У Мбаппе боль в колене. Форвард «Реала» проходит консервативное лечение (The Athletic)
Килиан Мбаппе проходит консервативное лечение из-за боли в колене.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе по-прежнему испытывает боль в колене.
Француз пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1) в субботу, но тренировался в общей группе «Реала» на вчерашнем занятии. В декабре Мбаппе получил растяжение связок колена, после этого он испытывает дискомфорт.
По информации The Athletic, форвард проходит консервативное лечение. В «Реале» ожидают, что состояние Мбаппе продолжит улучшаться, несмотря на то, что он по-прежнему испытывает некоторую боль. В клубе не видят необходимости менять план восстановления.
Консервативное лечение хоть кому то помогало?
Жиркову после травмы ахилла на ЧМ-2018
только консерваторам
Консервативное лечение это прикладывание подорожника к колену?
Инъекции из лошадиной спермы или жира, что то такое я слышал, еще со времен того великого консервативного лечения Фати, когда его окружение напели ему песен о ненужности ложиться под нож.
Ещё обязательно говорить "у собачки заболи, у кошечки заболи, а у Кили не боли"
Что-то мне это не нравится. как бы не вылетел перед ЧМ. пусть отдыхает Киллиан , благо есть Гонсало и Винисиус вернулся в форму
Насрать вообще на ЧМ, он нужен Реалу.
Реалу может и нужен, но на самого Мбаппе насрать что ли?
Здоровья черепашке! Игрок нужен в форме на важный отрезок сезона!
Когда то и меня вела дорога приключений
К лучшему, что эгоиста не будет с Бенфикой
Уж лучше сейчас залечить все болячки и пропустить месяц, чем пропустить важные матчи в конце сезона. Щас матчи по большей части проходные, где помощь Мбаппе особо не нужна
Главное пятка ее болит как Велиегтона
