ Тимак Капарзо
Конечно приятно иметь личного лизуна)
Ну да. Всем бы хотелось, чтобы вместо "лизуна" был человек, который воюет с игроками. Вот это конструктивно же!!
Ну, теперь работе Арбелоа ничего не угрожает
зад Винисиуса всегда чист с Арбелоа
Ответ PavelRM
зад Винисиуса всегда чист с Арбелоа
Каждый второй комментарий у тебя о лизании зада) Может у тебя проблемы?
Ответ Zinedine Zidane_1116969233
Каждый второй комментарий у тебя о лизании зада) Может у тебя проблемы?
Может у тебя проблемы, что ты отслеживаешь комментарии
Отбеливанием ануса удовлетворен
А какой у него шершавый язык :))
Ну Арбелоа, бухти как космические корабли бороздят большой театр..))
Еще бы. Тренер его облизывает с первого дня работы
следующая новость Вини доволен работой Переса
бананиус сначала выгнал Алонсо, теперь указывает арбелоа, вот он реал изнутри.
