Винисиус очень доволен работой Арбелоа. У вингера «Реала» 4 гола и 2 передачи в 7 матчах при тренере
Винисиусу нравится играть под руководством Альваро Арбелоа.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор очень доволен работой главного тренера Альваро Арбелоа.
Об этом сообщил The Athletic со ссылкой на близких людей из окружения 25-летнего футболиста.
Бразилец забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах при Арбелоа. Подробную статистику игрока можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
"Они с Василием обрели друг-друга" (с)