Винисиус очень доволен работой Арбелоа. У вингера «Реала» 4 гола и 2 передачи в 7 матчах при тренере

Винисиусу нравится играть под руководством Альваро Арбелоа.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор очень доволен работой главного тренера Альваро Арбелоа .

Об этом сообщил The Athletic со ссылкой на близких людей из окружения 25-летнего футболиста.

Бразилец забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах при Арбелоа. Подробную статистику игрока можно изучить по ссылке .