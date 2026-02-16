33

У Мбаппе боль в колене. Форвард «Реала» проходит консервативное лечение (The Athletic)

Килиан Мбаппе проходит консервативное лечение из-за боли в колене.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе по-прежнему испытывает боль в колене.

Француз пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1) в субботу, но тренировался в общей группе «Реала» на вчерашнем занятии. В декабре Мбаппе получил растяжение связок колена, после этого он испытывает дискомфорт

По информации The Athletic, форвард проходит консервативное лечение. В «Реале» ожидают, что состояние Мбаппе продолжит улучшаться, несмотря на то, что он по-прежнему испытывает некоторую боль. В клубе не видят необходимости менять план восстановления.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoтравмы
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Консервативное лечение хоть кому то помогало?
Ответ Верховный Лорд
Консервативное лечение хоть кому то помогало?
Жиркову после травмы ахилла на ЧМ-2018
Ответ Верховный Лорд
Консервативное лечение хоть кому то помогало?
только консерваторам
Консервативное лечение это прикладывание подорожника к колену?
Ответ Рубин2003
Консервативное лечение это прикладывание подорожника к колену?
Инъекции из лошадиной спермы или жира, что то такое я слышал, еще со времен того великого консервативного лечения Фати, когда его окружение напели ему песен о ненужности ложиться под нож.
Ответ Рубин2003
Консервативное лечение это прикладывание подорожника к колену?
Ещё обязательно говорить "у собачки заболи, у кошечки заболи, а у Кили не боли"
Что-то мне это не нравится. как бы не вылетел перед ЧМ. пусть отдыхает Киллиан , благо есть Гонсало и Винисиус вернулся в форму
Ответ Kitay Fanat
Что-то мне это не нравится. как бы не вылетел перед ЧМ. пусть отдыхает Киллиан , благо есть Гонсало и Винисиус вернулся в форму
Насрать вообще на ЧМ, он нужен Реалу.
Ответ b_igh
Насрать вообще на ЧМ, он нужен Реалу.
Реалу может и нужен, но на самого Мбаппе насрать что ли?
Здоровья черепашке! Игрок нужен в форме на важный отрезок сезона!
Когда то и меня вела дорога приключений
К лучшему, что эгоиста не будет с Бенфикой
Уж лучше сейчас залечить все болячки и пропустить месяц, чем пропустить важные матчи в конце сезона. Щас матчи по большей части проходные, где помощь Мбаппе особо не нужна
Главное пятка ее болит как Велиегтона
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
9 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
32 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
44 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем